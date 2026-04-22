కాంగ్రెస్ కుట్రల వల్లే మేడిగడ్డ బ్యారేజీ కుంగిందని మరోసారి చెప్తున్నా : కేటీఆర్
కేసీఆర్పై దుష్ప్రచారం చేసిన వారి చెంపచెల్లుమనిపించే తీర్పును హైకోర్టు ఇచ్చిందన్న కేటీఆర్ - అది పీసీ ఘోష్ కమిషన్ కాదని, పీసీసీ నివేదిక అని నేను అప్పుడే చెప్పానని వెల్లడి
Published : April 22, 2026 at 6:43 PM IST|
Updated : April 22, 2026 at 6:56 PM IST
BRS Leader KTR on High Court Judgement : కేసీఆర్పై దుష్ప్రచారం చేసిన వారి చెంపచెల్లుమనిపించే తీర్పును హైకోర్టు ఇచ్చిందన్ ఇవాళ గెలిచింది తెలంగాణ ప్రజలు, రైతులని బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ తెలిపారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో కృషి చేసిన ఇంజినీర్లు గెలిచారని కొనియారు. మూడేళ్లుగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కాళేశ్వరంపై దుష్ప్రచారం చేసిందని, కూలింది కాళేశ్వరం కాదని, కాంగ్రెస్ చేసిన కుట్రలు కూలాయని విమర్శించారు. ఎవరు తప్పుడు పని చేసినా ఊరుకునేది లేదని హైకోర్టు స్పష్టం చేసిందని అన్నారు.
తెలంగాణకు వరప్రదాయిని : ఇవాళ తెలంగాణలో పారుతున్న ప్రతినీటి బొట్టు కేసీఆర్ కృషే అని కేటీఆర్ కొనియాడారు. భూమిపై గోదావరి పారినన్ని రోజులూ కేసీఆర్ చరిత్రను ఎవరూ చెరిపివేయలేరని, అది పీసీ ఘోష్ కమిషన్ కాదని పీసీసీ నివేదిక అని నేను అప్పుడే చెప్పానని అన్నారు. హైకోర్టు తీర్పుతో అందరికీ ఇవాళ జ్ఞానోదయం కలిగిఉంటుందని తెలిపారు. కాళేశ్వరం కచ్చితంగా తెలంగాణకు వరప్రదాయని పేర్కొన్నారు. రూ.94 వేల కోట్లు ఖర్చు అయితే రూ.లక్ష కోట్లు అని దుష్ప్రచారం చేశారని ఆరోపించారు. కాళేశ్వరం అంటే ఒక్క బ్యారేజీ కాదని మూడు బ్యారేజీలని అన్నారు. మేడిగడ్డ బ్యారేజీపై చేసిన ఖర్చు రూ.3800 కోట్లు మాత్రమేనని, కాంగ్రెస్ కుట్రల వల్లే మేడిగడ్డ బ్యారేజీ కుంగిందని మరోసారి చెప్తున్నాని, కుంగిన ఒక్క బ్లాక్ను పునర్నిర్మిస్తామని ఎల్ అండ్ టీ సంస్థ ముందుకొచ్చిందని తెలిపారు. అది మేడిగడ్డ కాదని, మేటిగడ్డ అని నిరూపితమవుతుందని వెల్లడించారు.
మళ్లీ విచారణ జరిపించాలి : విద్యుత్ కొనుగోళ్లలోనూ ఎలాంటి అక్రమాలు జరగలేదని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. తుమ్మిడిహట్టి నుంచి సుందిళ్లకు నీరు ఎత్తిపోస్తామని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చెప్తోందని, పనికిరాదన్న బ్యారేజీలోకి నీరు ఎలా ఎత్తిపోస్తారని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చెక్డ్యామ్లను బాంబులు పెట్టి పేలుస్తున్నారని ఆరోపించారు. చెక్డ్యామ్లను పేలుస్తుంటే కేంద్రప్రభుత్వం ఏం చేస్తోందని ప్రశ్నించారు. మేడిగడ్డలో ఏం జరిగిందో విశ్రాంత జడ్జీతో మళ్లీ విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. తమ మీద కోపం రైతుల మీద చూపించి హింసించవద్దని కోరారు.
"మూడేళ్లుగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కాళేశ్వరంపై దుష్ప్రచారం చేసింది. కూలింది కాళేశ్వరం కాదు కాంగ్రెస్ చేసిన కుట్రలు కూలాయి. ఎవరు తప్పుడు పని చేసినా ఊరుకునేది లేదని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఇవాళ తెలంగాణలో పారుతున్న ప్రతినీటి బొట్టు కేసీఆర్ కృషే. మేడిగడ్డలో కుంగిన పియర్స్ను రూ.400 కోట్లు ఖర్చుతో మళ్లీ నిర్మించవచ్చు. అది మేడిగడ్డ కాదు. మేటిగడ్డ అని నిరూపితమవుతుంది. మేడిగడ్డలో ఏం జరిగిందో విశ్రాంత జడ్జీతో మళ్లీ విచారణ జరిపించాలి. మా మీద కోపం రైతుల మీద చూపించి హింసించవద్దు" - కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ నేత
