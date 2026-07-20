2 పిల్లర్ల మరమ్మతులకు 31 నెలలుగా సీఎంకు మేస్త్రీ దొరకట్లేదా?: కేటీఆర్
కాళేశ్వరం నీటిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ప్రశ్నించిన కేటీఆర్ - ఆర్నెళ్ల నుంచి హెచ్చరిస్తున్నా పట్టించుకోకుండా ఇప్పుడు మీటింగ్లు పెడుతున్నారని ఆగ్రహం - పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డిని ఓడించాలని పిలుపు
Published : July 20, 2026 at 6:18 PM IST
BRS Leader KTR on Kaleshwaram Water : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రిజర్వాయర్లు అన్నీ డెడ్ స్టోరేజ్లో ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోల్డ్ స్టోరేజ్లో ఉందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. కరవు గురించి ఆర్నెళ్ల నుంచి హెచ్చరిస్తున్నా పట్టించుకోకుండా ఇప్పుడు మీటింగ్లు పెడుతున్నారని ఆక్షేపించారు. రెండు పిల్లర్లకు మరమ్మత్తులు చేయించడానికి 31 నెలలుగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి మేస్త్రీ దొరకడం లేదా కాళేశ్వరం నీళ్లు సముద్రంలోకి పోతుంటే బటన్ నొక్కడానికి ఏం బాధ అని ప్రశ్నించారు. గుంపుమేస్త్రీ అని చెప్పుకునే వారు ఇళ్లు బాగాలేకపోతే సరిచేసుకుంటారా? కూలగొడతారా? అని అన్నారు.
పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డిని ఓడించాలి : చివరి ఆర్నెళ్లలో రేవంత్ రెడ్డి ఏవో కల్లబొల్లి కబుర్లు చెప్పి మళ్లీ మోసం చేయవచ్చని కాంగ్రెస్ నేతలు అనుకుంటున్నారని కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు. అన్నీ ఆగం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి మళ్లీ ఓట్లు వేసి గెలిపిస్తారా? అని అడిగారు. తిట్లు, ఓట్లు, తప్ప సీఎం చేసిందేమీ లేదని అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి నెలకోమారు దిల్లీ వెళ్లి రాహుల్ గాంధీకి కప్పం కట్టి పదవి రెన్యువల్ చేయించుకుంటారని ఎద్దేవా చేశారు.
మాజీ సీఎం కేసీఆర్ సీఎంగా ఉండి ఉంటే నెలకు రూ.4,000 పెన్షన్, ఠంచనుగా రైతుబంధు వచ్చేదని పేర్కొన్నారు. బాన్సువాడలో పెద్దాయనను గెలిపిస్తే గాచారం బాగాలేక కాంగ్రెస్లోకి వెళ్లి ఇవాళ గిలగిల కొట్టుకుంటున్నారని, స్పీకర్గా పని చేసిన పెద్ద మనిషికి ఏ పార్టీలో ఉన్నారో కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి ఉందని కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు. రేవంత్ రెడ్డి లాగే దేవుడిపై ఒట్టు వేసి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి కూడా మాట తప్పారని చెప్పారు. పోచారం భవిష్యత్ను ఆయనే బొంద పెట్టుకున్నారని, ఆయనను దేవుడు కూడా కాపాడలేరని అన్నారు. కాంగ్రెస్ను బొంద పెట్టాలని, పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డిను ఓడించాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.
"కాళేశ్వరం నీళ్లు సముద్రంలోకి పోతుంటే బటన్ నొక్కడానికి ఏం బాధ. కన్నెపల్లి పంప్ హౌజ్ వద్ద వృథాగా పోయే నీరుతో నిజాం సాగర్ను.. రెండు రోజుల్లో నింపవచ్చు. కరవు గురించి ఆర్నెళ్ల నుంచి హెచ్చరిస్తున్నా పట్టించుకోకుండా ఇప్పుడు మీటింగ్లు పెడుతున్నారు. 2 పిల్లర్ల మరమ్మతులకు 31 నెలలుగా సీఎంకు మేస్త్రీ దొరకట్లేదా?. చివరి 6 నెలల్లో కబుర్లు చెప్పి సీఎం మోసం చేస్తారని కాంగ్రెస్ నేతలు అనుకుంటున్నారు. కాంగ్రెస్ చేస్తున్న మోసాలను ప్రజలకు విడమర్చి చెప్పాలి" - కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు
రేవంత్ రెడ్డి కాలక్షేపం చేస్తున్నారు : పదవులు, నిధులిచ్చిన కేసీఆర్ గుండెలపై పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి తన్నారని మాజీమంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. కేసీఆర్కు ద్రోహం చేసిన వారికి బాన్సువాడ ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెప్పడం ఖాయమని అన్నారు. ద్రోహులకు పార్టీలో స్థానం లేదని, కేసీఆర్ సైనికులుగా పోరాడాలని పిలుపునిచ్చారు. కేసీఆర్కు ద్రోహం చేసిన వ్యక్తిని తిరిగి పార్టీలోకి తీసుకోవద్దని బాన్సువాడ కార్యకర్తలు కోరుతున్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్న కేటీఆర్కు సమాధానం చెప్పలేక ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అనుచిత వ్యాఖ్యలతో కాలక్షేపం చేస్తున్నారన్న ప్రశాంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రజలకు నిజమైన శ్రీరామరక్ష బీఆర్ఎస్ పార్టీయేనని పేర్కొన్నారు. కేసీఆర్ నాయకత్వంలోనే తెలంగాణకు మళ్లీ సుభిక్షమైన పాలన వస్తుందని అన్నారు. బాన్సువాడ నియోజకవర్గానికి చెందిన వ్యాపారవేత్త శ్రీనివాసరావు, ఇతరులు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. కేటీఆర్ వారికి కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు.
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