సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రతిపక్షాన్ని బెదిరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు : కేటీఆర్‌

లోక్‌భవన్‌లో గవర్నర్‌ను కలిసిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీల బృందం - మంత్రి పొంగులేటిపై గవర్నర్‌కు ఫిర్యాదు చేసిన బీఆర్ఎస్ బృందం - కాంగ్రెస్​పై విమర్శలు గుప్పించిన కేటీఆర్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 30, 2026 at 3:08 PM IST

KTR Comments on CM Revanth Reddy : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రతిపక్షాన్ని బెదిరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. సీఐడీని అడ్డుపెట్టుకుని మంత్రి పొంగులేటిని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్​ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో గవర్నర్​ను కలిసి ఫిర్యాదు చేసిన అనంతరం కేటీఆర్ మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై పలువిమర్శలు గుప్పించారు. నియంతృత్వ పోకడలతో బీఆర్ఎస్​ సభ్యులను సస్పెండ్ చేశారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.

ప్రభుత్వ పెద్దలే గద్దలుగా మారి అవినీతి చేస్తున్నారని గవర్నర్​కు నివేదించామన్నారు. ప్రజాసంపద దోపిడీని అడ్డుకోవాలని ఆయనను కోరినట్లుగా కేటీఆర్ తెలిపారు. మంత్రి పొంగులేటిని బర్తరఫ్ చేయాలని కోరామన్నారు. ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రభుత్వ పెద్దల అవినీతిని ఎండగడతామని చెప్పారు. బ్లాక్​మెయిల్​కు బ్రాండ్ అంబాసిడరే రేవంత్ రెడ్డి అని కేటీఆర్ విమర్శించారు. తమపై ఏ విచారణ అయినా చేసుకోవచ్చన్నారు. కుంభకోణాలపై లేఖ రాశామని వాటిపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.

ఇష్టారాజ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు : అంతకుముందు హైదరాబాద్​ గౌలిదొడ్డిలో భూములను బీఆర్ఎస్​ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి కేటీఆర్ పరిశీలించారు. మంత్రి పొంగులేటి కుమారుడు హర్ష కబ్జాకు యత్నించారనే ఆరోపణలు ఉన్న భూమిని పరిశీలించారు. కేటీఆర్, మల్లారెడ్డి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, నేతలు భూమి పరిశీలించిన అనంతరం మాట్లాడారు. 'నేనే రాజు, నేనే మంత్రి, రాష్ట్రంలో పోలీస్‌స్టేషన్లు లేవు అనేవిధంగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రవర్తిస్తున్నారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. మా రాజ్యం, ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తామనే విధంగా గూండా రాజ్యం నడుస్తోంది. భూమి బాధితులు సతీష్, పల్లవికి అండదండలు సంపూర్ణంగా ఉంటాయన్నారు. కాంగ్రెస్ నేతలు వందల క్రషర్లు అక్రమంగా నడుపుతున్నారని కేటీఆర్​ ఆరోపించారు. రాఘవ, నియోజన్​ ఇతర పేర్లతో రేవంత్ రెడ్డి సోదరులు, మంత్రులు క్రషర్లు నడపుతున్నారని ఆరోపించారు.

సభాసంఘం వేయాలని కోరాం : అక్రమ మైనింగ్​పై సభా సంఘం వేయాలని కోరామని కేటీఆర్ తెలిపారు. భూకబ్జాలు, అక్రమ మైనింగ్​పై గవర్నర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లామన్నారు. కోటి ఎకరాల భూములను నిషేధిత జాబితాలో పెట్టారని మండిపడ్డారు. సగం భూములను ఇస్తే నిషేదిత జాబితా నుంచి తొలిగించామంటున్నారు. కబ్జాకు గురైన అన్ని భూమలు పరిశీలిస్తున్నామన్నారు. నిజనిర్ధారణ తర్వాత ప్రజాక్షేత్రంలో వాస్తవాలు బయటపెడతామని వివరించారు. అవసరమైతే పోరాటం చేస్తామన్నారు. ఆరాచకాలకు పోలీసులు కూడా వంతపాడుతున్నాయన్నారు. రెండున్నరేళ్లలో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందన్నారు. అక్రమాలకు అండగా నిలబడిన అధికారులను విడిచిపెట్టమని తెలిపారు. అధికారులకు అండగా నిలబడిన అధికారులను వదిలిపెట్టమన్నారు.

అక్రమార్కుల పేర్లు డైరీలో రాసుకుని రిటైరైనా విచారణ జరిపిస్తామని కేటీఆర్ తెలిపారు. అధికారుల నిజాయితీగా పనిచేసి న్యాయం వైపు నిలవాలన్నారు. బాధితులు బీఆర్ఎస్​ కార్యాలయానిీకి వచ్చినట్లయితే అండగా ఉంటామన్నారు. సీబీసీఐడీ పేరుతో మంత్రి పొంగులేటిని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్నారు. సంఘా సంఘం వేయట్లేదన్నారు. మంత్రి పొంగులేటిని బర్తరఫ్ చేయాలి కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు.

"రాష్ట్రంలో అరాచక పాలనపై గవర్నర్‌కు ఫిర్యాదు చేశాం. రేవంత్‌రెడ్డి, పొంగులేటి.. ప్రజా సంపద కొల్లగొడుతున్నారు. హిమాయత్‌సాగర్, ఓఆర్ఆర్ పరిధిలో అక్రమ మైనింగ్ చేస్తున్నారు. అక్రమ మైనింగ్‌పై సీబీసీఐడీ విచారణ చేయిస్తామని సీఎం అంటున్నారు. మేము సభా సంఘం వేయాలని డిమాండ్ చేశాం. సభా సంఘాలకు విలువ లేదని మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు అనడం విడ్డూరం. సీబీసీఐడీ ద్వారా మంత్రిపై విచారణ నిష్పక్షపాతంగా జరగదు. మంత్రివర్గం నుంచి పొంగులేటిని బర్తరఫ్ చేయాలని కోరాం. నియంతృత్వ పోకడలతో బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యులను సస్పెండ్‌ చేశారు. ప్రభుత్వ పెద్దలే గద్దలుగా మారి అవినీతి చేస్తున్నారని గవర్నర్‌కు నివేదించాం. ప్రజాసంపద దోపిడీని అడ్డుకోవాలని గవర్నర్‌ను కోరాం"-కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు

