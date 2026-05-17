రాష్ట్ర అభివృద్ధి పట్టాలెక్కాలంటే బీఆర్ఎస్ మళ్లీ అధికారంలోకి రావడమే మార్గం : కేటీఆర్
రెండున్నరేళ్లుగా రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు మారిపోయాయన్న కేటీఆర్ - కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక హైదరాబాద్ పూర్తిగా సంక్షోభంలోకి జారుకుందని విమర్శ - ఎల్బీనగర్ పరిధిలో నా బూత్ - నా భవిష్యత్ కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలు
Published : May 17, 2026 at 10:54 PM IST
KTR Fires on Congress Govt : హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధి పట్టాలు ఎక్కాలి అంటే కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలో భారత రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వాన్ని తీసుకురావడమే ఏకైక మార్గమని ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు. హైదరాబాద్ ఎల్బీనగర్ నియోజకవర్గ పరిధిలో 'నా బూత్-నా భవిష్యత్' కార్యక్రమంలో భాగంగా భారత రాష్ట్ర సమితి బీఎల్ఏలకు ఏర్పాటు చేసిన శిక్షణా తరగతులకు హాజరై కార్యకర్తలు, పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ నగరం పూర్తిగా సంక్షోభంలోకి జారుకున్నదని కేటీఆర్ విమర్శించారు. కనీస పౌర సదుపాయాలు కూడా నిర్వహించలేని దుస్థితిలో నగరం ఉన్నదని మండిపడ్డారు.
ప్రభుత్వం పేదల ఇళ్లపైకి బుల్డోజర్లు పంపిస్తోంది : ఉన్న నగరాన్ని వదిలేసి ఫ్యూచర్ సిటీ పేరుతో రేవంత్ రెడ్డి వృథా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని కేటీఆర్ ఆక్షేపించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వారాంతాల్లో, సెలవు రోజుల్లో బుల్డోజర్లను పేదల ఇండ్ల పైకి పంపిస్తూ రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు వేలాది మంది ఇండ్లను కూల్చివేసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో లక్ష డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల నిర్మాణం చేపడితే, కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక్కటంటే ఒక్క ఇల్లు కూడా కట్టలేదన్నారు. ఒకప్పుడు ఎల్బీనగర్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న రోడ్లు, అండర్ పాస్లు, ఫ్లైఓవర్లు ఈరోజు గత ప్రభుత్వ చొరవతో, కృషితో వచ్చినవే అని వాటి వెనుక ఎంత శ్రమ, ఎంత నిబద్ధత ఉన్నదో గుర్తించాలని ప్రజలను కేటీఆర్ కోరారు. అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నాయకత్వంలో, స్థానిక ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి చొరవతో ఎల్బీనగర్ వేల కోట్ల రూపాయల నిధులతో నియోజకవర్గం రూపురేఖలను మార్చారని అభినందించారు.
రెండున్నరేళ్లలో ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి శూన్యం : గత ప్రభుత్వంలో కేసీఆర్ పేదలకు అండగా అనేక సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపట్టిన విషయాలను గతంలో ఉన్న ఆసరా పెన్షన్లు, కేసీఆర్ కిట్, కల్యాణ లక్ష్మి, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు వంటి అనేక అంశాల గురించి ప్రస్తుతం ప్రజలకి తెలియజెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నదని, వాటిని గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నదని కేటీఆర్ అన్నారు. గత ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ప్రతి సంక్షేమ పథకాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆపివేసిందని, మరోవైపు ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చినట్లు ఏ ఒక్క కొత్త సంక్షేమ పథకాన్ని ప్రారంభించకుండా అన్ని వర్గాల ప్రజలను మోసం చేస్తున్నదని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు అధికారంలో కొనసాగుతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన అభివృద్ధి శూన్యమని కేటీఆర్ అన్నారు. గత ప్రభుత్వం 'తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్' (టిమ్స్) పేరుతో ఆస్పత్రుల నిర్మాణానికి చర్యలు చేపడితే ప్రస్తుతం గడ్డిఅన్నారంలో జరుగుతున్న నిర్మాణం పూర్తిగా స్తంభించిపోయిందన్నారు. త్వరలోనే ఎల్బీనగర్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే ఆధ్వర్యంలో టిమ్స్ ఆస్పత్రి భవన నిర్మాణంలో జరుగుతున్న జాప్యానికి నిరసనగా ఒక భారీ ధర్నాను చేపడతామని కేటీఆర్ హెచ్చరించారు.
ఇక ఎన్నికల సంఘం నిర్వహిస్తున్న స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ఓటర్ల వడపోత కార్యక్రమానికి సంబంధించి పార్టీ తరపున గుర్తించిన బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్లు నిబద్ధతతో, పట్టుదలగా పని చేయాలని కేటీఆర్ సూచించారు. తమ బూత్ పరిధిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వెళ్లి ఎవరి ఓటు కూడా అన్యాయంగా తొలగించకుండా చూడాలని సూచించారు. కచ్చితంగా హైదరాబాద్ నగరంలో రానున్న కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో భారత రాష్ట్ర సమితి ఘనవిజయం సాధిస్తుందన్న విశ్వాసం వ్యక్తం చేసిన కేటీఆర్, ఆ దిశగా ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఇప్పటి నుంచే కృషి చేయాలన్నారు. ఇందుకోసం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజా క్షేత్రంలో ఎండగట్టడంతో పాటు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా కూడా ప్రజలను జాగృతం చేయాలని సూచించారు.