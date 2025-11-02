జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక కచ్చితంగా రెఫరెండమే : మాజీ మంత్రి కేటీఆర్
నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల అభిప్రాయమే జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికకు ప్రతిబింబం - పదేళ్ల అభివృద్ధి, రెండేళ్ల అరాచకం మధ్య జరుగుతున్న పోటీ - మాజీ మంత్రి కేటీఆర్తో టీవీ ఇంటర్వ్యూ
Published : November 2, 2025 at 7:33 PM IST
KTR Interview on Jubilee Hills By Elections : నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల అభిప్రాయాన్ని జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రతిబింబిస్తుందని, ఇది కచ్చితంగా రెఫరెండమేనని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ అన్నారు. పదేళ్ల అభివృద్ధి, రెండేళ్ల అరాచకం మధ్య జరుగుతున్న పోటీలో అధికార పార్టీదీ దింపుడు కళ్లెం ఆశ మాత్రమేనని వ్యాఖ్యానించారు. కేసీఆర్ పునరాగమనానికి జూబ్లీహిల్స్ ఫలితం నాంది కాబోతుందంటున్న కేటీఆర్తో ఈటీవీ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ.
హైదరాబాద్లో మొత్తం బీఆర్ఎస్సే : 2014 తర్వాత హైదరాబాద్ మహానగరంలో జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో బీఆర్ఎస్ అప్రతిహతంగా గెలుస్తూనే వస్తుందని, ఏ ఒక్క సారి కూడా ఓటమి అనేది ఎదురుకాలేదని కేటీఆర్ అన్నారు. ఈ సారి కూడా తమకు సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉందని, హైదరాాబాద్ ప్రజలు వారికి ఇప్పటికీ కూడా కేసీఆర్ సీఎంగా ఉన్నట్లు భావిస్తున్నారని తెలిపారు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో హైదరాబాద్ ప్రజలు ఒక్క సీటు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇవ్వలేదని, వారి దృష్టిలో ఇంకా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నట్టుగానే కనబడుతుందని చెప్పారు. ఉపఎన్నికకు భయపడి అజారుద్దీన్కు మంత్రి పదవి వచ్చిందని, బీహార్లో కాంగ్రెస్ను వ్యతిరేకిస్తున్న మజ్లిస్ జూబ్లీహిల్స్లో మాత్రం ఎందుకు మద్దతు ఇస్తుందో సమాధానం చెప్పాలని అన్నారు.
"కంటోన్మెంట్ ఉపఎన్నిక పరిస్థితి వేరు. అప్పుడు పార్లమెంట్ ఎన్నికలతో కంటోన్మెంట్ బైపోల్ జరిగింది. అలా కాకుండా వేరుగా జరిగి ఉంటే ప్రస్తుతం జూబ్లీహిల్స్లో ఉన్న పరిస్థితే ఉండేది. 2023లో జూబ్లీహిల్స్ నుంచి మాగంటి గోపినాథ్ 16వేల పైచిలుకు ఓట్లతో గెలిచారు. ఈ సారి దానికంటే ఎక్కువ మెజార్టీతో గెలువబోతున్నాం" -కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్
సీఎంకు కుటుంబ విలువలు తెలియవు : చనిపోయిన తన భర్తను గుర్తుకు తెచ్చుకొని ఒక ఆడబిడ్డ ఏడిస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ దాన్ని కూడా రాజకీయం చేస్తోందని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కుటుంబ విలువల గురించి తెలియదని, పిల్లనిచ్చిన సొంత మామ జైపాల్రెడ్డిని రేవంత్ రెడ్డి బండబూతులు తిట్టారని గుర్తు చేశారు. ఆయనకు కుటుంబం, విలువలు, మానవ సంబంధాలు తెలుస్తాయని తాము అనుకోమన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీగా ప్రజల వద్దకు వెళ్లి పదేళ్ల పాలన, రెండేళ్ల అరాచాకానికి జరుగుతున్న పోటీలో మమ్మల్నీ గెలిపించాలని అభ్యర్థిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
కాంగ్రెస్ వాళ్లు రెండేళ్ల పాలనలో హైదరాబాద్ అభివృద్దికి ఏం చేశారు? ఏం చేయబోతున్నారని ముఖ్యమంత్రి చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నామని కేటీఆర్ అన్నారు. సీఎం దగ్గరకు వెళితే నిధులు ఇవ్వట్లేదని స్వయంగా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలే చెబుతున్నారని, ఏకంగా అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేనే ప్రపంచ బ్యాంకుకు లేఖ రాసిన దుస్థితని కేటీఆర్ అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడే మాటలకు చేసే పనులకు ఎలాంటి పొంతన లేదని, ఈ రెండేళ్ల కాలంలో రాష్ట్రాన్ని దివాలా తీయించి సర్వనాశనం చేశారని ఆయన దుయ్యబట్టారు.
ఇది కచ్చితంగా రెఫరెండమే : గతంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన పనులకు రేవంత్ రెడ్డి రిబ్బన్లు కట్ చేయడం తప్ప ఆయన చేసింది ఏమి లేదని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులను ప్రజలు క్షుణ్ణంగా చూస్తున్నారని, దీనికి తగ్గట్లుగా నవంబరు 14 నాడు సరైన తీర్పును ఇస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక తెలంగాణలో రాబోయే ఎన్నికలకు కచ్చితంగా రెఫరెండంగానే చూస్తున్నట్లు చెప్పారు. అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు నిధులు లేవని అంటున్నారని ప్రతిపక్షంగా తమ అభ్యర్థిని గెలిపిస్తే ప్రభుత్వం మెడలు వంచి అభివృద్ధి చేస్తామని కేటీఆర్ తెలిపారు.
