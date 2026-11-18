రాష్ట్రంలో ఉన్నది ఎల్నినో కాదు - అనుముల నినో : కేటీఆర్
KTR Fires on CM Revanth Over Water Issues : నాగార్జునసాగర్ నుంచి ఏపీ ప్రభుత్వం నీళ్లు తరలించుకుపోతుంటే ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు ఉన్నారని కేటీఆర్ విమర్శించారు.
Published : November 18, 2026 at 2:02 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 2:47 PM IST
నీళ్ల విషయంలో తెలంగాణకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఆరోపించారు. రాష్ట్రానికి ఆంధ్రా పాలకుల కంటే రేవంత్రెడ్డి ఎక్కువ నష్టం చేశారని ఆక్షేపించారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ, టీడీపీ పార్టీలు నాగార్జునసాగర్ను తెలంగాణకు కాకుండా చేస్తున్నాయని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ భవన్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. తెలంగాణకు సాగర్ జలాలను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకోకుండా అన్యాయం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఏపీ జలదోపిడీని అడ్డుకునేందుకు నష్టనివారణ చర్యకింద ఆ ప్రాజెక్టును ఆపేందుకు ఏమైనా ప్రతిపాదన పెట్టిందా అని ప్రశ్నించారు. 40 టీఎంసీల నీటిని తాగునీటి అవసరాలకు కేటాయించాలని కేఆర్ఎంబీకి లేఖ రాసిందా? అని సూటి ప్రశ్నవేశారు. ఏపీ నీటి తరలింపునకు అడ్డుకట్టవేసేందుకు ప్రభుత్వం కేఆర్ఎంబీకి లేఖ రాశారా లేదా చెప్పాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఉన్నది ఎల్నినో కాదని అనుముల నినో అని విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకు కేటీఆర్ చమత్కరించారు.
ఏపీలో లేని క్రాప్ హాలిడే తెలంగాణలో ఎందుకు?
తాము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పాలమూరు జిల్లాలో 8 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీళ్లు అందించామని కేటీఆర్ తెలిపారు. వలసల జిల్లాగా ఉన్న పాలమూరుకు ఇతర జిల్లాల నుంచి తిరిగి వలసలు వచ్చినట్లు గుర్తుచేశారు. పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టును ఆపేందుకు కాంగ్రెస్ నేతలు కేసులు వేశారని గుర్తుచేశారు. నాగార్జున సాగర్ నుంచి ఏపీ నీళ్లు తీసుకుంటుంటే నల్గొండ జిల్లా మంత్రులు ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. ఏపీలో క్రాప్ హాలిడే లేనప్పుడు తెలంగాణకు క్రాప్ హాలిడే ఎందుకు వచ్చిందని కేటీఆర్ నిలదీశారు. ఏపీ ప్రభుత్వం నీళ్లు తీసుకుపోతుంటే రేవంత్రెడ్డి, ఉత్తమ్ ఏం చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు.
"నాగార్జునసాగర్ నుంచి నీళ్లు తరలించుకుపోతుంటే ఒక్కమంత్రికి కూడా సోయలేదు. నీళ్ల విషయంలో తెలంగాణకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగింది. కృష్ణా జలాల విషయంలో తొలిసారి అన్యాయం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. 250 టీఎంసీల కృష్ణా నీళ్లు ఆంధ్రార్పణం చేశారు. పాలమూరుకు కరవు పరిస్థితి తెచ్చారు. పాలమూరు జిల్లా కరవుకు కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీయే. ఆర్డీఎస్లో జరిగిన నష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి తుమ్మిళ్ల లిఫ్ట్ ఏర్పాటు చేశారు. గతంలో కేసీఆర్ తుమ్మిళ్ల లిఫ్ట్ను ఏర్పాటు చేసి ఆర్డీఎస్ను కాపాడారు"-కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్
పాలమూరు కరవుకు కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ
నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు అనే నినాదంతో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిందని కేటీఆర్ అన్నారు. నీళ్ల విషయంలో తెలంగాణకు తీవ్ర అన్యాయం చేసిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ అని మండిపడ్డారు. పాలమూరు జిల్లా కరవుకు కారణమే కాంగ్రెస్ అని ఆక్షేపించారు. రాజోలీ బండా డైవర్షన్ స్కీంలో జరిగిన నష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి తుమ్మిళ్ల లిఫ్ట్ ఏర్పాటు చేశారని గుర్తుచేశారు. నదీజలాల అంశంలో జరిగిన అన్యాయాన్ని కేసీఆర్ చాలాసార్లు చెప్పారని అన్నారు. ఆయన సీఎంగా ఉన్నప్పుడు తుమ్మిళ్ల లిఫ్ట్ను ఏర్పాటు చేసి ఆర్డీఎస్ను కాపాడారని గుర్తుచేశారు. నల్గొండకు ఫ్లోరైడ్ సమస్యలు, పాలమూరును వలసల జిల్లాగా కాంగ్రెస్ నాయకులు మార్చినట్లు తెలిపారు. పాలమూరు జిల్లాలో 8 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీళ్లు అందించామన్నారు.
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