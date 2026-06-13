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అభయహస్తం పేరుతో కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన మేనిఫెస్టో శతాబ్దపు అతి పెద్ద మోసం : కేటీఆర్

కాంగ్రెస్ పాలనలో అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారన్న కేటీఆర్ - కేసీఆర్ మళ్లీ గెలవాలంటే ఆ బాధ్యత పార్టీ కార్యకర్తల మీద ఉందని వెల్లడి - సిరిసిల్లలో కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం

BRS Leader KTR
BRS Leader KTR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 13, 2026 at 3:48 PM IST

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Updated : June 13, 2026 at 5:01 PM IST

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BRS Leader KTR Fire on Congress Government : అడ్డగోలు హామీలిచ్చి రేవంత్‌ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి గద్దెనెక్కారని బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విమర్శించారు. సిరిసిల్లలో కార్యకర్తలు నిర్వహించిన సమావేశంలో పాల్గొన్న ఆయన కాంగ్రెస్ పాలనలో అన్ని వర్గాలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాయని విమర్శించారు. అభయహస్తం పేరుతో కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన మేనిఫెస్టో శతాబ్దపు అతి పెద్ద మోసమని తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ వారి బూత్‌ లెవల్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి మెజారిటీ తీసుకురావాలని, ప్రజా సమస్యలపై పోరాడాల్సిన బాధ్యత కార్యకర్తల మీదే ఉందని పేర్కొన్నారు. కేసీఆర్ మళ్లీ గెలవాలంటే ఆ బాధ్యత పార్టీ కార్యకర్తల మీద ఉందని స్పష్టం చేశారు.

రెండు ప్రాంతీయ పార్టీలే మిగిలాయి : ఉమ్మడి పాలనలో తెలంగాణ అంటే నాయకులకు గౌరవం ఉండేది కాదన్న కేటీఆర్‌ అందుకే కేసీఆర్​ ఉద్యమం చేసి తెలంగాణా సాధించినట్టు చెప్పారు. కష్టపడి తెలంగాణ తెచ్చింది కేసీఆర్‌ అని తెలిపారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోని రెండు ప్రాంతీయ పార్టీలైన టీడీపీ, బీఆర్‌ఎస్‌ మాత్రమే విజయవంతంగా నిలబడ్డాయని కేటీఆర్‌ పేర్కొన్నారు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం చేయాలని శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు.

రాహుల్ గాంధీ రేవంత్ రెడ్డిని ఏం చేయలేకపోతున్నారు : సొంత పార్టీ వాళ్లకే న్యాయం చేయలేని రేవంత్ రేడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి న్యాయం చేస్తాడా? అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో పైసలకు పోస్టులు అమ్ముకుంటున్నారని కాంగ్రెస్ నాయకుడు షబ్బీర్ అలీ చెప్పాడాని తెలిపారు. డబ్బులు తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి పోస్ట్ ఇచ్చారని, అందుకే కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ కూడా రేవంత్ రెడ్డిని ఏం చేయలేకపోతున్నారని పేర్కొన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి చేసిన కూల్చివేతలు మీనాక్షి నటరాజన్‌కు నచ్చక వద్దన్నందుకే, ఆమె రాజ్యసభ నామినేషన్ రద్దు అయ్యేలా కేసు వివరాలు లీక్ చేశారని ఆరోపించారు.

"మన మీదికి తుపాకీ తీసుకొచ్చిన రేవంత్​ రెడ్డి కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. ఎక్కడికో రాలేదుగా కరీంనగర్​కేగా వచ్చింది. తెలంగాణను ఆయనే సాధించినట్టు, పుట్టించినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు. మన టైం బాగాలేకపోతే వానపాము కూడా నాగుపాములాగా బుసకొడుతుంది. తెలంగాణ కోసం కష్టపడింది మీరు. కేసీఆర్ నాయకత్వంలో పోరాటం చేసింది మీరు. కానీ ఈరోజు ఎవరిపాలైందిరా తెలంగాణ అని పాట పాడుకునే దుస్థితి వచ్చింది. అభయహస్తం అనే పేరుతో ఇచ్చిన మానిఫెస్టో అనేది ఈ శతాబ్దపు అతిపెద్ద మోసం. 420 హామీలు ఇచ్చి అందర్ని బురిడి కొట్టించి, మొత్తానికి గద్దెనెక్కిండు" -కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి

ఎన్నో పథకాలను ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది : సిరిసిల్లలో ఉన్నవి చిన్న కుటీర పరిశ్రమలన్న కేటీఆర్‌ రేవంత్‌ రెడ్డి తన మీద కోపం సిరిసిల్ల నేతన్నల మీద చూపించవద్దని తెలిపారు. ఇవాళ సిరిసిల్ల నేతన్నలకు బతుకమ్మ చీరల ఆర్డర్లు రద్దు చేశారని, రైతుబంధు సహా ఎన్నో పథకాలను ఈ ప్రభుత్వం రద్దు చేసిందని విమర్శించారు. కేసీఆర్‌ మరోసారి సీఎం కావాల్సిన అవసరం ఉందని కార్యక్తలకు తెలిపారు. రైతుల ధాన్యం కొనేందుకు రాష్ట్రంలో కనీసం గన్నీ బ్యాగులు లేవని, ఉన్న గన్నీ బ్యాగులన్నీ రాహుల్‌ గాంధీకి డబ్బులు పంపేందుకు దిల్లీకి వెళ్లాయని అంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.

కేసీఆర్‌ను మాత్రమే చూడాలి : వంద రోజుల్లో నెరవేరుస్తామన్న హామీలు 900 రోజులైనా నెరవేర్చలేదని వివర్శించారు. హామీల గురించి ప్రశ్నించిన వారిపై కేసులు పెడుతున్నారని, వచ్చే ఎన్నికల్లో 119 స్థానాల్లో అభ్యర్థి కేసీఆర్‌ మాత్రమేనని పేర్కొన్నారు. నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థి ఎవరైనా కేసీఆర్‌ను మాత్రమే చూడాలని సూచించారు. పదేళ్లు కేసీఆర్‌ ఏం చేశారో ఇప్పుడు రేవంత్‌ రెడ్డి ఏం చేశారో ప్రజలకు చెప్పాలని కార్యకర్తలకు వివరించారు.

తెలంగాణ కంటే ఏ రాష్ట్రమైన ఎక్కువ సాధించిందని నిరూపిస్తే రాజకీయాలు వదిలేస్తా : కేటీఆర్​

Last Updated : June 13, 2026 at 5:01 PM IST

TAGGED:

KTR ON CONGRESS GOVERNMENT
సిరిసిల్ల కార్యకర్తల సమావేశం
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