హరీశ్​రావుకు పితృ వియోగం - సీఎం రేవంత్​, కేసీఆర్​ సహా పలువురి సంతాపం

మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీశ్‌రావు ఇంట్లో విషాదం - హరీశ్‌రావు తండ్రి తన్నీరు సత్యనారాయణ కన్నుమూత - సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి, కేసీఆర్​ సహా పలువురు ప్రముఖుల సంతాపం

MLA Harish Rao Father Passed Away
MLA Harish Rao Father Passed Away (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2025 at 11:43 AM IST

Updated : October 28, 2025 at 12:07 PM IST

MLA Harish Rao Father Passed Away : భారత రాష్ట్ర సమితి నేత, ఎమ్మెల్యే హరీశ్​రావు ఇంట విషాదం నెలకొంది. ఆయన తండ్రి తన్నీరు సత్యనారాయణ కన్నుమూశారు. హైదరాబాద్​లోని క్రిన్స్​విల్లాస్​లో ఆయన పార్థివదేహాన్ని ఉంచారు. ఫిల్మ్​నగర్​లోని మహాప్రస్థానంలో మధ్యాహ్నం అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు. సత్యనారాయణ మృతి పట్ల బీఆర్​ఎస్​ సంతాపం తెలిపింది. ఈ మేరకు ఆ పార్టీ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేసింది.

మృతి పట్ల సీఎం రేవంత్​ సంతాపం : తన్నీరు సత్యనారాయణ మృతిపట్ల సీఎం రేవంత్​రెడ్డి, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ సంతాపం తెలిపారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతిచేకూరాలని ప్రార్థించారు. హరీశ్​రావు కుటుంబానికి తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

హరీశ్​రావుకు పితృ వియోగం - సీఎం రేవంత్​, కేసీఆర్​ సహా పలువురి సంతాపం (ETV)

బావతో అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్న కేసీఆర్‌ : హరీశ్​రావు తండ్రి, కేసీఆర్​ బావ (7వ సోదరి, అక్క లక్ష్మి భర్త) తన్నీరు సత్యనారాయణ మృతి పట్ల మాజీ సీఎం కేసీఆర్​ సంతాపం తెలిపారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతిచేకూరాలని ప్రార్థించారు. వారి ఇద్దరి మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ సమాచారం తెలిసిన వెంటనే హరీశ్​రావుకు కేసీఆర్​ ఫోన్​ చేసి కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చారు. వారికి తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

మామయ్యకు సంతాపం తెలిపిన కవిత : సత్యనారాయణరావు మృతి పట్ల కవిత సంతాపం తెలిపారు. సత్యనారాయణ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ని పార్థించారు. హరీశ్​రావు కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

సంతాపం తెలిపిన డీప్యూటీ సీఎం, మంత్రులు : సత్యనారాయణ మృతి పట్ల డీప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. హరీశ్​రావు కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. హరీశ్​రావు తండ్రి మృతిపట్ల మంత్రులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.

బండి సంజయ్​ సంతాపం : కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ సైతం సత్యనారాయణ మృతి పట్ల​ సంతాపం తెలిపారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలన్నారు. హరీశ్​రావు కుటుంబ సభ్యులకు దేవుడు మనోధైర్యం ఇవ్వాలని ప్రార్థించారు.

నివాళి అర్పించిన ఎంపీ రఘునందన్​రావు : సత్యనారాయణ పార్థివదేహానికి ఎంపీ రఘునందన్‌రావు నివాళి అర్పించారు. హరీశ్‌రావు నివాసానికి వెళ్లిన పలువురు బీఆర్ఎస్ నేతలు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.

ప్రచార కార్యక్రమాలు రద్దు : ఇవాళ బీఆర్ఎస్ ప్రచార కార్యక్రమాలు రద్దు చేశారు. హరీశ్‌రావు తండ్రి మృతి నేపథ్యంలో జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల ప్రచారం, ఇవాళ బీఆర్ఎస్ ప్రచార కార్యక్రమాల రద్దు చేస్తున్నట్లు కేటీఆర్​ ప్రకటించారు.

