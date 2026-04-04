ముగిసిన కౌశిక్ రెడ్డి సీఐడీ విచారణ - ఆ సమస్యలపై విచారణ జరపాలని డిమాండ్

ముగిసిన ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి సీఐడీ విచారణ - ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతోందని ఆరోపణ- తన కుటుంబం, పార్టీ కార్యకర్తలపై ప్రభుత్వం పదే పదే అక్రమ కేసులు బనాయిస్తోందని మండిపాటు

MLA Kaushik Reddy Appears at CID Interrogation
MLA Kaushik Reddy Appears at CID Interrogation (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 4, 2026 at 12:34 PM IST

Updated : April 4, 2026 at 6:29 PM IST

MLA Kaushik Reddy Appears at CID Interrogation : ప్రభుత్వం తనపై కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతోందని బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి ఆరోపించారు. జనవరి 29న జరిగిన ఘటనపై నమోదు చేసిన కేసులో భాగంగా సీఐడీ విచారణకు సతీమణితో కలిసి హాజరయ్యారు. హైదరాబాద్ సీఐడీ కార్యాలయంలో దాదాపు 4 గంటలపాటు అధికారులు ప్రశ్నించారు. అనంతరం ఆయన విచారణ ముగిసింది. వీణవంకలో సమ్మక్క జాతర సందర్భంగా పోలీసుల విధులకు అడ్డంకి, దూషణలు, మత విద్వేష వ్యాఖ్యలు చేసినట్లుగా కౌశిక్‌రెడ్డిపై ఆరోపణలున్నాయి. ఈ కేసులో కౌశిక్‌ రెడ్డిని ప్రధాన నిందితుడిగా, మరో 15 మందిని సహ నిందితులుగా చేర్చిన పోలీసులు ఇవాళ హైదరాబాద్​లోని సీఐడీ కార్యాలయంలో విచారణకు రావాలని నోటీసులు ఇచ్చారు.

వీటిపై విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ : విచారణ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వంపై, పోలీసు యంత్రాంగంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ప్రజల పక్షాన మాట్లాడటానికి అవసరమైతే అసెంబ్లీలో నక్సలైట్ అవుతానని అన్నారు. తనపై జరుగుతున్న విచారణలో అసలు వాస్తవాలు లేవని, ఇదంతా కేవలం రాజకీయ కక్ష సాధింపులో భాగమేనని ఆయన మండిపడ్డారు. అసలు ఏం అడుగుతున్నారో సీఐడీ అధికారులకు క్లారిటీ లేదన్నారు. ఇదంతా ఒక పెద్ద జోక్ లాగా ఉందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజా సమస్యలపై గొంతు ఎత్తుతున్నందుకే తనను, తన కుటుంబాన్ని, బీఆర్ఎస్ శ్రేణులను ప్రభుత్వం ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని ఆరోపించారు.

ఈ సందర్భంగా కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్ గౌస్ ఆలంపై కౌశిక్ రెడ్డి కొన్ని ఆరోపణలు చేశారు. సీపీ కుటుంబ సభ్యులు ఆరుగురు కలిసి 180 రౌండ్లు ఫైరింగ్ జరిపారని, ఈ ఘటనలో ఒక మహిళ గాయపడిన మాట వాస్తవం కాదా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఈ వ్యవహారంపై తక్షణమే సిట్ విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. జిల్లాలోని సీఐలు, ఇన్‌స్పెక్టర్ల నుంచి సీపీ నేరుగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని, హోంగార్డుల బదిలీల కోసం ఒక్కొక్కరి నుంచి లక్ష రూపాయల మేర లంచం తీసుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వ వాహనాలను సీపీ ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ఇస్తూ అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం తనపై అక్రమ కేసులు పెట్టి భయపెట్టాలని చూస్తోందని, కానీ తాను వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాటలపై ఎథిక్స్ కమిటీ ఎందుకు స్పందించడం లేదని ఆయన ప్రశ్నించారు. మతమార్పిడి అంశంపై తాను ఎక్కడా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయలేదని అన్నారు. తాను సీపీ మతమార్పిడి చేస్తున్నారని అన్నట్లుగా నిరూపిస్తే, రాజకీయాల నుంచి శాశ్వతంగా తప్పుకుంటామన్నారు.

ఇవాళ ఉదయం సీఐడీ విచారణకు హాజరయ్యే ముందు ఎమ్మెల్యే కౌశిక్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు. జరిగిన గొడవలో తన సతీమణిపై కేసు పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముందని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తనపై, తన కుటుంబంపై కావాలనే కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతోందని ఆయన మండిపడ్డారు. జాతరలో జరిగిన గొడవకు, తన సతీమణికి ఏం సంబంధం? ఆమెపై కేసు నమోదు చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఇదే విషయాన్ని సీఐడీ అధికారులను ప్రశ్నిస్తానని ఆయన పేర్కొన్నారు. తన కుటుంబ సభ్యులతో పాటు, పార్టీ కార్యకర్తలపై ప్రభుత్వం పదే పదే అక్రమ కేసులు బనాయిస్తోందని ఆరోపించారు.

''ఈ కేసుకు సీఐడీకి సంబంధం ఏముంది. అసలు నా సతీమణికి నోటీసులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది. ఈ ప్రభుత్వం నన్ను, నా కుటుంబ సభ్యులను, మా బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ కార్యకర్తలందరినీ కూడా ఏ విధంగా వేధిస్తుందనేది ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ కార్యకర్తలకు కూడా సీఐడీ నోటిసులు ఇవ్వాల్సినంత క్రైమ్​ ఏముంది'' - పాడి కౌశిక్​ రెడ్డి, బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యే

Last Updated : April 4, 2026 at 6:29 PM IST

