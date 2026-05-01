రెండేళ్లు భరించండి - కేసీఆర్ వచ్చి కార్మికులకు మేలు చేస్తారు : కేటీఆర్‌

తెలంగాణ భవన్‌లో మే డే వేడుకలు - హాజరైన బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ - ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కార్మిక వ్యతిరేక సర్కార్ నడుస్తోందని విమర్శ -గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను కేంద్రం తగ్గించాలని డిమాండ్

BRS Leader KTR Attend May Day Celebration
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 1, 2026 at 6:30 PM IST

May Day Celebration at Telangana Bhavan : బీఆర్ఎస్ కార్మిక, ఉద్యోగ మిత్ర సర్కార్‌గా ఉంటే, ఇప్పుడు కార్మికులను వేధించే కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం వచ్చిందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ విమర్శించారు. హైదరాబాద్‌ తెలంగాణ భవన్‌లో జరిగిన మే డే వేడుకల్లో పాల్గొని జెండా ఎగురవేశారు. ఉద్యోగులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులు కాంగ్రెస్ బాధితులయ్యారని పేర్కొన్నారు. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు బెనిఫిట్స్ మంత్రుల జీతాల్లో కోత వేసి ఇస్తామనేందుకు వారు ఏమైనా వరద బాధితులా? అని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో 120 ఆటో డ్రైవర్ల ఆత్మహత్యలపై సర్కార్‌ స్పందించడం లేదని మండిపడ్డారు. వాణిజ్య సిలిండర్ల ధర 80 ఏళ్లలో పెంచనంత భారీగా రూ.1000 వరకు పెంచి కార్మికులకు ప్రధాని మే డే కానుక ఇచ్చారని విమర్శించారు. ఈ ప్రభావం లక్షలాది మందిపై పడుతుందని అన్నారు.

రెండేళ్లు భరించండి : కొవిడ్‌ సమయంలో కార్మికులను కడుపులో పెట్టుకొని చూశామని కేటీఆర్‌ అన్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల కార్మికుల కోసం కేసీఆర్‌ ఉచిత రైళ్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. వలస వచ్చిన కార్మికుల ఇళ్ల మీదకు రేవంత్ రెడ్డి బుల్డోజర్లు పంపిస్తున్నారని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంటే కూల్చివేతలు, ఎగవేతలు, పేల్చివేతలు మాత్రమేనని విమర్శించారు. కష్టాలు కడతేరాలంటే కాంగ్రెస్ పోవాలి, పేదల కష్టాలు తెలిసిన కేసీఆర్ రావాలని కేటీఆర్ అన్నారు. రెండేళ్లు భరించండి, ఆ తర్వాత కేసీఆర్ వచ్చి కార్మికులకు ఇంకా చాలా చేస్తామని హమీ ఇచ్చారు.

మాటలు చెప్పి చేతులు దులుపుకున్నారు : ప్రభుత్వ అవినీతితోనే ఎస్సెల్బీసీ సొరంగం కుప్పకూలిందన్న కేటీఆర్, ఎస్సెల్బీసీ సొరంగం కూలి ఎనిమిది మంది చనిపోతే ప్రభుత్వం వారి శవాలు కూడా తీయలేదని ఆక్షేపించారు. సిగాచి పరిశ్రమ ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారికి రూ.కోటి ఇస్తామని సీఎం మాటలు చెప్పి చేతులు దులుపుకున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను కేంద్రం తగ్గించాలి : వాణిజ్య సిలిండర్ ధర భారీగా పెంచడంతో ఆ ప్రభావం లక్షలాది మందిపై పడుతుందని, ఎన్నికలు అయిపోగానే ధరలు పెంచడం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అలవాటుగా మారిందని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. సిలిండర్ల ధర 80 ఏళ్లలో పెంచనంత భారీగా ఒక్కసారిగా రూ.1000 వరకు పెంచారని, కార్మికులకు ప్రధాని మే డే కానుక ఇచ్చారని ఆక్షేపించారు. ప్రధాని చెప్పినట్లు పకోడీలు వేసుకునేందుకు కూడా అవకాశం లేకుండా సిలిండర్ ధరలు పెంచారని ఎద్దేవా చేశారు. సామాన్యుడు ఎలా బతకాలని, దేవుడిపై భారం వేసి బతకాలా? అని ప్రశ్నించారు. పెంచిన పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను కేంద్రం వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కార్మికులతో కలిసి కేటీఆర్‌ భోజనం చేశారు.


"సఫాయీల శ్రమను రేవంత్‌ రెడ్డి గుర్తించటం లేదు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కార్మిక వ్యతిరేక సర్కార్ నడుస్తోంది. ఉద్యోగులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులు కాంగ్రెస్ బాధితులయ్యారు. మంత్రుల జీతాల్లో కోత వేసి ఇస్తామనడానికి వాళ్లు వరద బాధితులా? రాష్ట్రంలో 120 మంది ఆటోడ్రైవర్లు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఆటోడ్రైవర్ల ఆత్మహత్యలపై ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదు. రెండేళ్లు భరించండి కేసీఆర్ వచ్చి కార్మికులకు మేలు చేస్తారు. పెంచిన గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను కేంద్రం తగ్గించాలి" - కేటీఆర్‌, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు

