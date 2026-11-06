వరుస సభలు, సమావేశాలతో బీఆర్ఎస్ జోరు - బీజేపీ పట్టున్న ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి
BRS Strategy For Upcoming Elections - బీజేపీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గాలపై బీఆర్ఎస్ ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది. దీనికోసం నవంబరులో ఆయా ప్రాంతాల్లో వరుస సభలను నిర్వహిస్తోంది.
Published : November 6, 2026 at 4:05 PM IST
బీజేపీ ప్రజాప్రతినిధులు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గాలపై బీఆర్ఎస్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఆయా ప్రాంతాల్లో వరుస సభలు, సమావేశాలతో రాజకీయ కార్యకలాపాలను ముమ్మరం చేస్తోంది. వచ్చే వారాల్లో నిర్మల్తో పాటు నిజామాబాద్ జిల్లాలో సభల నిర్వహణకు సిద్ధమైంది. దీక్షా దివస్ సందర్భంగా అలుగునూరు చౌరస్తాలో సభకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ప్రజా సమస్యలను అజెండాగా చేసుకుని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకతను తమకు అనుకూలంగా మలుచుకోవడమే లక్ష్యంగా బీఆర్ఎస్ కార్యాచరణ సాగిస్తోంది.
ఆ ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి
వ్యూహాత్మకంగా వ్యహరిస్తూ రాజకీయ సమీకరణాలను మార్చే వ్యూహంతో బీఆర్ఎస్ అడుగులు వేస్తోంది. ముఖ్యంగా బీజెేపీ ప్రజాప్రతినిధులు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ప్రాంతాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తూ వరుస సభలు, సమావేశాలతో ప్రజల్లోకి వెళ్లేందుకు కార్యాచరణ రూపొందించింది. బీజేపీ ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్న ప్రాంతాల్లో సభలు, సమావేశాలు నిర్వహించడం ద్వారా రాజకీయంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభావం చూపవచ్చని బీఆర్ఎస్ అంచనా వేస్తోంది. ఇప్పటికే రామగుండంలో సింగరేణి గర్జన, ఆదిలాబాద్లో రైతు గర్జన నిర్వహించిన గులాబీ పార్టీ రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని బహిరంగ సభలకు సిద్ధమవుతోంది. వాటి ద్వారా ప్రజా సమస్యలపై పోరాటాన్ని విస్తరించేందుకు బీఆర్ఎస్ సిద్ధమవుతోంది. ప్రజా సమస్యలు, రైతుల ఇబ్బందులు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పాలనను అజెండాగా చేసుకుని రాజకీయంగా బలాన్ని పెంచుకోవాలని భావిస్తోంది.
నవంబర్లో భారీగా సభలు
ఈ నెల 11న నిర్మల్లో బీఆర్ఎస్ బహిరంగ సభ నిర్వహించనుంది. ఈ సందర్భంగా పార్టీలో చేరికలకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వనుంది. అనంతరం 18న ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో సభ నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. రైతు సమస్యలపై ఇందూరు జిల్లా వేదికగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఎండగట్టాలని బీఆర్ఎస్ భావిస్తోంది. దీక్షా దివస్ సందర్భంగా 29న మానకొండూరులో సమావేశం నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. ఈ కార్యక్రమాలన్నింటిలో బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ పాల్గొననున్నారు. 2009లో తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం కేసీఆర్ నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన సమయంలో ఆయనను అరెస్ట్ చేసిన అలుగునూరు చౌరస్తా వద్ద 29న సభ నిర్వహించేందుకు పార్టీ సిద్ధమవుతోంది.
ప్రజల సమస్యలే లక్ష్యంగా
తెలంగాణ ఉద్యమ జ్ఞాపకాలను మరోసారి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంతో పాటు, రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కేసీఆర్ ప్రాధాన్యతను చాటుకునేలా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని భావిస్తోంది. స్థానికంగా ప్రజల సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ వాటిని రాష్ట్రస్థాయి రాజకీయ అంశాలుగా మార్చే వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తోంది. ఒక ప్రాంతంలో నిర్వహించే కార్యక్రమం చుట్టుపక్కల నియోజకవర్గాలపైనా ప్రభావం చూపుతుందని పార్టీ భావిస్తోంది. రైతుల సమస్యలు, సింగరేణి కార్మికుల అంశాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీల అమలు వంటి అంశాలపై గులాబీ పార్టీ ప్రజల్లోకి వెళ్లనుంది. స్థానిక సమస్యలను ప్రధాన ఎజెండాగా చేసుకుని ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచే ప్రయత్నం చేస్తోంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పాలనతో ప్రజలు విసిగిపోయారని బీఆర్ఎస్ నేతలు పదేపదే చెబుతున్నారు.
రాజకీయ దాడి మరింత తీవ్రం
రైతులు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు తిరిగి కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని కోరుకుంటున్నారని పార్టీ నేతలు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ హామీలు, ప్రజా సమస్యలు, రైతుల ఇబ్బందులను ప్రస్తావిస్తూ కాంగ్రెస్పై రాజకీయ దాడిని మరింత తీవ్రం చేయాలని భావిస్తున్నారు. వరుస సభలు, ప్రజా కార్యక్రమాల ద్వారా పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం నింపడం, ప్రజల్లో తిరిగి రాజకీయ పట్టు సాధించడం బీఆర్ఎస్ లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. బీజేపీ ప్రాబల్యం ఉన్న ప్రాంతాల్లో కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ప్రజా వ్యతిరేకతను తమకు అనుకూలంగా మలుచుకోవడం ఈ రెండు అంశాల చుట్టూ గులాబీ పార్టీ కార్యాచరణ సాగుతోంది.
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