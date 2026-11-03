పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై బీఆర్ఎస్ ప్రత్యేక దృష్టి - 2 స్థానాల కైవసమే టార్గెట్గా ప్రత్యేక కార్యాచరణ
BRS Special Focus On MLC Elections : తెలంగాణలో త్వరలో జరగబోయే పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై బీఆర్ఎస్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. రాబోయే ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడమే లక్ష్యంగా వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది.
Published : November 3, 2026 at 11:00 AM IST
పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై బీఆర్ఎస్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. రెండు ఎమ్మెల్సీ స్థానాల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా పార్టీ శ్రేణులను సమాయత్తం చేస్తోంది. ఓటరు నమోదుపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించిన గులాబీ పార్టీ, ఇదే సమయంలో నిరుద్యోగులు, ఉద్యోగులు, విద్యావంతులను ఆకట్టుకునేలా కార్యాచరణ రూపొందిస్తోంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎన్నికల ప్రచారాస్త్రాలుగా మలచుకుంటూ పట్టభద్రుల పోరులో సత్తా చాటాలని గులాబీ పార్టీ వ్యూహరచన చేస్తోంది. మిగిలిన 3 రోజుల పాటు ఓటరు నమోదుపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించాలని నేతలకు గులాబీ పార్టీ సూచించింది.
పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై బీఆర్ఎస్ కసరత్తు
హైదరాబాద్–రంగారెడ్డి–మహబూబ్నగర్, వరంగల్-ఖమ్మం–నల్గొండ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానాల్లో పట్టు సాధించేందుకు బీఆర్ఎస్ కసరత్తు చేస్తోంది. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ శ్రేణులను సమాయత్తం చేయడంతో పాటు పట్టభద్రుల ఓటరు నమోదు, నియోజకవర్గాల వారీగా సమన్వయం, విద్యావంతులు, ఉద్యోగులతో మమేకం కావడంపై దృష్టి సారించింది. పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నేతలతో మొదట్లోనే సమావేశమై ఎన్నికల సన్నద్ధతపై సమీక్షించి దిశానిర్ధేశం చేశారు. రెండు నియోజకవర్గాల పరిధిలోని 77 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు ఇన్ఛార్జులను నియమించి బాధ్యతలు అప్పగించారు.
పట్టభద్రుల ఓటరు నమోదు ప్రక్రియపై ప్రత్యేక దృష్టి
ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఓటరు నమోదును కీలకంగా భావిస్తున్న బీఆర్ఎస్, ఫారమ్-18 ద్వారా అర్హులైన పట్టభద్రులను ఓటర్లుగా నమోదు చేయించే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. కాలనీలు, పార్టీ కార్యాలయాలు, ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద ప్రత్యేక క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసి పట్టభద్రులకు దరఖాస్తులు అందిస్తోంది.
ఆన్లైన్ ఓటరు నమోదుకు సహకరించేందుకు హెల్ప్డెస్క్లను ఏర్పాటు చేస్తోంది. నిరుద్యోగ యువత, ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, న్యాయవాదులు, ఇతర వృత్తి నిపుణులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఓటరు నమోదుతో పాటే ప్రచారం సాగిస్తోంది. హుజూర్నగర్లోని ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సమీక్షా సమావేశంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి జగదీశ్రెడ్డి మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.
పట్టభద్రులైన ప్రతి ఒక్కరూ కచ్చితంగా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవాలి. రాష్ట్రంలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వైఫల్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కేసీఆర్ హయాంలో ఉన్నప్పుడు 17 పంటలకు నీళ్లిచ్చారు. కరవు పరిస్థితుల్లోనూ హుజూర్నగర్ ప్రజలు పంటలు పండించుకున్నారు. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి, నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి చేతకానితనం వల్ల ఒడ్డునే ఉన్న ప్రాంతాలను వదిలి కృష్ణమ్మ వెళ్లిపోయింది. రాష్ట్రంలో కరెంటు కోతలు మళ్లీ మొదలయ్యాయి. నల్గొండలో రైతులు పాత పద్ధతిలో జనరేటర్లు పెట్టుకొని వ్యవసాయం చేయాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చాయి. - జగదీశ్రెడ్డి, మాజీ మంత్రి
ఇప్పటి వరకు అభ్యర్థుల పేర్లు ఖరారు చేయని బీఆర్ఎస్
అభ్యర్థిత్వాలకు సంబంధించి మాత్రం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంకా ప్రకటన చేయలేదు. అయితే నల్గొండ-వరంగల్-ఖమ్మం నియోజకవర్గం నుంచి గత ఉప ఎన్నికలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి రెండో స్థానంలో నిలిచిన అనుగుల రాకేశ్ రెడ్డి మళ్లీ బరిలో దిగడం దాదాపుగా ఖాయమైందనే చెప్పుకోవచ్చు. హైదరాబాద్-రంగారెడ్డి-మహబూబ్నగర్ నియోజకవర్గం నుంచి బీసీ అభ్యర్థి బరిలో దిగుతారన్న ప్రచారం ఉంది.
కాసాని వీరేశం ముదిరాజ్కు అవకాశం లభించవచ్చన్న ప్రచారం పార్టీ వర్గాల్లో జోరుగా సాగుతోంది. అల్లీపురం వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి, నాగేందర్ గౌడ్, తదితరులు కూడా అవకాశం కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియ పూర్తైన తర్వాతే అభ్యర్థిత్వాలపై బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం దృష్టి సారించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఓటరు నమోదుకు మరో 3 రోజులు మాత్రమే గడువు మిగిలిన నేపథ్యంలో నేతలు అందరూ పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి కేంద్రీకరించాలని నాయకత్వం ఇప్పటికే ఆదేశించింది.
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