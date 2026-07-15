కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి పగబట్టి వ్యవహరిస్తున్నారు : కేటీఆర్
సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై విమర్శలు గుప్పించిన బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ - తెలంగాణకు సంజీవని లాంటి కాళేశ్వరంపై రేవంత్ పగబట్టారని విమర్శ - ఎల్నినో పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ సర్కారు నిర్లక్ష్యం చెస్తోందన్న కేటీఆర్
Published : July 15, 2026 at 9:25 PM IST
KTR Fires on CM Revanth Reddy Govt : సీఎం రేవంత్రెడ్డి లక్ష్యంగా బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ మరోసారి విమర్శలు గుప్పించారు. కాళేశ్వరంపై నీటిపారుదల శాఖ ఇంజినీర్లు ఇచ్చిన నివేదిక బయటపెట్టకుండానే ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఎల్నినో పరిస్థితుల్లోనూ నీటి సమస్య రాకుండా ఏపీ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టిందంటూ కితాబిచ్చిన కేటీఆర్ తెలంగాణ సర్కారు మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేస్తోందంటూ ఆక్షేపించారు. కాళేశ్వరంపై రేవంత్రెడ్డి పగబట్టి వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈనెల 31న ఫార్ములా ఈ-కార్ రేసు కేసులో విచారణకు హాజరవుతానని స్పష్టం చేశారు.
ఈ-కార్ రేసు కేసు విచారణకు హాజరవుతా : దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ మీడియా ప్రతినిధులతో ఇష్ఠాగోష్ఠిగా మాట్లాడారు. ఈనెల 31న ఫార్ములా ఈ-కార్ రేసు కేసులో విచారణకు కోర్టుకు వెళ్తానని స్పష్టం చేశారు. ఆ కేసులో కోర్టు సమన్లు జారీ చేసిందన్న కేటీఆర్ బాధ్యత గల పౌరుడిగా న్యాయస్థానంపై తమకు నమ్మకం ఉందని అందుకే విచారణకు హాజరవుతానని పేర్కొన్నారు. పలు హామీలతో అధికారంలోకి వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన వాగ్దానాలకు చేస్తున్న పనులకు పొంతన లేదని విమర్శించారు. భూభారతి పేరుతో పోర్టల్ తెచ్చిన ప్రజాప్రభుత్వ పెద్దలు కోటి ఎకరాలకు పైగా నిషేధిత జాబితాలో చేర్చారని ఆరోపించారు. రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి 30 శాతం వసూళ్లు చేస్తున్నారని కేటీఆర్ ఆక్షేపించారు.
కాళేశ్వరంపై పగబట్టి వ్యవహరిస్తున్నారు : తెలంగాణకు సంజీవని లాంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై రేవంత్రెడ్డి పగబట్టి వ్యవహరిస్తున్నారని కేటీఆర్ విమర్శించారు. రాష్ట్ర ఇంజినీర్లు ఇచ్చిన నివేదికను బయటపెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. కేసీఆర్ ఆత్మవిశ్వాసంతోనే ఉన్నారన్న బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు రెండేళ్లలో కేసీఆర్ ఒక్కరి పేరు పెట్టి కూడా విమర్శలు చేయలేదని గుర్తుచేశారు. అదే సమయంలో రేవంత్రెడ్డి మాత్రం కేసీఆర్ పేరు తలవని రోజు లేదన్నారు. త్వరలో రాష్ట్రంలో పాదయాత్ర లేదా ఇంకొకటా అనేది పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా ముందుకెళతామని సూచనప్రాయంగా వెల్లడించారు.
సీఎం రేవంత్రెడ్డి రెండు రోజులు దిల్లీలోనే ఉన్నప్పటికీ ఎన్డీఎస్ఏ నిపుణులను ఎందుకు కలవలేదని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ఎన్డీఎస్ఏ చెప్పిన ఆదేశాలు ఎక్కడ ఉన్నాయని నిలదీసిన కేటీఆర్ వారు ఇచ్చిన ప్రాథమిక, తుది నివేదికకు చాలా వ్యత్యాసం ఉందన్నారు. మేడిగడ్డపై ఎన్డీఎస్ఏ చూపిన శ్రద్ధ మిగతా రాష్ట్రాలపై ఎందుకు చూపలేదన్నారు. గతంలో పోలవరం డయాఫ్రమ్ వాల్ దెబ్బతింటే ఎన్డీఎస్ఏ పట్టించుకోలేదని విమర్శించిన కేటీఆర్ మేడిగడ్డ పిల్లర్ కుంగితే మాత్రం ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుందన్నారు. అది ఎన్డీఎస్ఏ నివేదిక కాదు అని అది పక్కా ఎన్డీఏ నివేదికగా ఎద్దేవా చేశారు.
ఏపీ ప్రభుత్వం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది : ప్రస్తుతం నెలకొన్న ఎల్నినో పరిస్థితుల్లో నీటి సమస్య రాకుండా ఏపీ అద్భుతంగా పనిచేస్తోందంటూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి కేటీఆర్ కితాబిచ్చారు. వర్షాభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు పట్టిసీమ నుంచి ఏపీ ప్రభుత్వం నీటిని ఎత్తిపోస్తూ రైతుల ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని కొనియాడారు. భవిష్యత్లోనూ సాగుకు భరోసా కల్పించేలా నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులను ఏపీ ప్రభుత్వం యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేస్తోందన్నారు. ఏపీ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇవ్వట్లేదని కేటీఆర్ విమర్శించారు. సముద్రంలోకి వృథాగా పోయే నీటి వినియోగానికి ఏపీ అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తోందని గుర్తుచేశారు.
పార్టీ మార్పుల గురించి రేవంత్ ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిది : కేటీఆర్
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