అధికార కాంగ్రెస్ను ఇరకాటంలోకి నెట్టడంపై గులాబీ పార్టీ దృష్టి - నదీజలాలే ప్రధాన అస్త్రం
శాసనసభ సమావేశాలపై బీఆర్ఎస్ వ్యూహ-ప్రతివ్యూహాలు -అధికార కాంగ్రెస్ను ఇరకాటంలోకి నెట్టడంపై గులాబీ పార్టీ దృష్టి- పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుతో పాటు నదీజలాలే ప్రధాన అస్త్రం -రైతు సమస్యలు, జాబ్క్యాలెండర్, హిల్ట్ పాలసీపై చర్చకు పట్టుపట్టే యోచన
Published : December 29, 2025 at 9:13 AM IST
BRS DECIDES TO QUESTION CONGRESS : పాలమూరు - రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టుతో పాటు నదీజలాలు, సాగునీటి ప్రాజెక్టుల విషయంలో అధికార కాంగ్రెస్ వైఖరిని శాసనసభా వేదికగా ఎండగట్టాలని బీఆర్ఎస్ నిర్ణయించింది. రైతుల సమస్యలు, హిల్ట్ పాలసీ, గురుకుల విద్యార్థుల సమస్యలు, జాబ్ క్యాలెండర్, ఉద్యోగుల సమస్యలు తదితర అంశాలపై సర్కార్ను నిలదీయాలని భావిస్తోంది. సంబంధిత అంశాలపై ఇప్పటికే నేతలకు దిశానిర్దేశం చేసిన బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్, ఇవాళ అసెంబ్లీకి హాజరు కానున్నారు.
నదీ జలాలే ప్రధాన ఎజెండాగా అసెంబ్లీ సమావేశాలు : శాసనసభ సమావేశాల్లో అధికార కాంగ్రెస్ను ఇరకాటంలోకి నెట్టడమే లక్ష్యంగా భారత రాష్ట్ర సమితి సిద్ధమవుతోంది. పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుతో పాటు నదీజలాలకు సంబంధించి పాలకపక్షం వైఖరిని సభా వేదికగా ఎండగట్టాలని భావిస్తోంది. రెండేళ్లుగా పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పనుల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందని, 45 టీఎంసీలకు అనుమతి ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని కోరి అన్యాయం చేసిందని బీఆర్ఎస్ ఆరోపిస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు కేంద్రం కూడా ప్రాజెక్టు విషయంలో అన్యాయం చేస్తోందని, వారి వైఖరికి నిరసనగా ఉద్యమం చేపడతామని ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఈ తరుణంలో నదీ జలాలే ప్రధాన ఎజెండాగా జరగనున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనూ పార్టీ వాణి బలంగా వినిపించడంతో పాటు ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేయాలని గులాబీ పార్టీ భావిస్తోంది.
అసెంబ్లీలో మాకు తగిన సమయం ఇవ్వాలి : పాలమూరు-రంగారెడ్డి సహా ఇతర ప్రాజెక్టులు, నదీ జలాల అంశంపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఖరిని సభలో ఎండగడతామని బీఆర్ఎస్ నేతలు చెబుతున్నారు. రైతుబంధు, రుణమాఫీ, యూరియా తదితర రైతుల సమస్యలు, హిల్ట్ పాలసీ, గురుకులాల్లో ఫుడ్ పాయిజన్ ఘటనలు, జాబ్ క్యాలెండర్, ఉద్యోగుల సమస్యలు, ఫార్మాసిటీ, ఫ్యూచర్ సిటీ, హైడ్రా తదితర అంశాలపై సభలో చర్చించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో తమకు తగిన సమయం ఇవ్వాలని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు కోరుతున్నారు. అధికారంలోకి రాకముందు ఎన్ని రోజులు అంటే అన్ని రోజులు అసెంబ్లీని నడుపుతామని చెప్పిన కాంగ్రెస్, ఇప్పుడు చాలా తక్కువ రోజులు సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారని హరీశ్రావు మండిపడ్డారు. 15 రోజుల పాటు శీతాకాల సమావేశాలు నిర్వహించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలను రెండు రోజుల్లో ముగించకుండా, ప్రజా సమస్యలపై దృష్టి పెట్టాలని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే వివేకానంద గౌడ్ కోరారు.
"పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ను కేసీఆర్ హయాంలో దాదాపు 90 శాతం పనులు పూర్తి చేశాం. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి రెండు సంవత్సరాలు దాటింది. కానీ ఇప్పటి వరకు తట్టెడు మట్టి కూడా తీయలేదు. ఈ రెండేళ్లలో కనీసం 10 శాతం పనులు పూర్తి చేయడంలో ఎందుకు విఫలం అయ్యింది? 100 రోజుల్లో 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేస్తామన్నారు. 13 డిక్లరేషన్స్ ఇచ్చారు. 420 హామీలు ఇచ్చారు. మేం అసెంబ్లీలో ఈ అంశాల గురించి నిలదీయనున్నాం." -కె.పి. వివేకానంద గౌడ్, బి.ఆర్.ఎస్ శాసనసభా పక్షం విప్
అసెంబ్లీకి ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్ : ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్ ఇవాళ అసెంబ్లీకి హాజరు కానున్నారు. ఎర్రవల్లి నుంచి హైదరాబాద్ చేరుకున్న ఆయన, మాజీ మంత్రులు హరీశ్రావు, ప్రశాంత్ రెడ్డి తదితరులతో భేటీ అయ్యారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహం, పార్టీ తరపున లేవనెత్తాల్సిన అంశాలు, సంబంధిత అంశాలపై చర్చించారు. నదీ జలాలు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన అంశాలు, ప్రత్యేకించి పాలమూరు - రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పనులు, డీపీఆర్ సంబంధిత అంశాలపై చర్చించారు. బీఏసీ సమావేశంలో ప్రభుత్వ తీరు, తదనంతర పరిణామాల ఆధారంగా సమావేశాలకు సంబంధించి తదుపరి కార్యాచరణ ఖరారు చేసుకుందామని నేతలకు కేసీఆర్ చెప్పినట్లు సమాచారం.
