'ఫోన్ ట్యాపింగ్ చట్టబద్ధమే - ఈ కేసులో కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీశ్రావే నిజమైన బాధితులు'
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుపై బీఆర్ఎస్ నాయకుడు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ వ్యాఖ్యలు - కాంగ్రెస్ దోపిడీ నుంచి ప్రజల దృష్టి మరల్చేందుకే నోటీసులు ఇస్తున్నారని విమర్శ - ఫోన్ ట్యాపింగ్ నేరం కాదని వెల్లడి
Published : January 23, 2026 at 2:44 PM IST
BRS Leader RS Praveen Kumar on Phone Tapping Case : దేశ రక్షణ, ప్రజల భద్రత కోసం ఫోన్లు ట్యాపింగ్ చేయటం చట్టబద్ధమేనని బీఆర్ఎస్ నేత ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ అన్నారు. ఫోన్లు, ఈ మెయిల్స్ ట్యాపింగ్ చేస్తున్నామని గతంలో మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్సింగ్ పార్లమెంటులోనే చెప్పారని ఆయన గుర్తు చేశారు. అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరుగుతున్నా, ఎక్కడా చర్చ జరగటం లేదని తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని రాజకీయం చేసిన ఘనత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్కే దక్కుతుందని ఎద్దేవా చేశారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీశ్రావు నిజమైన బాధితులని పేర్కొన్నారు.
ప్రజల దృష్టి మరల్చేందుకే నోటీసులు ఇస్తున్నారు : తెలంగాణను దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిపేందుకు కేసీఆర్ కృషి చేశారని ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ అన్నారు. అలవికాని హామీలు ఇచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిందని విమర్శించారు. తెలంగాణ సంపద రక్షణ కోసం కేటీఆర్, హరీశ్రావు వీరోచితంగా పోరాడుతున్నారని, తెలంగాణ ఆత్మ గౌరవాన్ని కాపాడేందుకు బీఆర్ఎస్ పోరాడుతోందని వెల్లడించారు. నైనీ కోల్ బ్లాక్ దోపిడీని ప్రశ్నించినందుకే కేసులు పెడుతున్నారని ఆరోపించారు. ప్రపంచంలోనే రికార్డు సృష్టించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు విషయంలోనూ బద్నాం చేశారని, కాంగ్రెస్ పార్టీ దోపిడీ నుంచి ప్రజల దృష్టి మరల్చేందుకే నోటీసులు ఇస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం బజారున పడేసింది : ఫోన్ ట్యాపింగ్ నేరం కాదనేది ప్రజలు గుర్తించాలని ప్రవీణ్కుమార్ కోరారు. దేశ రక్షణ, ప్రజల భద్రత కోసం ఫోన్లు ట్యాపింగ్ చేయటం సర్వసాధారణమేనని తెలిపారు. దేశ భద్రత, అంతర్గత భద్రత కోసం ఫోన్లు ట్యాపింగ్ చేయొచ్చని చట్టమే చెబుతోందని అన్నారు. దేశ భద్రతకు సంబంధించిన అంశాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం బజారున పడేసిందని తెలిపారు. ఫోన్లు ట్యాప్ చేయాలని ఏ సీఎం, మంత్రి ఎస్ఐబీ అధికారులకు చెప్పరని అన్నారు. కేటీఆర్, హరీశ్రావుకు ఎస్ఐబీతో సంబంధముండే అవకాశమే లేదని వెల్లడించారు. నేతల ఫోన్లు, హీరోయిన్ల ఫోన్లు ట్యాప్ చేశారని అభాండాలు వేసి వేధించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఫోన్ల ట్యాపింగ్ అనేది దుర్వినియోగం జరిగిందనుకుంటే అధికారులను ప్రశ్నించాలని, అనాటి డీజీపీ, ఎస్ఐబీ అధికారులను వదిలేసి కేటీఆర్, హరీశ్రావును ఎందుకు ప్రశ్నిస్తున్నారని నిలదీశారు.
"దేశ భద్రత, అంతర్గత భద్రత కోసం ఫోన్లు ట్యాపింగ్ చేయొచ్చని చట్టమే చెబుతోంది. ఫోన్లు, ఈమెయిల్స్ ట్యాపింగ్ చేస్తున్నామని గతంలో మన్మోహన్సింగ్ పార్లమెంటులోనే చెప్పారు. అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరుగుతున్నా ఎక్కడా చర్చ జరగటం లేదు. ఈ విషయాన్ని రాజకీయం చేసిన ఘనత రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్కే దక్కుతుంది. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీశ్రావు నిజమైన బాధితులు." - ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్, బీఆర్ఎస్ నేత
ఏపీలో సజ్జనార్పై కేసులు ఉన్నాయి : హైదరాబాద్ సీపీ వీసీ సజ్జనార్ సహా కొందరు అధికారులపై ఏపీలో కేసులు ఉన్నాయని, ఫోన్లు ట్యాప్ చేశారని సజ్జనార్ సహా కొందరిపై ఏపీలో కేసులు నమోదయ్యాయని ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు. ఇప్పుడు ఏ అర్హతతో వారు సిట్ పేరిట దర్యాప్తు చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. వారికి నైతిక హక్కు లేదని అన్నారు. లోతైన విచారణ ఏడు కేసులు ఉన్న సజ్జనార్పై జరగాలని, ఫోన్ ట్యాపింగ్ గురించి పోలీసు శాఖలోనే చాలా మందికి తెలియదు, తెలియకూడదు కూడా అని తెలిపారు.
అందరూ వెళ్లాలని రేవంత్ రెడ్డి అనుకుంటున్నారు : సంబంధం లేని రాజకీయ నేతలను ఫోన్ ట్యాపింగ్లో ఎలా విచారణ చేస్తారని, సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి దేశ భద్రత, ప్రజల రక్షణ గురించి బాధ్యత ఉందా? రేపు రాష్ట్రంలో ఏ ఉపద్రవం రాదని గ్యారెంటీ ఇస్తారా? అని ప్రశ్నించారు. దేశ, రాష్ట్ర బాధ్యత గురించి ఏ మాత్రం బాధ్యత లేకుండా రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహరిస్తున్నారని, బీఆర్ఎస్ నేతలు ప్రజల కోసం పోరాటం చేస్తున్నందుకే కేసులు, విచారణల పేరిట వేధిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తమ గుండెలు చీల్చినా వచ్చేది తెలంగాణ ప్రజల శ్రేయస్సు మాత్రమేనని, రేవంత్ రెడ్డి జైలుకు వెళ్లారని, అందరూ వెళ్లాలని రేవంత్ రెడ్డి అనుకుంటున్నారని అన్నారు. పోస్టింగుల కోసం రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చే అక్రమ ఆదేశాలు పాటించే, సీఎం కార్యాలయంలోని గుండాలు చెప్పే మాటల ప్రకారం పని చేసే పోలీసు అధికారులపై చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.
రాష్ట్రం తప్పుడు వ్యక్తుల చేతుల్లో ఉంది : ఫోన్ ట్యాపింగ్తో రాజకీయ నేతలకు ఏ మాత్రం సంబంధం ఉండదని, అత్యుత్తమ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారి అని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అవార్డు ఇచ్చిన ప్రభాకర్ రావును ప్రథమ ముద్దాయిని చేసి వేధిస్తున్నారని, ఈ వ్యవహారంలో కేంద్ర హోంశాఖ జోక్యం చేసుకోవాలని కోరారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ కలిసి కుట్ర చేస్తున్నాయని విమర్శించారు. జరుగుతున్న అక్రమాలపై కాకుండా రాజకీయ నేతలను వేధించేందుకే సిట్ వేస్తున్నారంటే రాష్ట్రం తప్పుడు వ్యక్తుల చేతుల్లో ఉందని అర్థం అవుతోందని పేర్కొన్నారు.
