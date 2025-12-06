ETV Bharat / politics

అధికారం, సంపద కొంతమంది చేతుల్లోనే ఉంటే ఇండిగో తరహా పరిస్థితులే : కేటీఆర్‌

విమానాశ్రయాల పరిస్థితి దారుణంగా తయారయ్యిందన్న కేటీఆర్ - ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయకే ఇప్పుడు ఇండిగో సమస్య వచ్చిందని వ్యాఖ్య - సంపద కొంతమంది చేతుల్లోనే ఉంటే ఇండిగో తరహా పరిస్థితులే ఉత్పన్నమవుతాయన్న కేటీఆర్

KTR Comments on Indigo Flight Crisis
KTR Comments on Indigo Flight Crisis (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 6, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

KTR Comments on Indigo Flight Crisis : అధికారం ఒకరిద్దరి చేతుల్లోనే కేంద్రీకృతమైతే ఇప్పుడు దేశంలోని ఎయిర్​పోర్టుల్లో నెలకొన్న పరిస్థితులే ఉత్పన్నమవుతుందని భారత రాష్ట్ర సమితి(బీఆర్​ఎస్) కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ పేర్కొన్నారు. పైలట్లను దోపిడీ చేయొద్దని కేంద్రం గతేడాది చెప్పినప్పటికీ విమానయాన సంస్థలు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోలేదని, ఫలితంగా ఇప్పుడు ఇండిగో కార్యకలాపాల్లో సమస్యలు ఏర్పడ్డాయని అన్నారు. హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన ట్రేడ్‌ యూనియన్స్‌ రౌండ్‌ టేబుల్‌ సమావేశానికి హాజరైన కేటీఆర్‌ ఈ సందర్భంగా పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇండిగో వెనక్కి తగ్గలేదు గానీ, కేంద్రం తన ఆదేశాలను ఉపసంహరించుకుందని కేటీఆర్​ విమర్శించారు.

కేంద్రమే వెనక్కి తగ్గింది : పైలట్ల విషయంలో ఏడాది క్రితమే డీజీసీఏ షరతులు విధించిందని కేటీఆర్​ అన్నారు. దేశంలో విమానాలన్నీ టాటా, ఇండిగో సంస్థల చేతుల్లోనే ఉన్నాయన్నారు. ఐదు రోజుల తర్వాత కేంద్రమే వెనక్కి తగ్గి, తాను ఇచ్చిన ఆదేశాలను తానే వెనక్కి తీసుకుందన్నారు. సంపద మొత్తం కొంతమంది చేతుల్లోనే ఉంటే ఇలాంటి పరిస్థితులే వస్తాయని కేటీఆర్​ అన్నారు. ఈజ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ ఉండాలి కానీ అది కూడా నాణ్యతతో ఉండాలి అని కేటీఆర్‌ పేర్కొన్నారు. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఉండాలి.. అది కూడా నాణ్యంగా ఉండాలి. పనిగంటల విషయంలో కచ్చితమైన వేళలు లేకపోవడమే అసలు సమస్య

అధికారం, సంపద కొంతమంది చేతుల్లోనే ఉంటే ఇండిగో తరహా పరిస్థితులే : కేటీఆర్‌ (ETV)

"దేశంలోని విమానయానం మొత్తం రెండు సంస్థల చేతుల్లోనే ఆధీనమైపోయింది. ఏడాది క్రితం కేంద్రం చెప్పినప్పటికీ ప్రత్యామ్నాయం ఏర్పాటు చేసుకోలేదు. దాంతో నిన్న ఒక్క రోజే 1000 విమానాలు రద్దయ్యాయి. విమానాశ్రయం బస్టాండ్ అయిపోయింది. కొంతమంది వ్యక్తుల చేతుల్లోనే శక్తిమొత్తం కేంద్రీకృతమైతే ఏం జరుగుతుంది అనడానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ విమానయాన రంగంలో జరుగుతున్న వ్యవహారం. చివరికి ఐదు రోజుల తర్వాత కేంద్రం మేల్కొని వారు ఇచ్చిన ఆదేశాలను వారే వెనక్కి తీసుకున్నారు. సంపద మొత్తం కొంతమంది చేతుల్లోనే కేంద్రీకృతమేతే జరిగేది ఇదే"- కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు ​

కార్మికుల హక్కులపై ఎవరూ ప్రశ్నించారు : ఒకప్పుడు ఎస్​ఈజెడ్​లు వచ్చినప్పుడు ఆందోళన వ్యక్తం వారు, ఇప్పుడు మొత్తం దేశాన్నే సెజ్​లు చేస్తున్నారని కేటీఆర్​ మండిపడ్డారు. ఆరోజు సెజ్​లకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిన వారు దేశం మొత్తమే సెజ్​ అయిపోతుంటే, కార్మికులకు హక్కులు హరించుకుపోతుంటే మాత్రం ప్రశ్నించడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్​ ఈ బిల్లులను పార్లమెంట్​లో వ్యతిరేకించిందని, కానీ రేవంత్ రెడ్డి ఇక్కడ ఎట్లా అమలు చేస్తారని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో లేబర్ చట్టాలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. దేశాన్ని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేసే దిశగా సంస్కరణలు జరగాలని కేటీఆర్​ అన్నారు. కొన్ని వర్గాలను పక్కన పెట్టే విధంగా సంస్కరణలు జరిగితే దానివల్ల వచ్చేది చెడుతప్ప మరొకటి లేదన్నారు. సమాజంలో అధికశాతం ప్రజలు బీపీఎల్​కు దిగువన ఉన్నాయని చెబుతున్న ప్రభుత్వాలు వారి అభివృద్ధి దిశగా పనిచేయాలన్నారు.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం: కేటీఆర్‌

ఏఐ అంటే అనుముల ఇంటెలిజెన్స్ : కేటీఆర్‌

TAGGED:

KTR ON INDIGO FLIGHT CRISIS
KTR COMMENTS ON FLIGHT CRISIS
BRS WORKING PRESIDENT KTR COMMENTS
ROUND TABLE MEETING ON LABOR ACTS
KTR COMMENTS ON FLIGHT CRISIS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.