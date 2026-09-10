మాతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోండి - బీఆర్ఎస్ మహిళా ఎమ్మెల్యేల ఫిర్యాదు
అసెంబ్లీ గేటు వద్ద తమపై దాడి చేసి, అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించిన పోలీసులపై చర్యలు తీసుకోవాలని బీఆర్ఎస్ మహిళా ఎమ్మెల్యేలు ఫిర్యాదు చేశారు. మరోవైపు రేపు జాతీయ మహిళా కమిషన్, ఎన్హెచ్ఆర్సీని బీఆర్ఎస్ బృందం కలవనుంది.
Published : September 10, 2026 at 7:46 PM IST
BRS Women MLAs File Complaint over Alleged Police Manhandling : అసెంబ్లీ సమావేశాల తొలిరోజు గేటు వద్ద లోపలికి వెళ్లకుండా అడ్డుకొని, తమపై దాడి చేసి, అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించిన పోలీసులపై చర్యలు తీసుకోవాలని సైఫాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో మాజీ మంత్రులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి, సత్యవతి రాథోడ్ ఫిర్యాదు చేశారు. అసెంబ్లీకి బీజేపీ వాళ్లు ప్లకార్డులు పట్టుకుని వస్తే లోనికి అనుమతించారని, నల్ల షర్టులు వేసుకువచ్చి నందుకు తమ వారిని ఎందుకు అడ్డుకున్నారని మాజీ మంత్రులు ప్రశ్నించారు.
రేవంత్ రెడ్డి ఇంతవరకూ ప్రశ్నించలేదు
తమని అడ్డుకునేందుకు 500 మంది పోలీసులను పెట్టారని, తాము రాగానే అప్పటివరకు ఉన్న ఆడ పోలీసుల స్థానంలో మగ పోలీసులు వచ్చారని ఆరోపించారు. తామేదో రౌడీలన్నట్లు రోడ్డుపైనే అడ్డుకుని అమానుషంగా ప్రవర్తించారని, తన గొంతు పట్టుకున్నారని, చీర లాగారని సునీతారెడ్డి తెలిపారు. ఆనాడు ద్రౌపదికి జరిగిన అవమానమే తమకు జరిగిందని అన్నారు. తన పట్ల పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇంతవరకూ ప్రశ్నించలేదని విమర్శించారు.
వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలి
ఆడ సభ్యుల ముందు మగ పోలీసులను ఎందుకు పెట్టారని, మగ సభ్యుల వద్దకు ఆడ పోలీసులను పంపినప్పుడే ప్రభుత్వ కుట్ర అర్థమైందని విమర్శించారు. మహిళా పోలీసులు తమకు ఎక్కడ తగులుతారోనని జాగ్రత్తగా వ్యవహరించారని, కమాండ్ కంట్రోల్లో కంప్లయింట్ ఇచ్చినా ఇంతవరకూ సమాధానం లేదని, తాము కంప్లైంట్ ఇచ్చినందుకు తమపైనే కేసు పెట్టారని తెలిపారు. తమకు ఈ పరిస్థితి ఉంటే ఇక సామాన్యులకు రక్షణ ఎక్కడిదని నిలదీశారు. శాంతి భద్రతలను కాపాడాల్సిన రేవంత్ రెడ్డి విఘాతం కలిగించేలా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికైనా తమ ఫిర్యాదు తీసుకుని కేసు నమోదు చేసి, తమపట్ల అమానుషంగా వ్యవహరించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
"అసెంబ్లీకి బీజేపీ వాళ్లు ప్లకార్డులు పట్టుకుని వస్తే లోనికి అనుమతించారు. నల్ల షర్టులు వేసుకొచ్చినందుకు మా వారిని ఎందుకు అడ్డుకున్నారు. మేము రౌడీలన్నట్లు రోడ్డుపైనే అడ్డుకుని అమానుషంగా ప్రవర్తించారు. కమాండ్ కంట్రోల్లో కంప్లయింట్ ఇచ్చినా ఇంతవరకూ సమాధానం లేదు. మేము కంప్లైంట్ ఇచ్చినందుకు మాపైనే కేసు పెట్టారు. మాతో అమానుషంగా వ్యవహరించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలి" - మహిళా ఎమ్మెల్యేలు
దిల్లీలో అసెంబ్లీ వద్ద జరిగిన దాడిపై ఫిర్యాదు
మరోవైపు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల బృందం దిల్లీ వెళ్లింది. రేపు జాతీయ మహిళా కమిషన్, ఎన్హెచ్ఆర్సీని బీఆర్ఎస్ బృందం కలవనుంది. అసెంబ్లీ వద్ద జరిగిన దాడిపై బీఆర్ఎస్ నేతలు ఫిర్యాదు చేయనున్నారు. దిల్లీ వెళ్లిన వారిలో ఎమ్మెల్యేలు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి, కోవా లక్ష్మీ, జగదీశ్రెడ్డి, పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ వాణిదేవి ఉన్నారు.
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