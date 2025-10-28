హరీశ్రావుకు పితృ వియోగం - సీఎం రేవంత్, కేసీఆర్ సహా పలువురి సంతాపం
మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీశ్రావు ఇంట్లో విషాదం - హరీశ్రావు తండ్రి తన్నీరు సత్యనారాయణ కన్నుమూత - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కేసీఆర్ సహా పలువురు ప్రముఖుల సంతాపం
Published : October 28, 2025 at 11:43 AM IST|
Updated : October 28, 2025 at 12:07 PM IST
MLA Harish Rao Father Passed Away : భారత రాష్ట్ర సమితి నేత, ఎమ్మెల్యే హరీశ్రావు ఇంట విషాదం నెలకొంది. ఆయన తండ్రి తన్నీరు సత్యనారాయణ కన్నుమూశారు. హైదరాబాద్లోని క్రిన్స్విల్లాస్లో ఆయన పార్థివదేహాన్ని ఉంచారు. ఫిల్మ్నగర్లోని మహాప్రస్థానంలో మధ్యాహ్నం అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు. సత్యనారాయణ మృతి పట్ల బీఆర్ఎస్ సంతాపం తెలిపింది. ఈ మేరకు ఆ పార్టీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
మృతి పట్ల సీఎం రేవంత్ సంతాపం : తన్నీరు సత్యనారాయణ మృతిపట్ల సీఎం రేవంత్రెడ్డి, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సంతాపం తెలిపారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతిచేకూరాలని ప్రార్థించారు. హరీశ్రావు కుటుంబానికి తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.
బావతో అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్న కేసీఆర్ : హరీశ్రావు తండ్రి, కేసీఆర్ బావ (7వ సోదరి, అక్క లక్ష్మి భర్త) తన్నీరు సత్యనారాయణ మృతి పట్ల మాజీ సీఎం కేసీఆర్ సంతాపం తెలిపారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతిచేకూరాలని ప్రార్థించారు. వారి ఇద్దరి మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ సమాచారం తెలిసిన వెంటనే హరీశ్రావుకు కేసీఆర్ ఫోన్ చేసి కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చారు. వారికి తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.
మామయ్యకు సంతాపం తెలిపిన కవిత : సత్యనారాయణరావు మృతి పట్ల కవిత సంతాపం తెలిపారు. సత్యనారాయణ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ని పార్థించారు. హరీశ్రావు కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.
సంతాపం తెలిపిన డీప్యూటీ సీఎం, మంత్రులు : సత్యనారాయణ మృతి పట్ల డీప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. హరీశ్రావు కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. హరీశ్రావు తండ్రి మృతిపట్ల మంత్రులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
బండి సంజయ్ సంతాపం : కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ సైతం సత్యనారాయణ మృతి పట్ల సంతాపం తెలిపారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలన్నారు. హరీశ్రావు కుటుంబ సభ్యులకు దేవుడు మనోధైర్యం ఇవ్వాలని ప్రార్థించారు.
నివాళి అర్పించిన ఎంపీ రఘునందన్రావు : సత్యనారాయణ పార్థివదేహానికి ఎంపీ రఘునందన్రావు నివాళి అర్పించారు. హరీశ్రావు నివాసానికి వెళ్లిన పలువురు బీఆర్ఎస్ నేతలు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రచార కార్యక్రమాలు రద్దు : ఇవాళ బీఆర్ఎస్ ప్రచార కార్యక్రమాలు రద్దు చేశారు. హరీశ్రావు తండ్రి మృతి నేపథ్యంలో జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల ప్రచారం, ఇవాళ బీఆర్ఎస్ ప్రచార కార్యక్రమాల రద్దు చేస్తున్నట్లు కేటీఆర్ ప్రకటించారు.
ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి - పార్టీ శ్రేణులకు కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం