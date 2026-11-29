కరీంనగర్ జిల్లా అలుగునూరులో నేడు దీక్షాదివస్ స్ఫూర్తిసభ - హాజరుకానున్న కేటీఆర్
BRS Party Deeksha Divas At Alugunur : దీక్షాదివస్ స్ఫూర్తిసభ పేరుతో కరీంనగర్ జిల్లా అలుగునూరులో భారీ బహిరంగసభను నిర్వహించేందుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ సభకు కేటీఆర్ హాజరుకానున్నారు.
Published : November 29, 2026 at 8:02 AM IST
ఓవైపు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో కేసీఆర్ దీక్షను గుర్తుచేస్తూ మరోవైపు కాంగ్రెస్ సర్కార్పై రాజకీయ పోరాట కార్యాచరణకు దీక్షాదివస్ను వేదికగా ఉపయోగించుకునేలా బీఆర్ఎస్ పార్టీ సిద్ధమైంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో స్ఫూర్తి సభలు నిర్వహించడంతో పాటు నాడు తెలంగాణ సాధన కోసం కేసీఆర్ ఆమరణ దీక్షకు బయలుదేరిన అలుగునూరు నుంచి పోరాటాన్ని ఉద్ధృతం చేయాలని గులాబీపార్టీ భావిస్తోంది.
అలుగునూరులో భారీ బహిరంగసభ
ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనే లక్ష్యంగా కేసీఆర్ 2009 నవంబర్ 29న ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు దిగిన రోజును బీఆర్ఎస్ ఏటా దీక్షా దివస్గా నిర్వహిస్తోంది. దీక్షా దివస్ సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం వివిధ కార్యక్రమాలను పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చేపడుతోంది. ఈ ఏడాది దీక్షా దివస్ను మరింత ప్రత్యేకంగా నిర్వహించాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వం నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగా ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని శాసనసభ నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో స్ఫూర్తి సభలు నిర్వహించనున్నారు.
కేసీఆర్ ఆమరణ దీక్షకు బయల్దేరి అరెస్టైన కరీంనగర్ జిల్లా అలుగునూరులో దీక్షా దివస్ స్ఫూర్తి పేరిట భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ సభకు పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్నారు. సభకు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి పెద్ద ఎత్తున జనసమీకరణ చేయాలని పార్టీ నేతలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అందుకు తగ్గట్లుగా ఏర్పాట్లు చేశారు. దీక్షా దివస్ తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన సభ అని బీఆర్ఎస్ నేతలు స్పష్టం చేశారు.
పార్టీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహం నింపేలా
పార్టీ ఆవిర్భావం మొదలు కరీంనగర్ సెంటిమెంట్ను నమ్ముకున్న గులాబీ పార్టీ ఈ సారి కూడా అక్కడి నుంచే పోరాటం ఉద్ధృతం చేయాలని భావిస్తోంది. దీక్షా దివస్ సందర్భంగా తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రను యువతకు వివరించడంతో పాటు ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వారి అనుభవాలను పంచుకునేలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.
రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాలతో పాటు విదేశాల్లోని బీఆర్ఎస్ ఎన్నారై శాఖలు కూడా దీక్షా దివస్ వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఇవాళ్టి నుంచి డిసెంబర్ 9 వరకు రోజుకు ఒక అంశంపై కార్యక్రమాలు చేయాలని నిర్ణయించింది. తెలంగాణ ఉద్యమ వారసత్వాన్ని గుర్తుచేస్తూనే మరోవైపు ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితుల్లో పార్టీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహం నింపేలా బీఆర్ఎస్ వ్యుూహాలు సిద్ధం చేస్తోంది.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పాలన, ఎన్నికల హామీలు, ప్రజా సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ ప్రభుత్వంపై రాజకీయ పోరాటాన్ని మరింత ఉద్ధృతం చేయనుంది. ప్రత్యేకించి జెన్ జీకి నాటి ఉద్యమం, పోరాటం అంశాలు తెలపాల్సిన అవసరం ఉందని భావిస్తోంది. ఉద్యమ చరిత్రను స్మరించుకోవడం ఒక ఎత్తయితే అలుగునూరు సభ ద్వారా పార్టీ క్యాడర్లో ఉత్సాహం నింపి, రాజకీయంగా పూర్వవైభవం పొందాలన్నది బీఆర్ఎస్ లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో తమ పార్టీ, కేసీఆర్ పాత్రను మరోసారి ప్రజలకు గుర్తుచేయాలని గులాబీ పార్టీ భావిస్తోంది.
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