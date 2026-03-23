బడ్జెట్‌లో పెట్టినవి కూడా అమలు చేయకపోవడం సిగ్గు చేటు : హరీశ్‌రావు

శాసనసభ కార్యదర్శికి నోటీసు ఇచ్చిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు - ప్రైవేట్ బిల్లు ప్రతిని సభాపతికి అందించిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు - బిల్లును ఈ సమావేశాల్లోనే అనుమతించాలని కోరిన బీఆర్ఎస్

BRS Introduce Private Bill on six Guarantees
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 23, 2026 at 5:01 PM IST

BRS Introduce Private Bill on six Guarantees : ఆరు గ్యారంటీలకు చట్టబద్దత కోసం ప్రతిపాదించిన ప్రైవేట్ బిల్లు ప్రతిని బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు శాసన సభాపతికి అందించారు. ప్రైవేట్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టేందుకు వీలుగా శాసనసభ కార్యదర్శికి నోటీసు ఇచ్చారు. ఇందులో భాగంగానే ప్రైవేటు మెంబర్ బిల్లుకు సంబంధించిన నోటీసును స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్‌ కుమార్​కు బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్​తో పాటు ఇతర పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కలిసి అందజేశారు. ఈ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు ద్వారా 6 గ్యారంటీలకు చట్టబద్ధత కల్పించే వీలు కలుగుతుందని కేటీఆర్ తెలిపారు. ఈ సమావేశాల్లోనే అత్యంత కీలకమైన ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడానికి అనుమతించాలని స్పీకర్​కు కేటీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. స్పీకర్​తో పాటు అసెంబ్లీ సెక్రటరీకి కూడా బిల్లు తాలూకు నోటీసులు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్​ ఎమ్మెల్యే హరీశ్​రావు శాసనసభలో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వంపై పలు విమర్శలు గుప్పించారు.

బడ్జెట్​లో పెట్టినవి అమలు చేయకపోవడం సిగ్గుచేటు : గతంలో బీఆర్ఎస్​ ప్రభుత్వ హయాంలో ఒక్క సీజన్​ కూడా ఎగ్గొట్టకుండా రైతుబంధు ఇచ్చిందని మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావు అన్నారు. ఎకరానికి రూ.15వేలు ఇస్తామని ఈ ప్రభుత్వం ఎన్నికల అజెండాలో, తొలి బడ్జెట్​లో పెట్టారని దానిని రూ.12 వేలకు తగ్గించారని హరీశ్​రావు ఆరోపించారు. బడ్జెట్​లో పెట్టినవి కూడా అమలు చేయకపోవడం సిగ్గుచేటని ఆయన అన్నారు. మొదటి బడ్జెట్​లో పెట్టినట్లుగా ఎకరాకు రూ.15 వేల చొప్పున రైతుభరోసా ఇవ్వాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రైతుభరోసా, పంటల బోనస్​ ఇస్తున్నారన్నారు.

రెండు బడ్జెట్​లలో పెట్టిన పంటల బీమా ఈ బడ్జెట్​లో మాయమైందన్నారు. ఇన్​పుట్ సబ్సిడీ, పంటల బీమా గురించి ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వాలన్నారు. రెండు బడ్జెట్‌లలో పెట్టిన పంటల బీమా ఈ బడ్జెట్‌లో మాయమైంది. బీఆర్ఎస్​ ప్రభుత్వ హయాంలో మూడో పంటకు రైతుబంధు ఇవ్వాలని అడిగిన రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఒక సీజన్​కే ఇస్తున్నారని హరీశ్​రావు మండిపడ్డారు. ఒక సీజన్​ రైతుభరోసా ఎగ్గొట్టి రుణమాఫీ చేశామని గొప్పలు చెప్పుకొంటున్నారని ఆరోపించారు.

"బడ్జెట్‌లో పెట్టినవి కూడా అమలు చేయకపోవడం సిగ్గుచేటు. ఎన్నికలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రైతుభరోసా, పంటల బోనస్‌ ఇస్తున్నారు. రెండు బడ్జెట్‌లలో పెట్టిన పంటల బీమా ఈ బడ్జెట్‌లో మాయమైంది. ఇన్‌పుట్‌ సబ్సీడి, పంటల బీమా గురించి ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వాలి. రాజీవ్‌ యువవికాసం ఎప్పుడు అమలు చేస్తారో ప్రభుత్వం చెప్పాలి"-హరీశ్​రావు, బీఆర్ఎస్​ ఎమ్మెల్యే

రాజీవ్​ యువవికాసం ఎప్పుడు అమలు చేస్తారు? : రైతు కూలీలకు ఏడాదికి రూ.12 వేలు ఇస్తామని రెండు బడ్జెట్​లలో పెట్టారని, ఒక్కసారి కూడా ఇవ్వలేదన్నారు. జాబ్ క్యాలెండర్ త్వరలోనే ప్రారంభిస్తారని గత బడ్జెట్​లో చెప్పారని, దాని గురించి ఈసారి ప్రస్తావనే లేదన్నారు. అశోక్​నగర్​లో ఉద్యోగాలు అడిగిన నిరుద్యోగులపై లాఠీఛార్జీ చేశారని విమర్శించారు. తమ ప్రభుత్వ హయంలో 1.65 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసినట్లుగా వివరించారు. తాము పెట్టిన బడ్జెట్ ఆధారంగానే ప్రజలు తీర్పు ఇచ్చారన్నారు.

రాజీవ్​ యువవికాసం ఎప్పుడు అమలు చేస్తారో ప్రభుత్వ పెద్దలు చెప్పాలని హరీశ్​రావు డిమాండ్ చేశారు. మహిళలకు రూ.లక్ష కోట్లు వడ్డీలేని రుణాలు ఇస్తామని రెండు బడ్జెట్​లలో చెప్పారని మూడో బడ్జెట్​కు వచ్చేసరికి వడ్డీ లేని అనే పదం తీసేసి రుణాలు అని మాత్రమే పెట్టారని ఆరోపించారు. 18 ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తామని చెప్పి రెండున్నరేళ్లలో ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా పూర్తి చేయలేదన్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో రాష్ట్ర ఆదాయం ఎందుకు తగ్గుతుందో చెప్పాలని హరీశ్​రావు ప్రభుత్వానికి సూటిప్రశ్న వేశారు. హైడ్రా, విధ్వంసకర ఆలోచనల వల్ల ఆదాయం తగ్గుతోందన్నారు. కేంద్రం నుంచి నిధులు తేవడంలోనూ కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం విఫలమైందని హరీశ్​రావు విమర్శించారు.

మూసీలో చేసేది బ్యూటిఫికేషనా లూటిఫికేషనా ? : హరీశ్‌రావు

'అసెంబ్లీలో ఉత్తమ్‌ కట్టుకథలు, రేవంత్‌ పిట్ట కథలు చెప్పారు - తెలంగాణ నీటి హక్కులు కాపాడిందే కేసీఆర్'

