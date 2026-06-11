ఫ్యూచర్ సిటీని వందకు వంద శాతం బీఆర్ఎస్ రద్దు చేస్తుంది : హరీశ్రావు
మీనాక్షి నటరాజన్కే కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు వెన్నుపోటు పొడిచారన్న బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్రావు - రూ.2000 కోట్ల కుంభకోణం చేశారని ఆరోపణ - మీడియా ప్రతినిధుల ఇష్టాగోష్ఠిలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసిన మాజీ మంత్రి
Published : June 11, 2026 at 7:46 PM IST
Harish Rao on Future City : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి త్వరలో చెల్లని నోటు కాబోతున్నారని, తాము క్షేత్రస్థాయిలో బలంగా ఉండడం వల్లే నిద్రలో కూడా కేసీఆర్, బీఆర్ఎస్ పేరు కలవరిస్తున్నారని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు అన్నారు. మీడియా ప్రతినిధులతో ఇష్టాగోష్ఠిగా మాట్లాడిన పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీఆర్ఎస్కు భవిష్యత్ లేదని వివిధ రకాలుగా అంటున్న రేవంత్ రెడ్డి పదేపదే కేసీఆర్, బీఆర్ఎస్ పేరు ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నారని నిలదీశారు.
మీనాక్షి నటరాజన్ తిరస్కరించారని : కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్కే ఆ పార్టీ నేతలు వెన్నుపోటు పొడిస్తే, ప్రజల పరిస్థితి ఏంటని హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. తమకు సమాచారం తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే వచ్చిందని మధ్యప్రదేశ్ మంత్రి చెప్పారని, ఆ లీక్ ఎవరు ఇచ్చారో? తేలాలా? వద్దా? అని అడిగారు. చీటికి మాటికి సిట్ అనే సీఎం సిట్, కమిషన్, న్యాయ విచారణ ఏదైనా వేయవచ్చని, వాస్తవాలు బయటకు రావాలని హరీశ్ రావు అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి తన అనుచరుడిని వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా సిఫార్సు చేస్తే మీనాక్షి నటరాజన్ తిరస్కరించారని, ఇపుడు ఆ వ్యక్తే మధ్యప్రదేశ్కు వివరాలు పంపారన్నది తమకున్న సమాచారమని అన్నారు.
ప్రజాధనం ఎందుకు వృథా చేస్తున్నారు? : కేసీఆర్ ప్రగతి భవన్ కడితే నాడు రాద్ధాంతం చేసిన రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ వంద కోట్ల వ్యయంతో తన ఇంటికి ఆమడ దూరంలో మరో క్యాంపు కార్యాలయం కట్టారని ఆక్షేపించారు. మొదట వీవీఐపీ గెస్ట్ హౌస్ కోసం ఏడు కోట్లతో జీఓ ఇచ్చారని, ఇప్పుడు అది రూ.70 కోట్లకు చేరిందన్న ఆయన ఇనుప కంచెలు కూల్చానని చెప్పి 17 కోట్లతో ఇనుప కంచెలు వేయించారని, రూ.10 కోట్లతో పక్కనే ఫుట్ బాల్ స్టేడియం నిర్మించారని తెలిపారు. బోధి పెవిలియన్ కట్టినపుడు నిర్మాణ సమయంలో 20 సార్లు సీఎం వెళ్లారని, కుటుంబ సభ్యులు పదుల సార్లు వెళ్లి ఫర్నీచర్ ఎంపిక చేశారని హరీశ్ రావు అన్నారు. తనను కోసినా పైసా రాదు అంటూ ఇంత ప్రజాధనం ఎందుకు వృథా చేస్తున్నారని నిలదీశారు.
మరో హెలికాప్టర్ తీసుకుంటున్నారు : డిప్యూటీ సీఎం భట్టి కూడా మూడో క్యాంపు కార్యాలయం కట్టారని, అందాల పోటీలు, ఫుట్ బాల్ ఆడేందుకు, క్యాంపు కార్యాలయాలకు డబ్బులు ఉంటాయి కానీ రైతులు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగుల కోసం డబ్బులు ఉండవా అని హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. ఒక హెలికాప్టర్ ఉండగా నెలకు ఐదు కోట్లతో మరో హెలికాప్టర్ తీసుకుంటున్నారని ఆక్షేపించారు. రింగ్ రోడ్ లోపలున్న 111 జీఓ పరిధిలో ఉన్న భూముల్ని కాంగ్రెస్ నేతల అనుయాయులు కొనుగోలు చేసి వేల ఎకరాలను 111 జీఓ నుంచి తొలగించేందుకు ఫైల్ చురుగ్గా కదులుతోందని తెలిపారు. ఓఆర్ఆర్ లోపల త్వరలో 111 జీఓ ఎత్తివేసేలా పెద్ద మాఫియా నడుస్తోందని తెలిపారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏడాదికి రూ.2000 కోట్ల ఆదాయం : పెరిగిన రిజిస్ట్రేషన్ ధరలతో ప్రజలు విలవిల్లాడుతున్నారని, రియల్ ఎస్టేట్ రంగం ఇంకా దెబ్బతింటోందని మాజీమంత్రి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అడ్డగోలుగా ధరలు పెంచడంతో పేదలు, మధ్యతరగతి వారు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారన్న ఆయన రేవంత్ రెడ్డి దొడ్డిదారిన ధరలు పెంచుతూ ప్రజల నడ్డి విరుస్తున్నారని విమర్శించారు. కేంద్రం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెంచడం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏడాదికి రూ.2000 కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని, రైతులు, పేదలపై ప్రేమ ఉంటే, రేవంత్ రెడ్డి మాట మీద విలువ ఉంటే పెట్రోల్, డీజిల్ పై రాష్ట్ర పన్ను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్రంతో పాటు రేవంత్ రెడ్డి కూడా ధరలు పెంచితే కాంగ్రెస్ నేతలు వెళ్లి ధర్నా చేస్తున్నారని హరీశ్ రావు ఎద్దేవా చేశారు. భూమి శిస్తు కూడా పెడతామని అంటున్నారని, పెంచుడు, దంచుడు మాత్రమేనని మండిపడ్డారు.
ఫ్యూచర్ సిటీ రద్దు చేస్తాం : ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రాంతంలో అదనపు ఇంపాక్ట్ ఫీజు పెడతామని చెప్పి హెచ్ఎండీఏకు పది వేల కోట్లు అప్పు తీసుకొచ్చారని, అది ఆ ప్రాంత ప్రజలకు శాపంగా మారుతుందని హరీశ్ రావు అన్నారు. టోల్ గేట్ పెట్టడంతో పాటు అడిషనల్ ఫీ వసూలు చేస్తారని తెలిపారు. బ్రోకర్లను పెట్టి కమిషన్లు ఇచ్చి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధిక వడ్డీ రేట్లకు అప్పులు తెస్తున్నారని, త్వరలోనే ఆ వివరాలు బ్లాస్ట్ చేస్తాననని మాజీమంత్రి తెలిపారు. ఎఫ్ఆర్బీఎం వెలుపల వేల కోట్ల అప్పులు ఇప్పించినందుకు బాంబే బ్రోకర్కు వందల కోట్లు కమిషన్లు అప్పజెప్పారన్న హరీశ్ రావు ఇపుడు ఆయన విమానం కూడా కొన్నారని ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫ్యూచర్ సిటీని వందకు వంద శాతం రద్దు చేస్తుందని మరోమారు స్పష్టం చేశారు.
పాత భూములనే జర్మలిస్టులకు ఎందుకు ఇవ్వరు? : రేవంత్ రెడ్డి నిర్వాకం వల్ల రూ.70 వేల కోట్ల ఫార్మా పెట్టుబడి తెలంగాణ నుంచి నెల్లూరు శ్రీ సిటీకి పోయిందని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ వస్తే ఫార్మా సిటీ రద్దు చేసి భూములు వెనక్కు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారని, ఆ పార్టీకి ఒక విధానం ఉండదా అని మండిపడ్డారు. భూములను వేరే దానికి వినియోగించుకుంటే చట్టం అంగీకరించదన్న ఆయన ఫార్మా సిటీకి కాకుండా మార్పులు చేస్తే పర్యావరణ అనుమతి రద్దు అవుతుందని స్పష్టంగా చెప్పారని పేర్కొన్నారు. సేకరించిన భూమిని వేరే దాని కోసం వాడితే చట్ట ప్రకారం రద్దు అవుతుందని తెలిపారు. ఫార్మాసిటీ కోసం తాను కూడా 17 ఎకరాల భూమి ఇచ్చినట్లు చెప్పారు.
రైతులను ఒప్పించి సేకరించిన భూములను రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కోసం వాడితే ఊరుకుంటామా అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఫార్మాసిటీ భూములపై ఇప్పటికే పలువురు రైతులు కేసులు వేశారన్న ఆయన జర్నలిస్టులపై ప్రేమ ఉంటే ఎలాంటి వివాదాలు లేని భూములు ఇవ్వచ్చు కదా అని ప్రశ్నించారు. అంత దూరంలో ఎందుకు రోజూ అమ్ముతున్న భూములు ఇవ్వచ్చు కదా? అని వ్యాఖ్యనించారు. ఒకవేళ ఫ్యూచర్ సిటీలో జర్నలిస్టులకు ఇండ్ల స్థలాలు ఇచ్చినా బీఆర్ఎస్ వ్యతిరేకించదని అన్నారు. ఫ్యూచర్ సిటీలో ఇచ్చినప్పుడు పాత భూములనే జర్మలిస్టులకు ఎందుకు ఇవ్వరని హరీశ్ రావు అడిగారు.
రూ.2000 కోట్ల కుంభకోణం చేశారు : పాఠశాలలు ప్రతి ఏటా 12న ప్రారంభం అవుతాయvని, కానీ ఈ సారి 15న చేస్తున్నారని ఆక్షపించారు. గురుకులాలు, పాఠశాలలకు యూనిఫాం, పుస్తకాలు, కిరాణం ఇతరత్రాలను కేంద్రీకృత టెండర్ పిలిచి గుజరాత్ వాళ్లకు అప్పగించి రూ.2000 కోట్ల కుంభకోణం చేశారని ఆరోపించారు. కమీషన్లు ఇంకా సెటిల్ కాక గుజరాత్ నుంచి ఇంకా బట్ట రాలేదని అన్నారు. తెలంగాణ నేతన్నలు, దళితుల నోట్లో కాంగ్రెస్ మట్టికొట్టిందన్న ఆయన ఏమీ రాకపోవడంతో మొత్తం విద్యావ్యవస్థ అస్తవ్యస్తం అయిందని అన్నారు. విద్యార్థులకు అల్పాహారం విషయంలో కూడా ఇంకా స్పష్టత రాలేదని ఆక్షేపించారు. అందుకే పాఠశాలల ప్రారంభం వాయిదా వేశారని అన్నారు.
పాఠశాలల్లో పనులు చేసిన అమ్మ ఒడి కమిటీలకు ఇంకా బిల్లులు రాలేదని అన్నారు. టెండర్ ధరలు భారీగా పెంచారన్న హరీశ్ రావు గుజరాత్ టెండర్ కు సంబంధించిన వివరాలు మళ్లీ బయటపెడతానని అన్నారు. అవినీతికి కోడిగుడ్డును కూడా వదలకుండా కేంద్రీకృత టెండర్ పిలిచారని ఆరోపించిన ఆయన ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ పిల్లల భోజనాల్లో కూడా కమిషన్లు కొడితే దేవుడు క్షమించరని అన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో లక్షా 25 వేల మంది పిల్లలు తగ్గినట్లు కేంద్రం చెప్పిందని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం యూకేజీ చేర్చి పెరిగినట్లు చూపుతున్నారని ఆక్షేపించారు. విద్యాశాఖ మంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి పని తీరుకు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పిల్లలు తగ్గడం నిదర్శనమని అన్నారు.
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