బడ్జెట్లో పెట్టినవి కూడా అమలు చేయకపోవడం సిగ్గు చేటు : హరీశ్రావు
శాసనసభ కార్యదర్శికి నోటీసు ఇచ్చిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు - ప్రైవేట్ బిల్లు ప్రతిని సభాపతికి అందించిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు - బిల్లును ఈ సమావేశాల్లోనే అనుమతించాలని కోరిన బీఆర్ఎస్
Published : March 23, 2026 at 5:01 PM IST
BRS Introduce Private Bill on six Guarantees : ఆరు గ్యారంటీలకు చట్టబద్దత కోసం ప్రతిపాదించిన ప్రైవేట్ బిల్లు ప్రతిని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు శాసన సభాపతికి అందించారు. ప్రైవేట్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టేందుకు వీలుగా శాసనసభ కార్యదర్శికి నోటీసు ఇచ్చారు. ఇందులో భాగంగానే ప్రైవేటు మెంబర్ బిల్లుకు సంబంధించిన నోటీసును స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్కు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్తో పాటు ఇతర పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కలిసి అందజేశారు. ఈ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు ద్వారా 6 గ్యారంటీలకు చట్టబద్ధత కల్పించే వీలు కలుగుతుందని కేటీఆర్ తెలిపారు. ఈ సమావేశాల్లోనే అత్యంత కీలకమైన ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడానికి అనుమతించాలని స్పీకర్కు కేటీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. స్పీకర్తో పాటు అసెంబ్లీ సెక్రటరీకి కూడా బిల్లు తాలూకు నోటీసులు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీశ్రావు శాసనసభలో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై పలు విమర్శలు గుప్పించారు.
బడ్జెట్లో పెట్టినవి అమలు చేయకపోవడం సిగ్గుచేటు : గతంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఒక్క సీజన్ కూడా ఎగ్గొట్టకుండా రైతుబంధు ఇచ్చిందని మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు అన్నారు. ఎకరానికి రూ.15వేలు ఇస్తామని ఈ ప్రభుత్వం ఎన్నికల అజెండాలో, తొలి బడ్జెట్లో పెట్టారని దానిని రూ.12 వేలకు తగ్గించారని హరీశ్రావు ఆరోపించారు. బడ్జెట్లో పెట్టినవి కూడా అమలు చేయకపోవడం సిగ్గుచేటని ఆయన అన్నారు. మొదటి బడ్జెట్లో పెట్టినట్లుగా ఎకరాకు రూ.15 వేల చొప్పున రైతుభరోసా ఇవ్వాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రైతుభరోసా, పంటల బోనస్ ఇస్తున్నారన్నారు.
రెండు బడ్జెట్లలో పెట్టిన పంటల బీమా ఈ బడ్జెట్లో మాయమైందన్నారు. ఇన్పుట్ సబ్సిడీ, పంటల బీమా గురించి ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వాలన్నారు. రెండు బడ్జెట్లలో పెట్టిన పంటల బీమా ఈ బడ్జెట్లో మాయమైంది. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో మూడో పంటకు రైతుబంధు ఇవ్వాలని అడిగిన రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఒక సీజన్కే ఇస్తున్నారని హరీశ్రావు మండిపడ్డారు. ఒక సీజన్ రైతుభరోసా ఎగ్గొట్టి రుణమాఫీ చేశామని గొప్పలు చెప్పుకొంటున్నారని ఆరోపించారు.
"బడ్జెట్లో పెట్టినవి కూడా అమలు చేయకపోవడం సిగ్గుచేటు. ఎన్నికలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రైతుభరోసా, పంటల బోనస్ ఇస్తున్నారు. రెండు బడ్జెట్లలో పెట్టిన పంటల బీమా ఈ బడ్జెట్లో మాయమైంది. ఇన్పుట్ సబ్సీడి, పంటల బీమా గురించి ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వాలి. రాజీవ్ యువవికాసం ఎప్పుడు అమలు చేస్తారో ప్రభుత్వం చెప్పాలి"-హరీశ్రావు, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే
రాజీవ్ యువవికాసం ఎప్పుడు అమలు చేస్తారు? : రైతు కూలీలకు ఏడాదికి రూ.12 వేలు ఇస్తామని రెండు బడ్జెట్లలో పెట్టారని, ఒక్కసారి కూడా ఇవ్వలేదన్నారు. జాబ్ క్యాలెండర్ త్వరలోనే ప్రారంభిస్తారని గత బడ్జెట్లో చెప్పారని, దాని గురించి ఈసారి ప్రస్తావనే లేదన్నారు. అశోక్నగర్లో ఉద్యోగాలు అడిగిన నిరుద్యోగులపై లాఠీఛార్జీ చేశారని విమర్శించారు. తమ ప్రభుత్వ హయంలో 1.65 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసినట్లుగా వివరించారు. తాము పెట్టిన బడ్జెట్ ఆధారంగానే ప్రజలు తీర్పు ఇచ్చారన్నారు.
రాజీవ్ యువవికాసం ఎప్పుడు అమలు చేస్తారో ప్రభుత్వ పెద్దలు చెప్పాలని హరీశ్రావు డిమాండ్ చేశారు. మహిళలకు రూ.లక్ష కోట్లు వడ్డీలేని రుణాలు ఇస్తామని రెండు బడ్జెట్లలో చెప్పారని మూడో బడ్జెట్కు వచ్చేసరికి వడ్డీ లేని అనే పదం తీసేసి రుణాలు అని మాత్రమే పెట్టారని ఆరోపించారు. 18 ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తామని చెప్పి రెండున్నరేళ్లలో ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా పూర్తి చేయలేదన్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో రాష్ట్ర ఆదాయం ఎందుకు తగ్గుతుందో చెప్పాలని హరీశ్రావు ప్రభుత్వానికి సూటిప్రశ్న వేశారు. హైడ్రా, విధ్వంసకర ఆలోచనల వల్ల ఆదాయం తగ్గుతోందన్నారు. కేంద్రం నుంచి నిధులు తేవడంలోనూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని హరీశ్రావు విమర్శించారు.
మూసీలో చేసేది బ్యూటిఫికేషనా లూటిఫికేషనా ? : హరీశ్రావు
