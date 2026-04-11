రేవంత్‌ రెడ్డికి ఫ్యూచర్‌ లేదు - ఫ్యూచర్‌ సిటీ కడతాం అంటున్నారు : కేటీఆర్

సీఎం రేవంత్​ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సెటైర్లు - రేవంత్ రెడ్డి దిల్లీకి ఎన్నిసార్లు వెళ్లారో? ఎందుకు వెళ్తున్నారో ప్రజలకు తెలుసునని వెల్లడి - రైతులకు రుణమాఫీ డబ్బులు ఇవ్వలేదని ఆరోపణ

Published : April 11, 2026 at 3:41 PM IST

Updated : April 11, 2026 at 4:22 PM IST

BRS Leader KTR Satire on CM Revanth Reddy : రాష్ట్రంలో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మంచి పాలన అవసరం ఉందని బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. తనకు నమ్మకం ఉందని, వచ్చేది తమ ప్రభుత్వమే అని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో రైతులకు రుణమాఫీ డబ్బులు ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు. ఆరు గ్యారెంటీల పేరుతో కాంగ్రెస్‌ అధికారంలోకి వచ్చిందని విమర్శించారు. దిల్లీకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నిసార్లు వెళ్లారో? ఎందుకు వెళ్తున్నారో ప్రజలకు తెలుసునని పేర్కొన్నారు. సర్పంచ్​లు, ఇబ్రహీంపట్నం పురపాలిక బీఆర్ఎస్​ కౌన్సిలర్లకు ఏర్పాటు చేసిన సన్మాన సభలో కేటీఆర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు

రేవంత్‌ రెడ్డికి ఫ్యూచర్‌ లేదు : కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం అరాచకాలు అన్నీఇన్నీ కావని, ఇబ్రహీంపట్నంను అభివృద్ధి చేస్తామని మంత్రులందరూ అన్నారని గుర్తు చేశారు. రేవంత్‌ రెడ్డికి ఫ్యూచర్‌ లేదని, ఫ్యూచర్‌ సిటీ కడతాం అంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.

"ఫ్యూచర్ సిటీ అని చెప్పి రంగుల కళలాంటి సినిమా చూపిస్తున్నాడు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇది భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ అని, న్యూయార్క్​ను తలదన్నే నగరాన్ని నిర్మిస్తానని చెబుతున్నాడు. ఉన్న సిటీని పట్టించుకునే తెలివిలేదు. ఉన్న సిటీలో దోమలు కుట్టి జనాలు చనిపోతుంటే అడిగేవాడు లేడు. ఫ్యూచర్ సిటీ కడతాడట. ఫ్యూచర్ సిటీ ఎవరు కడతాడు ఫ్యూచరే లేని నాయకుడు. ఆయనకు ఇక ఫ్యూచర్ లేదు. మరో 50 సంవత్సరాలు ఆ పార్టీ (కాంగ్రెస్) మొలకెత్తనియకుండా చేసిపోతున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి. కాంగ్రెస్ పార్టీని బొంద పెట్టిపోతాడు. అలాంటి నాయకుడు ఫ్యూచర్ సిటీ కడతాడట. ఏఐ, గ్రాఫిక్స్​తోని టైం పాస్ చేస్తున్నాడు" - కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ నేత

