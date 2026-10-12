ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా బీఆర్ఎస్ వ్యూహాలు - ఓటర్ల నమోదుపై ప్రత్యేక దృష్టి
రాష్ట్రంలో త్వరలో జరగనున్న పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను బీఆర్ఎస్ రాబోయే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్కు సెమీఫైనల్గా భావిస్తోంది. ఈ రెండు స్థానాల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అక్కడి నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
Published : October 12, 2026 at 6:25 AM IST
KTR Action On Graduate MLC Election : పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను రెండేళ్లలో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సెమీఫైనల్స్గా భావిస్తున్న గులాబీ పార్టీ రెండు స్థానాల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా పెట్టుకొంది. ఓటర్ల నమోదుపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారని, బాధ్యుల్ని నియమించాలని నేతలకు ఇప్పటికే దిశానిర్ధేశం చేసింది. కొన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఈ కసరత్తు ఆశించిన మేర సాగడం లేదన్న అభిప్రాయంతో ఉన్న పార్టీ నాయకత్వం వేగవంతం చేయాలని సదరు నేతలకు సూచించింది. ఈ మేరకు ఇక నుంచి 3 రోజులకోసారి సమీక్ష నిర్వహించాలని కేటీఆర్ భావిస్తున్నారు.
నాయకులకు కేటీఆర్ దిశానిర్దేశం
పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంటోంది. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉందని చెబుతున్న గులాబీ పార్టీ ఆ అసంతృప్తి ఎన్నికల ఫలితాల్లో ప్రతిబింబిస్తుందని ఆశిస్తోంది. రెండేళ్లలో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను సెమీఫైనల్స్గా భావిస్తున్న బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం రెండు స్థానాల్లోనూ విజయం సాధించడమే లక్ష్యంగా కార్యాచరణను రూపొందిస్తోంది. ఎన్నికల ఫలితాలను భవిష్యత్ రాజకీయాలకు అనుకూల సంకేతంగా మలుచుకోవాలని భావిస్తోంది. 6 ఉమ్మడి జిల్లాల పరిధిలో జరగనున్న ఈ ఎన్నికలపై పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఇప్పటికే నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
వ్యక్తిగత నాయకత్వంపై ఆధారపడొద్దని హితవు
రెండు స్థానాల్లోనూ బీఆర్ఎస్ గెలిచే అవకాశాలున్నాయని నేతలతో కేటీఆర్ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ ఎన్నికలను ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవాలని సూచించారు. వ్యక్తిగత నాయకత్వ బలంపై ఆధారపడకుండా పార్టీ యంత్రాంగం ద్వారా ఎన్నికలకు సమాయత్తం కావాలని బీఆర్ఎస్ నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఫిబ్రవరిలో ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో అభ్యర్థుల ఎంపికకు తొందరపడకుండా ముందుగా ఓటర్ల నమోదును పూర్తి చేయడంపైనే దృష్టి సారిస్తోంది. అనంతరం స్థానిక రాజకీయ పరిస్థితులు, సామాజిక సమీకరణాలు, అభ్యర్థుల బలాబలాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని నిర్ణయం తీసుకోవాలని భావిస్తోంది.
ముందు ఓటర్ల నమోదుపైనే దృష్టి
అభ్యర్థుల ఎంపిక కంటే ముందుగా ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించాలని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఓటర్ల నమోదులో మొదటి నుంచే క్రియాశీలంగా పనిచేస్తేనే ఎన్నికల్లో ఆశించిన ఫలితాలు సాధించగలమని పార్టీ నేతలకు వివరించారు. ప్రతి వంద మంది ఓటర్లకు ఒకరు చొప్పున బాధ్యులను నియమించాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఓటర్ల నమోదుతో మొదలుకొని పోలింగ్ పూర్తయ్యే వరకు ప్రతి దశను పర్యవేక్షించేలా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. ఉద్యోగులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగులు ప్రభుత్వంపై అసంతృప్తితో ఉన్నారని బీఆర్ఎస్ నేతలు భావిస్తున్నారు. ఈ వర్గాల నుంచి మద్దతు లభిస్తుందన్న ఆశాభావంతో ఉన్న పార్టీ నియోజకవర్గాల వారీగా సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ క్యాడర్ను ఎన్నికలకు సమాయత్తం చేస్తోంది.
పలువురు నేతల తీరుతో అసంతృప్తి
ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సన్నాహాల్లో కొందరు నేతలు ఆశించిన స్థాయిలో పనిచేయడం లేదన్న అసంతృప్తి పార్టీ నాయకత్వంలో వ్యక్తమవుతోంది. ఇటీవల నిర్వహించిన టెలీకాన్ఫరెన్స్లో కేటీఆర్ ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించినట్లు తెలుస్తోంది. కొన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో 100 మంది ఓటర్లకు ఒకరు చొప్పున బాధ్యులను నియమించే ప్రక్రియ ఇంకా పూర్తికాలేదని ఆయన దృష్టికి వచ్చింది. ముఖ్యంగా మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గంలో ఓటర్ల నమోదు, బాధ్యుల నియామకంపై మరింత వేగం పెంచాలని పార్టీ శ్రేణులకు కేటీఆర్ సూచించారు.
"పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు సంబంధించి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇప్పటికే షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగుల్లో అసంతృప్తి ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈ ఎన్నికలతో బుద్ధి చెప్పాలని చూస్తున్నారు. రెండు స్థానాల ద్వారా మొత్తం 78 శాసనసభ నియోజకవర్గాల ఫలితాలను ప్రతిబింబిస్తాయి. ఈ మేరకు మా పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా సమీక్షలు నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా ఓటర్ నమోదు ప్రక్రియపై అవగాహన పెంచాలని సూచించారు. ఇందులో భాగంగా 2023 నవంబర్ 1నాటికి పట్టభద్రలైన ప్రతి ఒక్కరినీ ఎన్రోల్ చేయిస్తూ ప్రచారం చేయాలని తెలిపారు. ఇప్పటికే తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలో కార్యాచరణ నడుస్తోంది" - గాదరి కిషోర్, తుంగతుర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే
3 రోజులకోసారి కేటీఆర్ రివ్యూ
ముఖ్యంగా నేతలు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ముందుగా పట్టభద్రుల ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకునే ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలని కేటీఆర్ సూచించారు. ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ నాయకులు నమోదు ప్రక్రియను పూర్తి చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టడం ద్వారా ఇతరులకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. ఓటర్ల నమోదును సాధారణ కార్యక్రమంగా కాకుండా ఎన్నికల విజయానికి పునాదిగా పరిగణించాలని చెప్పారు. ఇకపై ప్రతి 3 రోజులకోసారి పురోగతిని సమీక్షిస్తానని నేతలకు స్పష్టం చేశారు.
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