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భూకుంభకోణంలో రెవెన్యూ మంత్రి పాత్రధారి, సీఎం సూత్రధారి : కేటీఆర్‌

నిషేధిత జాబితాలోని కోటి ఎకరాల అంశాన్ని ఎండగడతామనే తమను సభనుంచి సస్పెండ్ చేశారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. ఇందిరమ్మ రాజ్యం భూరాబందులకు స్వర్ణయుగంలా మారిందని ధ్వజమెత్తారు. తెలంగాణ భవన్‌లో 22ఏ బాధితులతో కేటీఆర్ సమావేశమయ్యారు.

KTR Comments on 22A Issue
22ఏ భూముల అంశంపై బాధితులతో తెలంగాణ భవన్​లో సమావేశం (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2026 at 4:05 PM IST

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KTR Comments on 22A Issue : బీఆర్ఎస్​ ప్రభుత్వ హయంలో 16లక్షల ఎకరాలు నిషేధిత జాబితాలో ఉంటే కాంగ్రెస్‌ వచ్చాక అవి కోటి 16లక్షల ఎకరాలకు చేరిందని బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఆరోపించారు. 22ఏ బాధితులకు తమ పార్టీ అన్నివిధాల అండగా ఉంటుందని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు. నిషేధిత జాబితాలో భూములు ఉండి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న బాధితులతో తెలంగాణ భవన్‌లో బీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు సమావేశమయ్యారు. వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మొత్తం అంశంపై సీనియర్‌నేత హరీశ్‌రావు ప్రత్యేక ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఒకవైపు సర్​తో ఓటు హక్కు ఉంటుందో లేదనని మరోవైపు 22ఏ తమ భూముల ఎక్కడ పోతాయోనంటూ రాష్ట్రంలోని ప్రజలకు ప్రశాంతత కరవైందని కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

భూరాబందులకు స్వర్ణయుగంలా మారింది

కోటి ఎకరాలు నిషేధిత జాబితాలో పెట్టి ప్రజల ఆస్తుల్ని కర్పూరంలా కరిగిస్తున్న వైనాన్ని ఎండగడతామని తమను సస్పెండ్ చేశారని కేటీఆర్ ధ్వజమెత్తారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి పొంగులేటి కుటుంబ సభ్యుల కోసం దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. కేసీఆర్ హయాంలో భూముల విలువ, క్రయవిక్రయాలు అద్భుతంగా పెరిగి ప్రజల ఆస్తులు కూడా పెరిగాయని గుర్తుచేశారు. రాష్ట్రంలో ల్యాండ్ చోరీ నడుస్తోందని కేటీఆర్ అన్నారు. ఇందిరమ్మ రాజ్యం భూరాబందులకు స్వర్ణయుగంలా మారిందని తెలిపారు. మంచిరేవుల భూకుంభకోణం ఒక మంత్రి భర్తరఫ్ వరకు వెళ్లిందన్న కేటీఆర్, దేశంలోనే అతి పెద్ద భూకుంభకోణం జరుగుతోందన్నారు.

భూకుంభకోణంలో రెవెన్యూ మంత్రి పాత్రధారి, సీఎం సూత్రధారి : కేటీఆర్‌ (ETV Bharat)

"కొంగర కలాన్‌లో వంద ఎకరాల రైతుల భూమిపై కన్నేశారు. ఒక సంస్థకు భూమి కట్టబెట్టి రూ.1000కోట్లు కాజేసే కుట్ర జరుగుతోంది. రెవెన్యూ మంత్రి సారీ అంటే సరిపోదు, రాజీనామా చేయాల్సిందే. భూకుంభకోణంలో రెవెన్యూ మంత్రి పాత్రధారి, సీఎం సూత్రధారి. ముఖ్యమంత్రి కూడా రాజీనామా చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. రెండేళ్లలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రావడం ఖాయం. ఎవరూ భయపడవద్దు. అందరం ఐక్యంగా పోరాడదాం"- కేటీఆర్​, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు

భూభారతి పేరుతో భూహారతికి పాల్పడుతున్నారు

భూభారతి పేరిట భూహారతికి పాల్పడుతున్నారని మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావు విమర్శించారు. దశాబ్దాల క్రితం లేఅవుట్లైన భూములు నిషేధిత జాబితాలోకి వెళ్లాయని మండిపడ్డారు. ఫోన్‌ చేస్తే సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని అన్నారని, మంత్రి పొంగులేటిని స్వయంగా కలిసినా ఫలితం లేదని హరీశ్​ ఎద్దేవా చేశారు. 22ఏ పొరపాటు కాదు దురుద్దేశంతో చేసిన దుర్మార్గ పని అని అన్నారు.

కేసీఆర్ నాయకత్వంలో పోరాడి ప్రభుత్వం మెడలు వంచుతామని హరీశ్​రావు స్పష్టం చేశారు. తప్పు కప్పిపుచ్చుకునేందుకు బీఆర్ఎస్‌పై నెపం నెడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు. రేవంత్‌రెడ్డి భూమి చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ భూమే కేంద్రంగా పాలన చేస్తున్నారని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. 30 వేల ఎకరాల పాలిటెక్నిక్ భూములపై కన్నేశారని ఆరోపించారు. మంత్రి పొంగులేటికి నైతిక బాధ్యత ఉంటే వెంటనే పదవికి రాజీనామా చేయాలని హరీశ్​రావు డిమాండ్ చేశారు. పేదల ఇళ్లు కూల్చే హైడ్రాకు భూఅక్రమాలు కనిపించవా? అని ఆయన ప్రశ్నించారు.

"22 ఏ నుంచి సీఎం ఇల్లు తొలగించినపుడు సామాన్యులవి ఎందుకు తీయడం లేదు? అధికారులు తప్పు చేస్తే వారిపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు? వెంటనే 22ఏ జాబితా నుంచి ప్రజల ఆస్తుల్ని తొలగించాలి. 30 శాతం కమీషన్ వ్యవహారంపై జ్యుడీషియల్ విచారణ చేయాలి. సీఎం రేవంత్‌డ్డికి తెలిసే అంతా జరిగింది. 22ఏలో మొదటి ముద్దాయి రేవంత్‌రెడ్డి, రెండో ముద్దాయి పొంగులేటి. నిషేధిత జాబితా నుంచి ప్రజల ఆస్తులు తొలగించే వరకు పోరాటం చేస్తాం"- హరీశ్​రావు, బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత

పొంగులేటి రాజీనామా చేయాల్సిందే : హరీశ్​రావు ​

సర్కార్ నడుపుతున్నవా - లేక సర్కస్ నడుపుతున్నవా రేవంత్ రెడ్డి? : హరీశ్ రావు

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KTR COMMENTS ON 22A LANDS
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22ఏ భూముల అంశంపై కేటీఆర్
22A LANDS ISSUE IN TELANGANA
KTR COMMENTS ON 22A ISSUE

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