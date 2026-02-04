సిట్ విచారణ పేరుతో డైవర్షన్ గేమ్ ఆడుతున్నారు : కేటీఆర్
సిట్ విచారణ తీరుపై కేటీఆర్ సెటైర్ - బినామీ బాగోతం బయటకు రాకుండా చేయాలనే సిట్ పేరుతో డ్రామా ఆడారని విమర్శ - దివాలా కంపెనీకి బ్యాంక్ గ్యారెంటీలు ఎలా వచ్చాయో చెప్పాలని డిమాండ్
Published : February 4, 2026 at 4:44 PM IST
BRS LEADER KTR FIRE ON CM REVANTH REDDY : సిట్ విచారణ పేరుతో డైవర్షన్ గేమ్ ఆడుతున్నారని బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ వివర్శించారు. ఇటీవల సిట్ వరుసగా విచారణ చేస్తుంటే అనుమానం వచ్చిందని అన్నారు. ఆరా తీస్తే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బాగోతం బయటపడిందని, సీఎం బినామీ కంపెనీకి సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల నోటీసులు ఇచ్చిందని ఆయన ఆరోపించారు.
సీఎం 4 రోజులు కనిపించలేదు : 2023లోనే కేఎల్ఎస్ఆర్ సంస్థ దివాలా తీసిందని, ఇలాంటి కంపెనీకి రూ.6 వేల కోట్ల పనులు ఇచ్చారని, దివాలా తీసిన కంపెనీకి ఎందుకు పనులు ఇచ్చారని సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు. సుప్రీంకోర్టు అడగడంతో విచారణ చేయాల్సి వచ్చిందని, బినామీ బాగోతం బయటకు రాకుండా చేయాలనే సిట్ విచారణతో డ్రామా ఆడారని, దివాలా తీసిన కంపెనీకి రూ.వేల కోట్ల టెండర్లు ఎందుకు ఇచ్చారని ప్రశ్నించారు.
రేవంత్ రెడ్డి సీఎం కాకముందు వాడిన కారు కేఎల్ఎస్ఆర్ ఇన్ఫ్రా పేరునే ఉందని అన్నారు. 2023 జులై నుంచి కేఎల్ఎస్ఆర్ ఇన్ఫ్రాపై ఎన్సీఎల్టీలో కేసు ఉందని తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డి సీఎం కాగానే ఆ కంపెనీకి రూ. 6వేల కోట్ల పనులు అప్పగించారని, బినామీ బాగోతం బయటకు రాకుండా సిట్ విచారణతో దృష్టి మళ్లిస్తున్నారని అన్నారు. దివాలా తీసిన కంపెనీకి రూ.6వేల కోట్ల పనులు ఎలా ఇస్తారని, ఆ కంపెనీ బ్యాంకు గ్యారంటీలు ఎలా సమర్పించిందని, అన్ని అంశాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. దావోస్ సదస్సు తర్వాత సీఎం 4 రోజులు కనిపించలేదని ఎక్కడికి వెళ్లారని అడిగారు.
"రేవంత్ రెడ్డి బినామీ కంపెనీకి సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల నోటీసులు ఇచ్చింది. దివాలా తీసిన ఇన్ఫ్రా సంస్థకు రూ.6 వేల కోట్ల టెండర్లు ఇచ్చారు. రేవంత్ రెడ్డి సీఎం కాదు, అతనిని ఒకరు నడిపిస్తున్నారు. గతంలో రేవంత్ రెడ్డిపై ఐటీ సోదాలు జరిగాయి. ఇన్ఫ్రా కంపెనీలో రేవంత్ రెడ్డి పెట్టుబడులు ఉన్నాయి. 2023లోనే కేఎల్ఎస్ఆర్ సంస్థ దివాలా తీసింది. దివాలా తీసిన కేఎల్ఎస్ఆర్ కంపెనీకి రూ.6 వేల కోట్ల పనులు ఇచ్చారు. సీఎం నియోజకవర్గం కొడంగల్లోనే కంపెనీకి అనేక పనులు ఇచ్చారు. దివాలా తీసిన కంపెనీకి ఎందుకు పనులు ఇచ్చారని సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు ఇచ్చింది. సుప్రీంకోర్టు అడగడంతో విచారణ చేయాల్సి వచ్చింది. బినామీ బాగోతం బయటకు రాకుండా చేయాలనే సిట్ విచారణతో డ్రామా ఆడుతున్నారు. దివాలా తీసిన కంపెనీకి రూ.వేల కోట్ల టెండర్లు ఎందుకు ఇచ్చారు" -కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్
స్పీకర్ నిర్ణయంపై మళ్లీ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తాం : పార్టీ ఫిరాయింపుల వ్యవహారం కామెడీ సీరియల్లా మారిందని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. సభాపతిపై సీఎం ఒత్తిడి తెస్తున్నారని, ఆయన కళ్లకు గంతలు కట్టారని ఆరోపించారు. సీఎం స్వయంగా కండువా కప్పిన తర్వాత కూడా ఫిరాయించలేదంటే ఎలా అని ప్రశ్నించారు. పార్టీ ఫిరాయింపులపై న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తామని, ఎమ్మెల్యేల అనర్హత విషయంలో స్పీకర్ నిర్ణయంపై మళ్లీ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తామని పేర్కొన్నారు.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు - సుదీర్ఘంగా సాగిన కేటీఆర్ విచారణ
కార్తీకదీపం సీరియల్లా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు విచారణ : మాజీ మంత్రి కేటీఆర్