కాంగ్రెస్ సినిమా ఇంటర్వెల్ అయిపోయింది - అది కూడా అట్టర్ప్లాఫ్ : కేటీఆర్
కాంగ్రెస్ సినిమా ఇంటర్వెల్ అయిపోయిందని కేటీఆర్ వ్యాఖ్య - హామీల అమలు గురించి రేవంత్ను అడిగితే తిడుతున్నారని మండిపాటు - మల్కాజ్గిరిలో బీఆర్ఎస్ విస్తృతస్థాయి సమావేశానికి హాజరైన కేటీఆర్
Published : June 19, 2026 at 2:37 PM IST
KTR At The Malkajgiri BRS Meeting : బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ పాలనలో రెప్పపాటు కూడా కరెంట్ పోలేదని ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ అన్నారు. తమ హయాంలో 61 వేల డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు పేదలకు ఇచ్చామని గుర్తు చేశారు. హైదరాబాద్ ప్రజలు మాత్రం విజ్ఞులని కాంగ్రెస్, బీజేపీ పార్టీలను మాత్రం ఏనాడూ నమ్మలేదని అన్నారు. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ సినిమా ఇంటర్వెల్ అయిపోయిందని, అది కూడా అట్టర్ప్లాఫ్ అని ధ్వజమెత్తారు. మల్కాజ్గిరిలో బీఆర్ఎస్ విస్తృతస్థాయి సమావేశానికి హాజరైన ఆయన ప్రసంగించారు.
గ్యారెంటీలు ఇచ్చి అడిగితే తిడుతున్నారు : హైదరాబాద్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పాలనను తిట్టుకోని వాళ్లు లేరన్న కేటీఆర్, తులం బంగారం, రైతులకు రూ.15 వేలు ఇస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డే హామీ ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. 100 రోజుల్లో హామీలు నెరవేరుస్తామని గ్యారెంటీ కార్డు కూడా ఇచ్చారన్న ఆయన, వంద రోజులు కాదు 900 రోజులు అయిపోయినా హామీలు నెరవేరలేదని విమర్శించారు. హామీల అమలు గురించి సీఎం రేవంత్ను అడిగితే నోటికొచ్చినట్లు తిడుతున్నారని మండిపడ్డారు. ఆయనకు పాలన చేతకావట్లేదని, ఏం అడిగినా కేసీఆర్ అప్పులు చేసి పోయారు అంటున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేసీఆర్ అప్పులు చేసి దుబారా చేయలేదని, జిల్లాకో వెయ్యి పడకల ఆస్పత్రి నిర్మించారని గుర్తు చేశారు.
ప్రజల్లో లేకుంటే నో టికెట్ : ప్రజల్లో లేని, పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనని నేతలను బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరిస్తోందని, ప్రత్యేకించి శాసనసభ్యులు, నియోజకవర్గ ఇన్ ఛార్జ్ల పనితీరును నిశితంగా గమనిస్తోందని కేటీఆర్ అన్నారు. తనతో సహా ఎంతటి పెద్దవారైనా పనితీరు ఆధారంగానే రానున్న ఎన్నికల్లో టికెట్లు ఉంటాయని, గతంలో లాగా ఎలాంటి మొహమాటం ఉండకూడదని నేతలకు చెప్పారు.
ఓటరు సమగ్ర జాబితా కోసం కేంద్రం సర్ ప్రక్రియను చేపట్టిందని, వాటిలో నిజమైన ఓట్లను తీసేయకుండా జాగ్రత్త వహించాలని కేటీఆర్ బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు సూచించారు. ఈ ప్రక్రియ కోసం బీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్ని రకాలుగా సన్నద్ధమవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. అలాగే పార్టీ సభ్యత్వం కోసం డిజిటల్ యాప్ను రూపొందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. త్వరలోనే దానిని అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామన్నారు.
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