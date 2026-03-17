బహిరంగ వేదికపై ముఖ్యమంత్రి సంతకం చేసిన దస్త్రం ఏమైంది : కేటీఆర్

సెంబ్లీలో గవర్నర్‌ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ - మాట్లాడిన కేటీఆర్​ - ముఖ్యమంత్రి ఫైల్‌కే దిక్కు లేకపోతే కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మాటలు ఎవరు నమ్ముతారని ప్రశ్న

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 17, 2026 at 1:12 PM IST

BRS MLA KTR Comments on Government in Assembly : 'నేనే రాజు నేనే మంత్రి' అని మిడిసిపడ్డ వారు సంపద మూటగట్టుకుపోలేరని బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్‌ అన్నారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీలో గవర్నర్‌ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చలో కేటీఆర్​ మాట్లాడారు. ఎన్నికల హామీ దస్త్రంపై ముఖ్యమంత్రి సంతకం చేశారని 2023 సంవత్సరం నాటి గవర్నర్‌ ప్రసంగంలో ఉందని, సంవత్సరాలు గడిచినా సీఎం సంకల్పం, చిత్తశుద్ధి ఏమైంది? ప్రశ్నించారు. తొలి క్యాబినెట్‌లోనే 6 హామీలకు చట్టబద్ధత కల్పిస్తామని అన్నాని గుర్తు చేశారు. బహిరంగ వేదికపై ముఖ్యమంత్రి సంతకం చేసిన దస్త్రం ఏమైందని ప్రశ్నించారు. ముఖ్యమంత్రి ఫైల్‌కే దిక్కు లేకపోతే కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మాటలు ఎవరు నమ్ముతారు? నిలదీశారు. మాయమైన దస్త్రం కోసం సిట్‌ ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన డిమాండ్‌ చేశారు.

7,000 ఉద్యోగాలు తగ్గాయనేది వాస్తవమా? కాదా? : కాంగ్రెస్‌ నాయుకులు దిల్లీ వెళ్లి నిధులు తెస్తారనుకుంటే నిధులు ఇచ్చి వస్తున్నారని కేటీఆర్‌ విమర్శించారు. 2023 సంవత్సరంలో ఐటీ ఉద్యోగుల సంఖ్య 9.46 లక్షలు అని, తాజాగా గవర్నర్‌ ప్రసంగంలో ఆ సంఖ్య 9.39లక్షలుగా పేర్కొన్నారని, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చాక 7,000 ఉద్యోగాలు తగ్గాయనేది వాస్తవమా? కాదా? అని నిలదీశారు. ఉద్యోగాలు ఎందుకు తగ్గాయని ప్రశ్నించారు. బీఆర్‌ఎస్‌ హయాంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు తక్కువగా వచ్చినా రాష్ట్రాన్ని దీటుగా నిలబెట్టామని, మనది కేంద్రంపై ఆధారపడే రాష్ట్రం కాదని తెలిపారు.

వైద్యం అందక చనిపోయారు : మహిళలంటే గౌరవం ఉంటే మహిళామంత్రి ఇంటిపైకి పోలీసులను ఎందుకు పంపారని అడిగానని అది తప్పా అని ప్రశ్నించారు. తులం బంగారం ఇస్తామని చెప్పారని వెంటనే ఇవ్వాలని, కాలేజీకి వెళ్లే యువతులకు స్కూటీలు ఇస్తామన్నారని, ఇవ్వాలని, కేసీఆర్‌ కిట్‌ అని కాకుంటే రాహుల్‌ కిట్ అని ఇవ్వండని డిమాండ్ చేశారు. పోశమ్మ పొతం చేస్తే మైసమ్మ మాయం చేసినట్టుంది ఈ ప్రభుత్వం తీరని అన్నారు. ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది కేవలం 11 వేల ఉద్యోగాలు మాత్రమేనని, మిగిలినవన్నీ మా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లలోని ఉద్యోగాలేనని పేర్కొన్నారు. రాహుల్‌ గాంధీ ఇచ్చిన లక్ష ఉద్యోగాల హామీ ఏమైందని ప్రశ్నించారు. రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని, దాదాపు 50 మంది వరకూ రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగులు వైద్యం అందక చనిపోయారని ఆరోపించారు. వైద్యానికి డబ్బుల్లేక రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగులు చనిపోతున్నారని విమర్శించారు.

రుణమాఫీ జరగకపోతే మీరు రాజీనామా చేస్తారా? : చిరు ఉద్యోగుల అందరి జీతాలు ఆరు నెలలుగా పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని, కాంగ్రెస్ హయాంలో రైతుల గోస వర్ణనాతీతమని తెలిపారు. కాంగ్రెస్‌ హయాంలో మూడు సార్లు రైతుబంధు ఎగ్గొట్టారని, గవర్నర్‌ ప్రసంగంలో రూ.20 వేల కోట్ల రుణమాఫీ అని చెప్పారని, రూ.50 వేల కోట్లతో సంపూర్ణంగా రుణమాఫీ జరుగుతుందని చెప్పారని తెలిపారు. ఏ ఒక్క గ్రామంలోనైనా రుణమాఫీ జరిగిందని రుజువు చేస్తే అదే గ్రామంలో రాజీనామా చేస్తానని, రుణమాఫీ జరగకపోతే మీరు రాజీనామా చేస్తారా? అని కేటీఆర్‌ సవాల్‌ విసిరారు. ఎనుముల వారి పాలనలో ఎరువులకు దిక్కు లేదని, బఫర్‌జోన్లపై ఉన్న శ్రద్ధ బఫర్‌ స్టాక్‌పై లేదని అన్నారు.

జర్నలిస్టులకు సిట్‌ బెదిరింపులు : వివిధ పంటలకు రూ.500 బోనస్‌ ఇస్తామని చెప్పారని, ఏ ఒక్క పంటకైనా బోనస్‌ ఇచ్చారా? సమాధానం ఇవ్వాలని కేటీఆర్​ డిమాండ్ చేశారు. సన్న బియ్యం పేరు చెప్పి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని, ఎరువులు అడిగితే రైతులపై దాడులు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. షాపులో ఇవ్వాల్సిన యూరియా యాప్‌లో ఇస్తామంటున్నారని, షాపులో ఎరువులు ఉంటేనే యాప్‌లో ఉండేదని చెప్పారు. హార్వర్డ్‌లో సీఎం చేసిన కోర్సు ఫీజులు, విమాన ఖర్చులు ప్రభుత్వమే కట్టిందని తెలిపారు. ఆర్‌టీఐ సమాచారం ద్వారా సీఎం కోర్సు ఫీజుల వివరాలు తెలిశాయని, విద్యాశాఖ మంత్రి ఫీజులు మాత్రం ప్రభుత్వం కడుతుందని, రాష్ట్రంలో విద్యార్థుల రూ.10 వేల కోట్ల ఫీజు బకాయిలు ఇవ్వరా? అడిగారు. విదేశీ విద్య నిధులు రాక విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, ఫీజు రీఎంబర్స్‌మెంట్‌ నిధులపై ప్రశ్నిస్తే కాలేజీలపై విజిలెన్స్‌ దాడులు చేస్తున్నారని వివర్శించారు. ఉద్యోగ సంఘాలకు ఏసీబీ బెదిరింపులు, జర్నలిస్టులకు సిట్‌ బెదిరింపులు, ప్రతిపక్షాలను కమిషన్లు వేసి బెదిరిస్తున్నారు తప్ప ఏం చేస్తున్నారని నిలదీశారు.

