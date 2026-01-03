ETV Bharat / politics

అప్పుడలా, ఇప్పుడిలా - అసెంబ్లీ వేదికగా కాంగ్రెస్​ రాజకీయ ద్వంద్వ వైఖరి : హరీశ్​రావు

కాంగ్రెస్​ పార్టీపై బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యే హరీశ్​రావు ఫైర్​ - ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు సంప్రదాయాలు, విలువలు అని - అధికారంలోకి రాగానే తుంగలోకి తొక్కిందంటూ మండిపాటు

Harish Rao Lashed Out at Congress
Harish Rao Lashed Out at Congress (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 3, 2026 at 10:55 AM IST

2 Min Read
Harish Rao Lashed Out at Congress : అసెంబ్లీ వేదికగా కాంగ్రెస్​ రాజకీయ ద్వంద్వ వైఖరి అవలంభిస్తోందని బీఆర్​ఎస్​ ఎల్పీ ఉపనేత, సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీశ్​రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం అనైతిక విధానాలు అవలంభిస్తోందని మండిపడ్డారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు సంప్రదాయాలు, విలువలు అంటూ నీతులు చెప్పిన కాంగ్రెస్​ నాయకులు, అధికారంలోకి రాగానే వాటిని తుంగలో తొక్కి తమకు నచ్చినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. టీపీసీసీ అధ్యక్షుడిగా 2016 మార్చిలో ఉత్తమ్ ​కుమార్​ రెడ్డి స్పీకర్​కు రాసి సంతకం పెట్టిన ఉత్తరం గుర్తుందా అంటూ ప్రశ్నించారు. అసెంబ్లీలో ఆడియో, విజువల్​ ప్రజెంటేషన్​ నిర్వహిస్తే, అది భారతదేశ పార్లమెంట్​ సంప్రదాయాలకు విరుద్ధమని, అందుకే తాము సభకు హాజరుకాబోమని మంత్రి ఉత్తమ్​ కుమార్ ​రెడ్డి ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు తన ఎక్స్​ ఖాతాలో పోస్టు పెట్టారు.

ఇప్పుడు అదే ఉత్తమ్ ​కుమార్​రెడ్డి నేడు మంత్రి హోదాలో అసెంబ్లీ హాల్​లో ప్రజెంటేషన్​కు సిద్ధపడటం రాజకీయ ద్వంద్వ వైఖరికి నిదర్శనమని హరీశ్​రావు అన్నారు. ఆ ఉత్తరంపై నేటి ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, ఎమ్మెల్యే పద్మావతి కూడా సంతకాలు చేశారన్నారు. కాంగ్రెస్​ పార్టీ అనైతికత, ద్వంద్వ ప్రమాణాలను బట్టబయలు చేయడానికి ఒక్క ఉత్తరం చాలన్నారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు విలువలు, రాజ్యాంగం, పార్లమెంటు స్ఫూర్తి లాంటి మాటలు వల్లారని తెలిపారు. అధికారంలోకి రాగానే అదే విలువలకు తిలోదకాలు ఇస్తారా అని ప్రశ్నించారు.

"ఇదే కాంగ్రెస్​ పార్టీ అసలు నైజం. అధికార పక్షానికి ప్రజెంటేషన్​కు అనుమతి ఇస్తే, బీఆర్​ఎస్​కూ అదే విధంగా అనుమతి ఇవ్వాలని సభాపతిని బీఏసీలో, లేఖలో కోరాం. అయినప్పటికీ మా అభ్యర్థనను తిరస్కరించారు. ఇదే కాంగ్రెస్​ పార్టీకి, బీఆర్​ఎస్​ పార్టీకి మధ్య ఉన్న అసలైన తేడా. రేవంత్​రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్​ అన్ని సంప్రదాయాలు, పద్ధతులు, మర్యాదలకు భంగం కలిగిస్తూ, రాజ్యాంగానికే తూట్లు పొడవడాన్ని తన మార్పుగా చూపిస్తోంది. ఆ మార్పు అసలు అర్థం ఏమిటో ప్రజలు ఇప్పుడు స్పష్టంగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు." - హరీశ్​రావు, బీఆర్ఎస్ ఎల్పీ నేత

మంత్రి ఉత్తమ్​ పీపీటీ ఇస్తే మాకూ అవకాశం ఇవ్వాలి : గతంలో సీఎం పీపీటీ ఇస్తే కాంగ్రెస్​ నేతలు అసెంబ్లీకి రాలేదని బీఆర్​ఎస్​ నేత ప్రశాంత్​రెడ్డి గుర్తు చేశారు. పీపీటీ పార్లమెంట్​ సంప్రదాయాలకు విరుద్ధమని కాంగ్రెస్​ నేతలు అన్నారు. పీపీటీ పార్లమెంట్​ సంప్రదాయాలకు విరుద్ధమని కాంగ్రెస్​ నేతలు లేఖ రాశారని తెలిపారు. నాడు రాసిన లేఖలో ఉత్తమ్​, భట్టి విక్రమార్క, పద్మావతి సంతకాలు చేశారని వివరించారు. ఇప్పుడేమో మంత్రి ఉత్తమ్​కుమార్​ రెడ్డి పీపీటీ ప్రజెంటేషన్​ ఇస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రతిపక్షంలో ఉంటే ఒకలా, అధికారంలోకి వచ్చాక మరోలా ప్రవర్తిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. మంత్రి ఉత్తమ్​ పీపీటీ ఇస్తే మాకూ అవకాశం ఇవ్వాలని కోరామన్నారు. బీఆర్​ఎస్​కు పీపీటీ అవకాశం ఇవ్వాలని కోరితే బీఏసీలో తిరస్కరించామని నాటి విషయాలను చెప్పారు.

