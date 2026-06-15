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మెట్రో ఫేజ్-2కు అనుమతి రాకపోవడం రేవంత్‌ అసమర్థ పాలనకు నిదర్శనం: కేటీఆర్

సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన కేటీఆర్ - స్వార్థ ప్రయోజనం కోసం మెట్రో రెండో దశ ప్రతిపాధించారని ఆరోపణ - ప్రధానిని సీఎం ప్రశ్నించలేక తమపై నిందలు వేస్తున్నారని ఫైర్

KTR SLAMS CM REVANTH REDDY
KTR SLAMS CM REVANTH REDDY (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 7:08 PM IST

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KTR Slams CM Revanth Reddy Over Metro Rail Issue : మెట్రో రైలు రెండో దశ సాధనలో అట్టర్ ఫ్లాప్ అయినందుకు, మొదటి దశను ఆగం చేస్తున్నందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వెంటనే క్షమాపణలు చెప్పాలని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. తన చేతకానితనాన్ని కప్పిపుచ్చుకునేందుకే సీఎం అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అహ్మదాబాద్, వైజాగ్ తదితర నగరాలకు కేంద్రం మెట్రో రైలు మంజూరు చేస్తుంటే హైదరాబాద్‌కు ఎందుకు తీసుకురాలేకపోయారో ప్రజలకు జవాబు చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి అసమర్థ పాలనకు నిదర్శనమే మెట్రో రెండో దశకు కేంద్రం నుంచి అనుమతి రాకపోవడమని కేటీఆర్ ఆరోపించారు.

అసమర్థ పాలనకు నిదర్శనం : 71 సార్లు దిల్లీకి చక్కర్లు కొట్టినప్పటికీ బడేభాయ్'ని మెప్పించి ప్రాజెక్టును సాధించకపోవడం రేవంత్ రెడ్డి పాలనకు నిలువెత్తు నిదర్శనమని కేటీఆర్ విమర్శించారు. రాష్ట్రం ప్రతిపాదించిన మెట్రో విస్తరణకు అనుమతి ఇవ్వని కేంద్రంపై, ప్రధానమంత్రిని విమర్శించే ధైర్యం రేవంత్ రెడ్డికి లేదని ఆక్షేపించారు. ఓటుకు నోటు కేసు ఉచ్చు బిగుస్తుందనే భయంతో బీజేపీతో చీకటి ఒప్పందాలు చేసుకోవడం వల్లే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడిందని కేటీఆర్​ విమర్శించారు. అందుకే కేంద్రంలోని బీజేపీని కాకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీని విమర్శించి ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్నారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు.

గతంలో కేసీఆర్ పాలనలో అనుమతులు, రుణాలు శరవేగంగా ఎలా వచ్చాయో, కాంగ్రెస్ పాలనలో అవి ఎందుకు ఆగిపోయాయో ప్రజలకు అర్థమవుతోందని కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు. బీఆర్ఎస్, కేసీఆర్​పై పడి ఏడవడం తప్ప ఏ పని చేతకాదని నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ సమాజానికి అర్థమైందని కేటీఆర్ అన్నారు. కేంద్రం నుంచి నిధులు రాకుండా బీఆర్ఎస్ అడ్డుకుందని చెప్పడమంటే, మోదీ కన్నా కేసీఆర్ పవర్ ఫుల్ అని పరోక్షంగా ఒప్పుకొన్నట్లు కదా అని ఎద్దేవా చేశారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో 28 శాతం మెట్రో పనులు కూడా పూర్తి చేయకుండా ప్రాజెక్టును చిక్కుల్లో వదిలేసిన పరిస్థితుల్లో 2014లో అధికారంలోకి రాగానే కేసీఆర్ చొరవ తీసుకుని 72 శాతం పనులను పూర్తి చేశారని గుర్తు చేశారు. మూడేళ్లలో మెట్రో నిర్మాణం పూర్తి చేసి, నిత్యం ఐదు లక్షల మంది ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తున్నామంటే అది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ సమర్థత అని పేర్కొన్నారు.

ఆ ఘనత రేవంత్ రెడ్డిదే : రేవంత్ రెడ్డి తరహాలో స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం అసలు ఉనికిలో లేని ఊహాజనిత నగరానికి మెట్రో తీసుకువెళ్లాలని గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఆలోచించలేదని కేటీఆర్ అన్నారు. ప్రజల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మెట్రో రెండో దశను ఆరు కారిడార్లు, 72 స్టేషన్లతో 76 కిలోమీటర్లకు పైగా డిజైన్ చేసినట్లు గుర్తు చేశారు. నగరం నలుదిశలా ఆరు రద్దీ రూట్లలో ప్రణాళికలు రచిస్తే వాటిని పనికిరాని రూట్లు అంటూ ప్రజల్ని అవమానిస్తారా అని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. రెండున్నరేళ్లలో రెండోదశను అటకెక్కించడం కాంగ్రెస్ వైఫల్యమని, అధికారంలోకి రాగానే శంషాబాద్ మెట్రోను రద్దు చేసిన ద్రోహం కూడా రేవంత్ రెడ్డిదేనని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కాసుల కోసం మెట్రో పణంగా పెడుతున్నారు : మెట్రో రెండో దశకు ఎల్​అండ్​టీ సంస్థ అంగీకరించలేదని ఎందుకు బుకాయిస్తున్నారని ప్రశ్నించిన ఆయన ఏకంగా ఎల్ అండ్ టీ సీఎఫ్ఓనే బెదిరించి పారిపోయేలా చేశారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. 30 వేల కోట్ల మెట్రో ఆస్తులు, నడిబొడ్డున ఉన్న మెట్రో భూములను కొల్లగొట్టేందుకే సంస్థను వెళ్లగొట్టే కుట్ర చేశారని మండిపడ్డారు. స్వార్ధ ప్రయోజనాలు, కాసుల కక్కుర్తి కోసం హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు భవిష్యత్తును రేవంత్ రెడ్డి పణంగా పెడుతున్నారని ఆక్షేపించారు. చేసిన తప్పిదాలకు రేవంత్ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలని లేదంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి పుట్టగతులు ఉండవని హెచ్చరించారు.

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