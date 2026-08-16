ఉత్తర తెలంగాణలో పునరాగమనంపై బీఆర్ఎస్ ప్రత్యేక నజర్ - బీజేపీని నిలువరించడమే గులాబీ పార్టీ టార్గెట్!
ఉత్తర తెలంగాణపై ప్రత్యేక దృష్టి కేంద్రీకరించిన బీఆర్ఎస్ - బీజేపీ ప్రాతినిధ్యం ఉన్న ప్రాంతాలపై నజర్ - కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వైఫల్యాలను ఎండగట్టేలా కార్యకలాపాలు - కాంగ్రెస్పై వ్యతిరేకతను తమవైపు తిప్పుకునే వ్యూహాలు
Published : August 16, 2026 at 7:27 AM IST
BRS Targets North Telangana To Regain : ఉత్తర తెలంగాణపై బీఆర్ఎస్ ప్రత్యేకంగా దృష్టి కేంద్రీకరించింది. బీజేపీ ప్రాతినిధ్యం ఉన్న ప్రాంతాల్లో పూర్వ వైభవం దిశగా కార్యాచరణ అమలు చేస్తోంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వైఫల్యాలను ఎండగట్టడంతో పాటు స్థానిక సమస్యల ద్వారా ప్రజల్లోకి వెళ్లేలా కార్యక్రమాలు చేస్తోంది. కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక ఓటును వీలైనంత ఎక్కువగా తమ వైపు తిప్పుకోవడంతో పాటు రాష్ట్రంలో బీజేపీ ప్రభావాన్ని తగ్గించడమే గులాబీ పార్టీ తన లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
కాంగ్రెస్, బీజేపీపై అసంతృప్తి వర్గాలపై దృష్టి : పోగొట్టుకున్న చోటే వెతుక్కోవాలనే భావనలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ ఉత్తర తెలంగాణపై పూర్తిస్థాయిలో మళ్లీ పట్టు సాధించాలనే టార్గెట్తో ముందుకెళ్తోంది. ముఖ్యంగా బీజేపీకి ప్రాతినిధ్యం ఉన్న ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో పార్టీ కార్యకలాపాలను మరింత విస్తరించాలని భావిస్తోంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఉన్న వ్యతిరేకతతో పాటు కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వ విధానాలపై అసంతృప్తిగా ఉన్న వర్గాలను తమవైపు తిప్పుకోవడమే లక్ష్యంగా వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది. కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక ఓటు వీలైనంత ఎక్కువగా బీఆర్ఎస్వైపే ఉండేలా చూడాలని పార్టీ నాయకత్వం భావిస్తోంది.
స్థానిక సమస్యలపై ఉద్యమాలు : ఉత్తర తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభావం పెరగడం భవిష్యత్లో తమకు రాజకీయంగా సవాల్గా మారే అవకాశం ఉందని బీఆర్ఎస్ అంచనా వేస్తోంది. పార్టీ అంతర్గతంగా నిర్వహించిన సర్వేల్లోనూ ఇదే అంశం తెరపైకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. బీజేపీ బలంగా ఉన్న నియోజకవర్గాలు, జిల్లాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలని పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ గతంలోనే నేతలకు సూచించినట్లు సమాచారం. కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలు, బీజేపీ వైఖరిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంతోపాటు స్థానిక సమస్యలపై ఉద్యమాలు చేపట్టాలని దిశానిర్దేశం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
సీసీఐ పునరుద్ధరణ కోసం మద్దతు : పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ సూచనతో నిజామాబాద్ జిల్లాలో స్థానిక సమస్యలను బీఆర్ఎస్ ప్రధాన అజెండాగా తీసుకుంటోంది. యూరియా కొరత, పసుపు రైతుల సమస్యలు, వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన ఇతర అంశాలపై ఆందోళనలు నిర్వహించింది. రైతుల సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడంతో పాటు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వైఖరిని ఎండగట్టే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సీసీఐ పునరుద్ధరణ అంశాన్ని తీసుకుంది. ఇందుకోసం ఆందోళన చేస్తున్న సీసీఐ సాధన కమిటీకి మద్దతు ప్రకటించింది. కమిటీ ప్రతినిధులతో కలిసి బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ దిల్లీకి వెళ్లి కేంద్ర మంత్రిని కలిశారు. సీసీఐ సాధన కమిటీ తరఫున ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డికి సైతం కేటీఆర్ లేఖ రాశారు.
సింగరేణి సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ ముందుకు : కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల తదితర ప్రాంతాల్లోనూ సింగరేణి అంశాలను బీఆర్ఎస్ రాజకీయ అజెండాలోకి తీసుకొస్తోంది. సింగరేణికి సంబంధించిన సమస్యలు, సంస్థలో అవినీతి ఆరోపణలు, కార్మికుల సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేస్తోంది. బీజేపీ ప్రభావాన్ని తగ్గించడం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకతను తమకు అనుకూలంగా మలచుకోవడం ఉత్తర తెలంగాణలో పార్టీ పాత పట్టును తిరిగి సాధించే లక్ష్యంతో బీఆర్ఎస్ ముందుకెళ్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని స్థానిక సమస్యలను గుర్తించి వాటిపై వరుస ఆందోళనలు, కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
మా ప్రభుత్వ 32 నెలల కృషి ఇప్పుడిప్పుడే కనిపిస్తోంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
పదేళ్లు అధికారంలో ఉన్నవారు చేతబడులు చేయిస్తారా - సీఎం రేవంత్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్