ETV Bharat / politics

జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక కచ్చితంగా రెఫరెండమే : మాజీ మంత్రి కేటీఆర్

నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల అభిప్రాయమే జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికకు ప్రతిబింబం - పదేళ్ల అభివృద్ధి, రెండేళ్ల అరాచకం మధ్య జరుగుతున్న పోటీ - మాజీ మంత్రి కేటీఆర్​తో టీవీ​ ఇంటర్వ్యూ

SPECIAL INTERVIEW WITH KTR
KTR ON JUBILEEHILLS BY POLL (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2025 at 7:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

KTR Interview on Jubilee Hills By Elections : నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల అభిప్రాయాన్ని జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రతిబింబిస్తుందని, ఇది కచ్చితంగా రెఫరెండమేనని బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​ అన్నారు. పదేళ్ల అభివృద్ధి, రెండేళ్ల అరాచకం మధ్య జరుగుతున్న పోటీలో అధికార పార్టీదీ దింపుడు కళ్లెం ఆశ మాత్రమేనని వ్యాఖ్యానించారు. కేసీఆర్ పునరాగమనానికి జూబ్లీహిల్స్ ఫలితం నాంది కాబోతుందంటున్న కేటీఆర్​తో ఈటీవీ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ.

హైదరాబాద్​లో మొత్తం బీఆర్​ఎస్సే : 2014 తర్వాత హైదరాబాద్​ మహానగరంలో జరిగిన ప్రతి ఎన్నికలో బీఆర్​ఎస్​ అప్రతిహతంగా గెలుస్తూనే వస్తుందని, ఏ ఒక్క సారి కూడా ఓటమి అనేది ఎదురుకాలేదని కేటీఆర్ అన్నారు. ఈ సారి కూడా తమకు సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉందని, హైదరాాబాద్​ ప్రజలు వారికి ఇప్పటికీ కూడా కేసీఆర్​ సీఎంగా ఉన్నట్లు భావిస్తున్నారని తెలిపారు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో హైదరాబాద్​ ప్రజలు ఒక్క సీటు కూడా కాంగ్రెస్​ పార్టీకి ఇవ్వలేదని, వారి దృష్టిలో ఇంకా బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం ఉన్నట్టుగానే కనబడుతుందని చెప్పారు. ఉపఎన్నికకు భయపడి అజారుద్దీన్​కు మంత్రి పదవి వచ్చిందని, బీహార్​లో కాంగ్రెస్​ను వ్యతిరేకిస్తున్న మజ్లిస్ జూబ్లీహిల్స్​లో మాత్రం ఎందుకు మద్దతు ఇస్తుందో సమాధానం చెప్పాలని అన్నారు.

జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక కచ్చితంగా రెఫరెండమే : మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ (ETV)

"కంటోన్​మెంట్​ ఉపఎన్నిక పరిస్థితి వేరు. అప్పుడు పార్లమెంట్​ ఎన్నికలతో కంటోన్​మెంట్ బైపోల్​ జరిగింది. అలా కాకుండా వేరుగా జరిగి ఉంటే ప్రస్తుతం జూబ్లీహిల్స్​లో ఉన్న పరిస్థితే ఉండేది. 2023లో జూబ్లీహిల్స్​ నుంచి మాగంటి గోపినాథ్​ 16వేల పైచిలుకు ఓట్లతో గెలిచారు. ఈ సారి దానికంటే ఎక్కువ మెజార్టీతో గెలువబోతున్నాం" -కేటీఆర్, బీఆర్​ఎస్​ వర్కింగ్​ ప్రెసిడెంట్

సీఎంకు కుటుంబ విలువలు తెలియవు : చనిపోయిన తన భర్తను గుర్తుకు తెచ్చుకొని ఒక ఆడబిడ్డ ఏడిస్తే కాంగ్రెస్​ పార్టీ దాన్ని కూడా రాజకీయం చేస్తోందని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. సీఎం రేవంత్​ రెడ్డికి కుటుంబ విలువల గురించి తెలియదని, పిల్లనిచ్చిన సొంత మామ జైపాల్​రెడ్డిని రేవంత్​ రెడ్డి బండబూతులు తిట్టారని గుర్తు చేశారు. ఆయనకు కుటుంబం, విలువలు, మానవ సంబంధాలు తెలుస్తాయని తాము అనుకోమన్నారు. బీఆర్ఎస్​ పార్టీగా ప్రజల వద్దకు వెళ్లి పదేళ్ల పాలన, రెండేళ్ల అరాచాకానికి జరుగుతున్న పోటీలో మమ్మల్నీ గెలిపించాలని అభ్యర్థిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

కాంగ్రెస్​ వాళ్లు రెండేళ్ల పాలనలో హైదరాబాద్​ అభివృద్దికి ఏం చేశారు? ఏం చేయబోతున్నారని ముఖ్యమంత్రి చెప్పాలని డిమాండ్​ చేస్తున్నామని కేటీఆర్ అన్నారు. సీఎం దగ్గరకు వెళితే నిధులు ఇవ్వట్లేదని స్వయంగా కాంగ్రెస్​ ఎమ్మెల్యేలే చెబుతున్నారని, ఏకంగా అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేనే ప్రపంచ బ్యాంకుకు లేఖ రాసిన దుస్థితని కేటీఆర్ అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడే మాటలకు చేసే పనులకు ఎలాంటి పొంతన లేదని, ఈ రెండేళ్ల కాలంలో రాష్ట్రాన్ని దివాలా తీయించి సర్వనాశనం చేశారని ఆయన దుయ్యబట్టారు.

ఇది కచ్చితంగా రెఫరెండమే : గతంలో బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం చేసిన పనులకు రేవంత్​ రెడ్డి రిబ్బన్​లు కట్​ చేయడం తప్ప ఆయన చేసింది ఏమి లేదని కేటీఆర్​ ఎద్దేవా చేశారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులను ప్రజలు క్షుణ్ణంగా చూస్తున్నారని, దీనికి తగ్గట్లుగా నవంబరు 14 నాడు సరైన తీర్పును ఇస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక తెలంగాణలో రాబోయే ఎన్నికలకు కచ్చితంగా రెఫరెండంగానే చూస్తున్నట్లు చెప్పారు. అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు నిధులు లేవని అంటున్నారని ప్రతిపక్షంగా తమ అభ్యర్థిని గెలిపిస్తే ప్రభుత్వం మెడలు వంచి అభివృద్ధి చేస్తామని కేటీఆర్​ తెలిపారు.

పెద్దలకో న్యాయం, పేదలకో న్యాయం నినాదంతో హైడ్రా వెళ్తోంది : కేటీఆర్‌

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి బేసిన్ల నాలెడ్జ్‌, బేసిక్‌ నాలెడ్జ్‌ లేదు: కేటీఆర్‌

TAGGED:

KTR ON JUBILEEHILLS ELECTIONS
KTR SLAMS CM REVANTH REDDY
SPECIAL INTERVIEW WITH KTR
జూబ్లీహిల్స్​ ప్రచారంలో కేటీఆర్
JUBILEE HILLS BY ELECTIONS UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

శైవ క్షేత్రాలకు వెళతారా? - TGSRTC 'స్పెషల్​ బస్సులు' మీకోసమే

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.