బోరబండకు బుల్డోజర్ రావద్దంటే మాగంటి సునీతమ్మను గెలిపించండి : కేటీఆర్
బోరబండలో కేటీఆర్ రోడ్ షో - కాంగ్రెస్ హామీలు ఇచ్చి రెండేళ్లైనా అమలు చేయట్లేదని విమర్శ - బుల్డోజర్ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాలని వెల్లడి
Published : November 3, 2025 at 10:52 PM IST
KTR Road Show in Borabanda : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రచారం తారాస్థాయికి చేరింది. ఉపఎన్నిక సమయం దగ్గర పడుతున్న కొద్ది ప్రచారం వేడెక్కుతోంది. నియోజక వర్గ ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రధాన పార్టీల నాయకులు శాయశక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అభ్యర్థులకు మద్దతుగా ఆయా పార్టీల నేతలు ప్రజాక్షేత్రంలో తిరుగుతున్నారు. ఓట్లు రాబట్టుకునేందుకు విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ కుమార్ యాదవ్ను గెలిపించాలని స్వయంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతకు ఓటు వేయాలని కోరతూ ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రాచారంలో పాల్గొంటున్నారు. బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డి అవకాశం ఇవ్యాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఆ పార్టీ నేత కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు.
కాంగ్రెస్ గల్లా పట్టి పథకాలు అమలు చేపిస్తాం : మాగంటి సునీతకు గెలిపించాలని కోరుతూ బోరబండలో కేటీఆర్ రోడ్ షో నిర్వహించారు. రోడ్ షోలో మాట్లాడుతూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ హామీలు ఇచ్చి రెండు సంవత్సరాలు అయ్యిందని, ఇంకా అమలు కావట్లేదని విమర్శించారు. రేవంత్ రెడ్డికి ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే 160 మంది ఆటో డ్రైవర్లు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని ఆరోపించారు. జూబ్లీహిల్స్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వెయ్యకుంటే పథకాలు రద్దు చేస్తామని రేవంత్ రెడ్డి అంటున్నారని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ను గెలిపిస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ గల్లా పట్టి పథకాలు అమలు చేపిస్తామని పేర్కొన్నారు.
బుల్డోజర్ ప్రభుత్వానికి ప్రజలు బుద్ధి చెప్పాలి : హైడ్రా పేరుతో వేలాది మంది ఇళ్లను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూల్చిందని, ప్రతి పేద వాడికి అండగా నిలబడతామని, బుల్డోజర్లకు అడ్డంగా పడుకుంటామని కేటీఆర్ వెల్లడించారు. పేదల ఇళ్లు కూలగొట్టారని, హైదరాబాద్ను నాశనం చేశారని విమర్శించారు. బోరబండలోని పేదల ఇళ్లపైకి బుల్డోజర్లు రాకూడదంటే మాగంటి సునీతమ్మను గెలిపించాలని కోరారు. బుల్డోజర్ ప్రభుత్వానికి ప్రజలు బుద్ధి చెప్పాలని కోరారు. సునీతమ్మ ఒంటరి కాదని, తామందరం అండగా ఉన్నామని భరోసా ఇచ్చారు. అర్దరాత్రి ఫోన్ చేసినా అర్ధ గంటలో మీ ముందుంటామని హామీ ఇచ్చారు. ఎవరైనా కాంగ్రెస్ వాళ్లు గూండాగిరి చేసినా గల్లాపట్టి నిలదీస్తామని హెచ్చరించారు.
పైసలు ఇస్తే తీసుకొని కారు గుర్తుకు ఓటేయ్యండి : ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలంటున్న నిరుద్యోగులను లాఠీలతో కొడుతున్నారని చెప్పారు. ఆడబిడ్డతో పెట్టుకున్న వాళ్లు ఎవరూ బాగుపడలేదని, హిట్లర్ వంటి నియంతలకే పరాభవం తప్పలేదని, రేవంత్ రెడ్డి ఎంత అని అన్నారు. దొంగ ఓట్లు వేస్తారంటా, పైసలు ఇచ్చి ఓట్లు కొంటారంటా, పైసలు ఇస్తే తీసుకొని బీఆర్ఎస్ కారు గుర్తుకు ఓటు వేయాలని కోరారు.
