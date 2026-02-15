ETV Bharat / politics

మున్సిపల్‌ ఫలితాల్లో 34 చోట్ల హంగ్ ఉంది - కాంగ్రెస్ అరాచకాలకు పాల్పడుతోంది : కేటీఆర్

కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా చోట్ల అరాచకాలకు పాల్పడుతోందని ఆరోపించిన కేటీఆర్ - మరికొన్ని మున్సిపాలిటీలు తమకు దక్కే అవకాశం ఉందని వెల్లడి - కొత్తగూడెంలో సీపీఐపై ఏం ఒత్తిడి పనిచేసిందో తెలియదన్న కేటీఆర్

KTR Comments on Hung Municipalities
KTR Comments on Hung Municipalities (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 15, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
KTR Comments on Hung Municipalities : మున్సిపల్, కార్పొరేషన్ పీఠాల కోసం అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా చోట్ల అరాచకాలకు పాల్పడుతుంది అని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆరోపించారు. హస్తం పార్టీ తమ కార్పొరేటర్లను, కౌన్సిలర్లను ఎత్తుకుపోవడం, ప్రలోభపెట్టడంతో పాటు పోలీసులను ఇంటింటికి పంపిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. తెలంగాణ భవన్​లో సంత్ సేవాలాల్ మహరాజ్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలకు కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సంత్ సేవాలాల్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం కేటీఆర్​ మీడియాతో మాట్లాడారు.

మున్సిపల్‌ ఫలితాల్లో 34 చోట్ల హంగ్ ఉంది : తమకున్న అవగాహన ప్రకారం మున్సిపల్, కార్పొరేషన్​లు కలిపి 34 చోట్ల హంగ్ ఉందని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. తమ పార్టీకి ఇప్పటికే 17 స్థానాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయని, ట్రెండ్స్ పరిశీలిస్తుంటే మరి కొన్ని మున్సిపాలిటీలు తమ ఖాతాలో పడతాయని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తంచేశారు. ఇంకా మరో 10 నుంచి 12 స్థానాలు బీఆర్‌ఎస్​ పార్టీకి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయన్నారు. తమకు ఎక్స్ అఫిసియో ఓట్​పై ఇంకా స్పష్టత రాలేదని కేటీఆర్​ వివరించారు.

అధికార పార్టీ అరాచకాలు, ప్రలోభాలు, ఒత్తిళ్లు తట్టుకుని తమ నేతలు, కార్పోరేటర్లు వీరోచితంగా ఎదుర్కొంటున్నారని కేటీఆర్​ తెలిపారు. సీపీఐ, కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఇప్పటికే అలయన్స్​లో ఉందని అయినప్పటికీ ఇబ్బందేం లేదన్నారు. సింగరేణిలో ఉండే కార్మికుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా, అక్కడ జరుగుతున్న దోపిడినీ అరికట్టేందుకు సీపీఐతో కలిసి ఉంటామని తాను స్పష్టంగా చెప్పానన్నారు. కొత్తగూడెంలో సీపీఐపై ఏం ఒత్తిడిలు పనిచేశాయో తనకు తెలియదని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ సింగరేణిలో భాగస్వాములై దోచుకుంటున్నారని ఆక్షేపించారు. ఎవరు కలిసి వచ్చినా రాకున్నా సింగరేణి కార్మికుల కోసం కచ్చితంగా పోరాడుతామని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.

"మున్సిపల్‌ ఫలితాల్లో 34 చోట్ల హంగ్ ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా చోట్ల అరాచకాలకు పాల్పడుతోంది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ వారు మా కార్పొరేటర్లను పోలీసుల ద్వారా ప్రలోభపెడుతుంది. మాకు ఎక్స్‌అఫీషియో ఓటుపై కూడా ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. సింగరేణిలో దోపిడీని నిరోధించేందుకు సీపీఐతో కలిసి ఉంటామని చెప్పా. సింగరేణిలో కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ భాగస్వాములై దోచుకుంటున్నారు. కొత్తగూడెంలో సీపీఐపై ఏం ఒత్తిడి పనిచేసిందో తెలియదు"- కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు

బీఆర్​ఎస్​ కైవసం చేసుకున్న మున్సిపాలిటీలు : రాష్ట్రంలో ఇటీవల జరిగిన పురపాలక ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్​ 13 మున్సిపాలిటీలను కైవసం చేసుకుంది. సుమారు 30కి పైగా పురపాలికల్లో మెజార్టీకి దగ్గరగా వచ్చి ఆగిపోయింది.గుమ్మడిదల, గడ్డిపోతారం, ఇబ్రహీంపట్నం, అయిజ, తొర్రూరు, చేర్యాల, ఆమన్‌గల్‌, తిరుమలగిరి, మూడు చింతలపల్లి, సిరిసిల్ల, గజ్వేల్ , తూప్రాన్‌, దుబ్బాక, మున్సిపాలిట్లో గులాబీ జెండా రెపరెపలాడింది. పలుచోట్ల హంగ్​ ఏర్పడింది. దీంతో వాటిపై బీఆర్ఎస్ దృష్టిసారించింది. మరిన్ని స్థానాలను కైవసం చేసుకునే దిశగా వ్యూహాలు రచిస్తోంది. మరో 10 నుంచి 12 స్థానాలు తమ ఖాతాలో వచ్చేందకు అవకాశాలున్నాయని ఆ పార్టీ నేతలు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆ పార్టీ కీలకనేత హరీశ్​రావుతో కేటీఆర్​ భేటీ అయ్యారు. ఏవిధంగా వ్యవహరించాలనే దానిపై ఇరువురూ చర్చించుకున్నారు.

హంగ్‌ మున్సిపాలిటీల్లో వేడెక్కిన క్యాంపు రాజకీయాలు - స్వతంత్రుల మద్దతు కోసం పావులు కదుపుతున్న పార్టీలు

కార్పొరేషన్లను ఒడిసిపట్టేందుకు పార్టీల విశ్వప్రయత్నాలు - ఆసక్తికరంగా కరీంనగర్‌ బల్దియా

