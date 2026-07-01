సీఎం రేవంత్తో చర్చకు సిద్ధం - డేట్, టైమ్ ఫిక్స్ చేయండి : కేటీఆర్
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సవాల్ను స్వీకరించిన కేటీఆర్ - సీఎం రేవంత్రెడ్డితో ఎక్కడైనా చర్చించేందుకు సిద్ధమని స్పష్టీకరణ - రేవంత్ మోసాలు ఎండగట్టకపోతే రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటానని సవాల్
Published : July 1, 2026 at 8:39 PM IST|
Updated : July 1, 2026 at 8:52 PM IST
KTR Sensational Comments on CM Revanth Reddy : కాంగ్రెస్కు ప్రజలు ఇచ్చిన అవకాశంలో 50 శాతం పూర్తయిందని, ఇప్పటివరకు ఏం చేశారో ఆ పార్టీ చెప్పుకోలేకపోతోందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ అన్నారు. కేసీఆర్ అధికారం నుంచి దిగిపోయేనాటికి రూ.3.50లక్షల కోట్ల అప్పు మాత్రమే ఉందని స్పష్టం చేశారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి అబద్ధాలను ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అప్పుల కారణంగా దిల్లీకి వెళితే ఇజ్జత్ పోతోందంటున్న రేవంత్ రెడ్డి 72 సార్లు ఎందుకు వెళ్లారని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ భవన్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పలు అంశాలపై మాట్లాడారు. రైతుభరోసా నిధుల విడుదల కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ చేసిన విమర్శలపై కేటీఆర్ ఘాటుగా స్పందించారు. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పాలనపై చర్చకు సిద్ధమా? అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విసిరిన సవాల్ను తాను స్వీకరిస్తున్నట్లు చెప్పారు. డేట్, టైమ్ ఫిక్స్ చేయాలన్నారు.
పదేళ్ల కాలంలో అద్భుతాలు చేశాం : తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కోటి ఎకరాల మాగాణిగా కేసీఆర్ తీర్చిదిద్దారని కేటీఆర్ తెలిపారు. 2014-15లో రాష్ట్రంలో ధాన్యం ఉత్పత్తి 26లక్షల హెకార్లు మాత్రమేనని, కేసీఆర్ అధికారం నుంచి దిగేపోయే నాటికి ఆ సంఖ్య 59 లక్షల హెక్టార్లకు చేరిందని వివరించారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును చూసి ప్రపంచమంతా ఆశ్చర్యపోయిందన్న కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్న పదేళ్ల కాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించకపోయినా ముందుకెళ్లి అద్భుతాలు చేశామన్నారు. హైదరాబాద్ను చూసి న్యూయార్క్లా ఉందని రజనీకాంత్ అన్నారని కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు. ఇటీవల రాష్ట్ర పర్యటనకు వచ్చిన మేఘాలయ సీఎం కాన్రాడ్ సంగ్మా కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను చూసి ఫోన్ చేసి అభినందించారని వివరించారు. ఫాక్స్కాన్ ఛైర్మన్ కూడా గతంలో హైదరాబాద్పై ప్రశంసలు కురింపించారని కేటీఆర్ తెలిపారు.
"కాంగ్రెస్ పాలనపై నేను చర్చకు సిద్ధం. తేదీ, సమయం ఫిక్స్ చేయండి. అసెంబ్లీనా? జూబ్లీహిల్స్ ప్యాలెస్లోనా? ప్రెస్క్లబ్లోనా?ఎక్కడైనా నేను రెడీ. కాంగ్రెస్ రైతు డిక్లరేషన్ ప్రకటించిన వరంగల్ చౌరస్తానా? 2లక్షల ఉద్యోగాలు అని రాహుల్గాంధీ డైలాగులు కొట్టిన అశోక్నగర్ చౌరస్తానా? మీరొస్తారో, రాహుల్గాంధీ వస్తారో, మీ తప్పులను లెక్కలతో సహా బయటపెడతాం. పాలనా వైఫల్యాలను ఎండగట్టకపోతే రాజకీయాల నుంచి శాశ్వతంగా తప్పుకొంటా"- కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు
కాంగ్రెస్ నేతలు దోచుకుంటున్నారు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పదేపదే రాష్ట్రాన్ని అవమానిస్తున్నారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. 'మమ్మల్ని దూషించండి, కేసులు పెట్టుకోండి కానీ తెలంగాణను దూషించవద్దు, ప్రజల మనోస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీయవద్దు' అని కేటీఆర్ హితవు పలికారు. ఇంతటి భావదారిద్యం ఉన్న ముఖ్యమంత్రిని ఎప్పుడూ చూడలేదన్నారు. తెలంగాణ గొప్పతనం, ఎదుగుదల రేవంత్కు జీర్ణం కాకపోవచ్చన్న కేటీఆర్, పరిపాలన చేతగాక గత ప్రభుత్వంపై ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఏడుపులు? అని ప్రశ్నించారు.
ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రులు అబద్ధాలు చెప్పడంలో కూడా పొంతన లేదని కేటీఆర్ విమర్శించారు. కాగ్ లెక్కలు నమ్మాలా? కాకి లెక్కలు నమ్మాలా? అని ప్రశ్నించారు. సీఎం, కుటుంబ సభ్యుల దోపిడీతో రాష్ట్రం ఆస్తులు కోల్పోతోందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. దండుపాళ్యం ముఠాలా కాంగ్రెస్ నేతలు దోచుకుంటున్నారని ఆక్షేపించారు. రాహుల్ బంధు, పొంగులేటి బంధు, సోదరుల బంధు బంద్ చేయాలన్నారు. అబద్ధాలు ఆడటం రేవంత్కు జన్మహక్కు అని కేటీఆర్ వివరించారు. ఈసారి ఆయనకు ప్రతిపక్ష పాత్ర కూడా మిగలదని జోస్యం చెప్పారు. అద్భుతమైన ప్రగతిభవన్ ఉంటే దాన్ని వదిలేసి రూ.200 కోట్లతో మరో క్యాంపు ఆఫీస్ నిర్మించారని కేటీఆర్ అన్నారు. దాని కాంపౌండ్ వాల్ నిర్మాణానికే రూ.19 కోట్లు ఖర్చు చేశారని ఆక్షేపించారు.
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