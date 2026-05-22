బండి భగీరథ్ విషయంలో సీఎం, కేంద్రమంత్రి కుమ్మక్కయ్యారు : కేటీఆర్
సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన కేటీఆర్ - భగీరథ్ను అప్పగించారని, అరెస్టు చేశామని సీఎం, కేంద్రమంత్రి కలిసి డ్రామాలు ఆడారని ఆరోపణ - పంట కొనుగోళ్లపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్
Published : May 22, 2026 at 1:48 PM IST
KTR Slams CM Revanth over Bhageerath Case : బండి భగీరథ్ విషయంలో సీఎం, కేంద్రమంత్రి కుమ్మక్కయ్యారని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఆరోపించారు. నిందితుడు 9 రోజులపాటు పోలీసులకు దొరక్కుండా చూసింది ఎవరని ప్రశ్నించిన కేటీఆర్, ప్రధాని పర్యటన ఉన్నందున కేసు నమోదు చేయలేదని పోలీసులు అనడం సిగ్గుచేటన్నారు.
పోక్సో కేసులో నిందితుడిని కాపాడేందుకు సీఎం ప్రయత్నించారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. హైకోర్టులో బెయిల్ రాదని తేలిన తర్వాతే బండి భగీరథ్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారన్నారు. అప్పగించామని, అరెస్టు చేశామని సీఎం, కేంద్రమంత్రి కలిసి డ్రామాలు ఆడారని కేటీఆర్ ఆక్షేపించారు. పోక్సో కేసు నిందితుడిని 9 రోజులు దాచిపెట్టిందెవరో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. తాము పోరాడకుంటే బాలిక కుటుంబానికి న్యాయం జరిగేది కాదని, తమ పోరాటం, న్యాయవ్యవస్థ వల్లే బాధితులకు న్యాయం జరిగిందని కేటీఆర్ చెప్పారు.
"మైనర్ బాలికపై అఘాయిత్యం జరిగితే ఈ రాష్ట్రంలో ఫిర్యాదు తీసుకునేందుకు పోలీసులు నిరాకరించారు. ఆరు గంటల పాటు పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చొపెట్టి చివరికి కౌంటర్ కేసు పెట్టించారు. ప్రధాన మంత్రి బందోబస్తులో ఉన్నా కేసు పెట్టలేదని చెప్పడం సిగ్గుచేటు. పీఎం బందోబస్తులో ఉంటే మొత్తం నేరస్తులందరికీ హాలీడే ఇస్తారా? అమ్మాయి విషయం చాలా సున్నితమైన అంశమైనందువల్ల మేము 10 రోజులు మౌనంగా ఉన్నాం. తొమ్మిది రోజులు పోక్సో నిందితుడిని దేశంలో ఎక్కడైనా వదిలిపెట్టారా? మీరు అరెస్టు అని, కేంద్రమంత్రి లొంగుబాటు అని అంటారు"- కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు
పంట కొనుగోళ్లపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి : భూములు, భూదోపిడీ మీద పెట్టిన శ్రద్ధ రైతుల మీద పెట్టాలి కేటీఆర్ హితవు పలికారు. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చాక కోటిన్నర టన్నుల పంట వస్తే సగం కూడా కొనలేదని మండిపడ్డారు. పంటల కొనుగోళ్లపై ఈ ప్రభుత్వం శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. రైతులను ఇలాగే నిర్లక్ష్యం చేస్తే బీఆర్ఎస్ పోరాటాలకు దిగుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు. రైతు సమస్యలే ఏకైక అజెండాగా రేపు మంత్రివర్గ సమావేశం జరగాలని డిమాండ్ చేశారు.
35 శాతంకు మించి ధాన్యం కొనుగోళ్లు జరగలేదు : ధాన్యం కొనటం లేదని రైతులు రోడ్డెక్కి నిరసన తెలుపుతున్నారన్న కేటీఆర్, అన్నదాతలే కాకుండా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కూడా ధర్నా చేస్తున్నారన్నారు. సీఎం సొంత నియోజకవర్గంలో కూడా రైతులు గురువారం ధర్నా చేశారని కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు. మంచిర్యాల జిల్లాలో నలుగురు రైతులు చనిపోయారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద ఎండలో రైతులు పడిగాపులు కాస్తున్నారని కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ధాన్యం కొనటం లేదని ఒకరిద్దరు రైతులు పురుగుల మందు సేవించారన్నారు. కొన్నిచోట్ల ఎండల తీవ్రతతో ధాన్యం కుప్పల మీదే రైతులు చనిపోయారన్నారు. రాష్ట్రాంలో 35 శాతానికి మించి ధాన్యం కొనుగోలు జరగలేదని కేటీఆర్ అన్నారు. ఈ ప్రభుత్వానికి ఏ విషయంలోనూ ప్రణాళిక లేకుండా పోయిందని చెప్పారు. పంటలు కొనడం లేదు రైతులకు యూరియా దొరకటం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రైతు డిక్లరేషన్లో 34 హామీలు ఇచ్చారన్న కేటీఆర్, వాటిలో ఒక్కటీ అమలు కాలేదని దుయ్యబట్టారు. ఈ ప్రభుత్వం రైతుబంధును ఇప్పటికే నాలుగుసార్లు ఎగవేసిందన్నారు. భేషజాలకు పోకుండా ధాన్యం కొనుగోళ్ల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు.
"ఎవరూ చనిపోలేదు, ఎక్కడా చనిపోలేదని మంత్రి చెబుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు కొనుగోలు కేంద్రాల్లోనే దాదాపు 10 మందికి పైగా చనిపోయారు. 45 డిగ్రీల ఎండలో 45 రోజుల నుంచి రైతులు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద పడిగాపులు కాస్తున్నారు. దాదాపు ఐదారు, జిల్లాల్లో ఎక్కడిక్కడ రైతులు గన్నీ బ్యాగులు దొరకడం లేదని చెబుతున్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో గన్నీ బ్యాగులు లేవు గానీ గన్స్ మాత్రం దొరుకుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో 35 శాతానికి మించి ధాన్యం కొనుగోళ్లు జరగలేదు. ఈ ప్రభుత్వానికి ఏ విషయంలోనూ ప్రణాళిక లేకుండా పోతుంది. కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో ఏ సెంటర్కైనా పోదాం ఎక్కడైనా 85 శాతం ధాన్యం కొనుగోళ్లు జరిగినట్లుగా నిరూపణ చేస్తే ఏ శిక్షకైనా సిద్ధం"- కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు
రేవంత్ రెడ్డి రెగ్యులర్ సీఎం కాదు, రెన్యువల్ ముఖ్యమంత్రి : కేటీఆర్
రాష్ట్ర అభివృద్ధి పట్టాలెక్కాలంటే బీఆర్ఎస్ మళ్లీ అధికారంలోకి రావడమే మార్గం : కేటీఆర్