అప్పుడలా, ఇప్పుడిలా - అసెంబ్లీ వేదికగా కాంగ్రెస్ రాజకీయ ద్వంద్వ వైఖరి : హరీశ్రావు
కాంగ్రెస్ పార్టీపై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీశ్రావు ఫైర్ - ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు సంప్రదాయాలు, విలువలు అని - అధికారంలోకి రాగానే తుంగలోకి తొక్కిందంటూ మండిపాటు
Published : January 3, 2026 at 10:55 AM IST
Harish Rao Lashed Out at Congress : అసెంబ్లీ వేదికగా కాంగ్రెస్ రాజకీయ ద్వంద్వ వైఖరి అవలంభిస్తోందని బీఆర్ఎస్ ఎల్పీ ఉపనేత, సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీశ్రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనైతిక విధానాలు అవలంభిస్తోందని మండిపడ్డారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు సంప్రదాయాలు, విలువలు అంటూ నీతులు చెప్పిన కాంగ్రెస్ నాయకులు, అధికారంలోకి రాగానే వాటిని తుంగలో తొక్కి తమకు నచ్చినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. టీపీసీసీ అధ్యక్షుడిగా 2016 మార్చిలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి స్పీకర్కు రాసి సంతకం పెట్టిన ఉత్తరం గుర్తుందా అంటూ ప్రశ్నించారు. అసెంబ్లీలో ఆడియో, విజువల్ ప్రజెంటేషన్ నిర్వహిస్తే, అది భారతదేశ పార్లమెంట్ సంప్రదాయాలకు విరుద్ధమని, అందుకే తాము సభకు హాజరుకాబోమని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు తన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్టు పెట్టారు.
ఉత్తమ్ గారు,— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) January 3, 2026
టీపీసీసీ అధ్యక్షుడిగా 30-03-2016 న మీరు స్పీకర్కు రాసి సంతకం పెట్టిన ఉత్తరం గుర్తుందా?
“అసెంబ్లీలో ఆడియో–విజువల్ ప్రెజెంటేషన్ నిర్వహిస్తే, అది భారత దేశ పార్లమెంట్ సంప్రదాయాలకు విరుద్ధం. అందుకే మేము సభకు హాజరుకాబోము.” అని.
అదే @UttamINC గారు, నేడు మంత్రి హోదాలో… pic.twitter.com/bgdLrSXcQu
ఇప్పుడు అదే ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి నేడు మంత్రి హోదాలో అసెంబ్లీ హాల్లో ప్రజెంటేషన్కు సిద్ధపడటం రాజకీయ ద్వంద్వ వైఖరికి నిదర్శనమని హరీశ్రావు అన్నారు. ఆ ఉత్తరంపై నేటి ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, ఎమ్మెల్యే పద్మావతి కూడా సంతకాలు చేశారన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అనైతికత, ద్వంద్వ ప్రమాణాలను బట్టబయలు చేయడానికి ఒక్క ఉత్తరం చాలన్నారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు విలువలు, రాజ్యాంగం, పార్లమెంటు స్ఫూర్తి లాంటి మాటలు వల్లారని తెలిపారు. అధికారంలోకి రాగానే అదే విలువలకు తిలోదకాలు ఇస్తారా అని ప్రశ్నించారు.
"ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ అసలు నైజం. అధికార పక్షానికి ప్రజెంటేషన్కు అనుమతి ఇస్తే, బీఆర్ఎస్కూ అదే విధంగా అనుమతి ఇవ్వాలని సభాపతిని బీఏసీలో, లేఖలో కోరాం. అయినప్పటికీ మా అభ్యర్థనను తిరస్కరించారు. ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీకి, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మధ్య ఉన్న అసలైన తేడా. రేవంత్రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ అన్ని సంప్రదాయాలు, పద్ధతులు, మర్యాదలకు భంగం కలిగిస్తూ, రాజ్యాంగానికే తూట్లు పొడవడాన్ని తన మార్పుగా చూపిస్తోంది. ఆ మార్పు అసలు అర్థం ఏమిటో ప్రజలు ఇప్పుడు స్పష్టంగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు." - హరీశ్రావు, బీఆర్ఎస్ ఎల్పీ నేత
మంత్రి ఉత్తమ్ పీపీటీ ఇస్తే మాకూ అవకాశం ఇవ్వాలి : గతంలో సీఎం పీపీటీ ఇస్తే కాంగ్రెస్ నేతలు అసెంబ్లీకి రాలేదని బీఆర్ఎస్ నేత ప్రశాంత్రెడ్డి గుర్తు చేశారు. పీపీటీ పార్లమెంట్ సంప్రదాయాలకు విరుద్ధమని కాంగ్రెస్ నేతలు అన్నారు. పీపీటీ పార్లమెంట్ సంప్రదాయాలకు విరుద్ధమని కాంగ్రెస్ నేతలు లేఖ రాశారని తెలిపారు. నాడు రాసిన లేఖలో ఉత్తమ్, భట్టి విక్రమార్క, పద్మావతి సంతకాలు చేశారని వివరించారు. ఇప్పుడేమో మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రతిపక్షంలో ఉంటే ఒకలా, అధికారంలోకి వచ్చాక మరోలా ప్రవర్తిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. మంత్రి ఉత్తమ్ పీపీటీ ఇస్తే మాకూ అవకాశం ఇవ్వాలని కోరామన్నారు. బీఆర్ఎస్కు పీపీటీ అవకాశం ఇవ్వాలని కోరితే బీఏసీలో తిరస్కరించామని నాటి విషయాలను చెప్పారు.
