అసెంబ్లీ సమావేశాలు బహిష్కరించిన బీఆర్​ఎస్ - సభ నుంచి వాకౌట్

శాసనసభ నుంచి బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేల వాకౌట్‌ - అసెంబ్లీ సమావేశాలు బహిష్కరించాలని నిర్ణయం - ప్రధాన ప్రతిపక్షానికి అవకాశం ఇవ్వకపోతే సభకు ఎందుకు రావాలన్న హరీశ్​రావు

BRS MLAs walkout from Legislative Assembly
BRS MLAs walkout from Legislative Assembly (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 2, 2026 at 4:31 PM IST

BRS MLAs walkout from Legislative Assembly : శాసనసభ నుంచి బీఆర్ఎస్‌ పార్టీ శాసన సభ్యులు వాకౌట్‌ చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిన తర్వాత సభలో మాట్లాడేందుకు, నిరసన తెలిపేందుకు అవకాశం ఇవ్వడం లేదని ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఆరోపణలు చేశారు. సభలో ప్రభుత్వం పెట్టే బిల్లులపై చర్చకు దూరంగా ఉండాలని వారు నిర్ణయించారు. ఎమ్మెల్యేల ప్రవేశద్వారం వద్ద బీఆర్ఎస్​ ఎమ్మెల్యేలు ఆందోళనకు దిగారు. స్పీకర్ ప్రసాద్‌కుమార్‌ పక్షపాతంతో వ్యవహరిస్తున్నారంటూ ఆరోపిస్తూ నినాదాలు చేశారు. అనంతరం గన్‌పార్క్‌ వద్దకు చేరుకుని అక్కడ బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. అనంతరం బీఆర్ఎస్​ పార్టీ ఎమ్మెల్యే హరీశ్​రావు మాట్లాడుతూ అసెంబ్లీ సమావేశాలను బహిష్కరిస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు.

మైక్‌ ఇవ్వకపోవడం ప్రతిపక్షం గొంతు నొక్కడమే : సభలో సభ్యులకు సమాన హక్కులుంటాయని వాటిని స్పీకర్‌ కాపాడాలని భారత రాష్ట్ర సమితి(బీఆర్ఎస్) పార్టీ నాయకుడు, ఎమ్మెల్యే హరీశ్‌రావు అన్నారు. ఏడు రోజుల సభ నిర్వహణకు సంబంధించి బీఏసీలో(బిజినెస్ అడ్వయిజరీ కమిటీలో) చర్చకు రాలేదని చెప్పారు. సభలో చర్చించే అంశాలను 24 గంటల ముందు పంపాలని హరీశ్​రావు డిమాండ్‌ చేశారు. తాము అడిగిన ప్రశ్నలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమాధానం ఇవ్వడం లేదని ఆయన ఆక్షేపించారు. నిరసనలు తెలిపేందుకు మైక్‌ ఇవ్వకపోవడం ప్రతిపక్షం గొంతు నొక్కడమేనని హరీశ్​రావు మండిపడ్డారు. ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో నిరసన తెలపడం ప్రతిపక్ష సభ్యుల హక్కు అని ఆయన వివరించారు. ఈ సందరర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై పలు విమర్శలు గుప్పించారు.

అసెంబ్లీ సమావేశాలు బహిష్కరిస్తున్నాం : మరోవైపు అసెంబ్లీ సమావేశాలను బహిష్కరించాలని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి వ్యాఖ్యలు, స్పీకర్‌ వైఖరికి నిరసనగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా హరీశ్​రావు వివరించారు. గన్​పార్క్​ వద్ద నిరసన తెలియజేసిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ సభ నుంచి బయటకు వచ్చామన్నారు.

ప్రజాస్వామ్య విలువలకు అధికారపార్టీ పూర్తిగా తిలోదకాలు ఇచ్చిందని హరీశ్​రావు మండిపడ్డారు. బీఏసీ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు విరుద్ధంగా సభను నిర్వహిస్తున్నారని ఆయన ఆక్షేపించారు. సభను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బూతుల మయం చేశారని హరీశ్​ విమర్శించారు. ఆయన వ్యాఖ్యలపై నిరసన తెలిపేందుకు ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా తమకు అవకాశం ఇవ్వలేదన్నారు. 'సీఎంను విమర్శించవద్దని స్పీకర్‌ అంటే ఎలా? ప్రధానిని రాహుల్‌గాంధీ విమర్శించడం లేదా? మూసీ కంటే ముందు సీఎం నోరు ప్రక్షాళన చేయాలి' అని హరీశ్​రావు ధ్వజమెత్తారు. అసెంబ్లీని గాంధీభవన్‌, సీఎల్పీ సమావేశంలా రేవంత్‌ మారుస్తున్నారన్నారు. మేం ప్రశ్నిస్తే అడ్డగోలుగా చిల్లర మాటలు మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. సీఎం వ్యాఖ్యలు, సభాపతి వైఖరికి నిరసనగా అసెంబ్లీ సమావేశాలు బహిష్కరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నామని హరీశ్​రావు తెలిపారు.

"రాహుల్ గాంధీ పొద్దున లేస్తే రాజ్యాంగం చేతిలో పట్టుకుని తిరుగుతుంటారు. ఇక్కడేమో అసెంబ్లీలో రాజ్యాంగం ఖూనీ అవుతోంది. ప్రధాన ప్రతిపక్షానికి మైక్ ఇవ్వడం లేదు. అందువల్ల మేమందరం శాసన సభలో కూర్చున్న ఉపయోగం లేదు. ముఖ్యమంత్రిపై విమర్శలు చేస్తే మైక్​ ఇవ్వమంటారు. మరి మేం అసెంబ్లీలో ఉండెందుకు. స్పీకర్​ పక్షపాత వైఖరికి నిరసనగా శాసన సభ ఈ సెసన్​ను బహిష్కరించాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ​ నిర్ణయించింది. సభలో అందరికీ సమాన హక్కులు కల్పించే బాధ్యత స్పీకర్​కు ఉంటుంది. రేవంత్ రెడ్డి సత్యదూరమైన అబద్ధాలు మాట్లాడితే మాత్రం ఆయన ఆపరు. మైక్ ఇవ్వకుండా మా గొంతు నొక్కుతున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి అవినీతిపై మాట్లాడే నైతిక హక్కు లేదు. ఈ ప్రభుత్వం తీరు దారుణం. " హరీశ్​రావు, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే

తెలంగాణ సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టించేలా హరీశ్‌రావు మాట్లాడుతున్నారు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

అప్పుడు కాంగ్రెస్​ పాలన బాగుంటే - విమర్శలు ఎలా చేశారు : హరీశ్​రావు

