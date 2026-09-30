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డీలిమిటేషన్ విధానంతో దక్షిణాది రాష్ట్రాలు తీవ్రంగా నష్టపోతాయి: కేటీఆర్‌

దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు జనాభా ఆధారిత డీలిమిటేషన్ శాపంగా మారుతుందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ అన్నారు. డీలిమిటేషన్ వల్ల రాష్ట్రాలకు నష్టం జరగదన్న హోంమంత్రి మాటలు నమ్మలేమని తెలిపారు.

KTR Comments on Delimitation
కేటీఆర్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 7:32 PM IST

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Updated : September 30, 2026 at 7:42 PM IST

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KTR Comments on Delimitation : కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్న డీలిమిటేషన్ విధానం వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ అన్నారు. జనాభా నియంత్రణను సమర్థవంతంగా అమలు చేసిన దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు జనాభా ఆధారిత డీలిమిటేషన్ శాపంగా మారుతుందన్నారు. కేరళ రాష్ట్రంలోని కొచ్చిలో ఓ మీడియా సంస్థ నిర్వహించిన సదస్సులో ఆయన మాట్లాడారు. తెలంగాణలో రానున్నది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమేనని కేటీఆర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

అసెంబ్లీ సీట్లు ఎందుకు పెంచలేదు

దేశ జనాభాలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల వాటా 24 నుంచి 19 శాతానికి తగ్గిందన్న కేటీఆర్, చట్టసభల్లో సీట్లు పెంచాలనుకుంటే అసెంబ్లీ సీట్లను ఎందుకు పెంచట్లేదు అని ప్రశ్నించారు. పార్లమెంట్ సీట్లను మాత్రమే పెంచడంలో ఆంతర్యమేంటన్నారు. 543 లోక్‌సభ సీట్లకు మహిళా రిజర్వేషన్‌ను ఎందుకు అమలు చేయట్లేదని ప్రశ్నించారు. డీలిమిటేషన్ వల్ల రాష్ట్రాలకు నష్టం జరగదన్న హోంమంత్రి మాటలు నమ్మలేమని కేటీఆర్ తెలిపారు. తెలంగాణకు ఇచ్చిన అనేక హామీలను కేంద్రం అమలు చేయలేదని ఆయన గుర్తుచేశారు. అసోం, కశ్మీర్‌లో అసెంబ్లీ సీట్లను పెంచారని, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎందుకు పెంచలేదని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు.

"గత 26 సంవత్సరాల్లో ఒక్కసారి కూడా బీజేపీతో బీఆర్ఎస్ పొత్తు పెట్టుకోలేదు. 2014, 2018, 2023 ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ ఒంటరిగానే పోటీ చేసింది ఎవరితోనూ పొత్తు పెట్టుకోలేదు. భావజాల పరంగా, సైద్ధాంతికంగా బీఆర్ఎస్ బీజేపీకి వ్యతిరేకం. అలాంటప్పుడు బీజేపీతో మేమెందుకు పొత్తు పెట్టుకుంటాం? కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్న డీలిమిటేషన్ విధానం వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. జనాభా ఆధారంగా డీలిమిటేషన్ చేపడితే అనేక రాష్ట్రాలు తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది" -కేటీఆర్, బీఆర్​ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు

తెలంగాణలో రానున్నది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే

తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఆర్​ఆర్​ఆర్​- రీకాల్​, రిగ్రెట్, రివోల్ట్​ పరిస్థితి కనిపిస్తోందని కేటీఆర్ అన్నారు. 2023 ఎన్నికల్లో అనేక హామీలు ఇచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిందని వాటిలో ఒక్కటీ పూర్తిగా అమలు చేయలేకపోయిందని ఆక్షేపించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి, ఆగ్రహం ఉందని కేటీఆర్ తెలిపారు. కాంగ్రెస్‌కు ఓటేసినందుకు ప్రజలు తమ నిర్ణయాన్ని పునరాలోచించే పరిస్థితి ఏర్పడిందని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజల్లో రిగ్రెట్ నుంచి రివోల్ట్ దిశగా మార్పు కనిపిస్తోందన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు మళ్లీ కేసీఆర్‌ను ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలని కోరుకుంటున్నారని కేటీఆర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి దిల్లీ నాయకత్వానికి విధేయుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు కానీ తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదని ఆరోపించారు.

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Last Updated : September 30, 2026 at 7:42 PM IST

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