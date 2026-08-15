'రుణమాఫీపై బహిరంగచర్చకు సిద్ధమా రేవంత్ రెడ్డి' - సీఎంకు సవాల్ విసిరిన హరీశ్రావు
సంగారెడ్డిలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన హరీశ్రావు - సంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రాజెక్టుల గురించి రేవంత్రెడ్డి మాట్లాడలేదని విమర్శ - కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో సంగారెడ్డి జిల్లాకు ఏం చేశారో చెప్పాలని డిమాండ్
Published : August 15, 2026 at 8:17 PM IST|
Updated : August 15, 2026 at 9:01 PM IST
Harish Rao Slams CM Revanth Reddy : రైతుబంధుపై లెక్కలతో సహా సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో ఎక్కడైనా చర్చించేందుకు సిద్ధమని బీఆర్ఎస్ నేత, మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు సవాల్ విసిరారు. నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులను రేవంత్ రెడ్డి మోసగించారని ఆరోపించారు. సంగారెడ్డి జిల్లాలో స్మార్ట్రేషన్కార్డుల పంపిణీ బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై సిద్దిపేటలో హరీశ్రావు స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎంపై హరీశ్ పలు విమర్శలు గుప్పించారు. సంగారెడ్డి జిల్లాలో సంగమేశ్వర, బసవేశ్వర ప్రాజెక్టు పనుల గురించి సీఎం రేవంత్ మాట్లాడకుండా సోది చెప్పారని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో సంగారెడ్డి జిల్లాకు ఏం చేశారో చెప్పాలని హరీశ్రావు డిమాండ్ చేశారు. జిల్లాలో ఒక్క కిలోమీటర్ రోడ్డైనా వేశారా అని ప్రశ్నించారు.
సంగారెడ్డి జిల్లాకు ఏం చేశారో చెప్పాలి : బీఆర్ఎస్ హయాంలో కొత్త రేషన్ కార్డులు ఇచ్చిందని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో చెప్పారని, ఇవాళేమో ఇవ్వలేదని రేవంత్ రెడ్డి అబద్దాలు చెప్పారని హరీశ్రావు విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 16 వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చిందని అసెంబ్లీలో చెప్పారని, ఇవాళ సంగారెడ్డి సభలో 70 వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని అబద్ధాలు చెప్పారన్నారు. రెండేళ్ల నుంచి బకాయిలు ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ నిధులు ఎప్పుడు ఇస్తారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని హరీశ్రావు ప్రశ్నించారు. బకాయిలు చెల్లిస్తారో లేదో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు ఉండటంతో కళాశాలలు విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వలేదన్నారు.
రుణమాఫీపై చర్చకు సిద్ధమా : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నాడు పచ్చి అబద్ధాలు ఆడిన ఏకైక సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అని హరీశ్రావు విమర్శించారు. రైతబంధు పెంచి ఇస్తున్నామని దేవుడి మీద ఒట్టుపెట్టి రైతులను మోసం చేశారని విమర్శించారు. రుణమాఫీ, ఉచిత కరెంట్, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమా అని హరీశ్రావు సవాల్ విసిరారు. వందశాతం రుణమాఫీ జరిగి ఉంటే అక్కడే రాజీనామా చేస్తానన్నారు. రెండేళ్లలో రూ.15000 కోట్ల రైతుబంధును ఎగ్గొట్టారని హరీశ్రావు విమర్శించారు.
"సంగారెడ్డి ప్రాంతంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో చెప్పాలి. ముఖ్యమంత్రిగా జిల్లా పర్యటనకు వచ్చి, అక్కడి సమస్యల గురించి మాట్లాడకుండా పచ్చి అబద్ధాలు చెబుతున్నారు. కొత్త రేషన్కార్డులు గతంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిందని అసెంబ్లీలో చెప్పి, సంగారెడ్డి మీటింగ్లో ఇవ్వలేదని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చెబుతున్నారు. నిస్సుగ్గుగా, నిర్లజ్జగా అసత్యాలు మాట్లాడే రేవంత్ రెడ్డికి ప్రజలే బుద్ధి చెబుతారు. మీరు ఎన్నినోటిఫికేషన్లు ఇచ్చారో నిరుద్యోగులకు తెలుసు. మొదటి ఏడాదిలో రెండు లక్షల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తామని చెప్పి నిరుద్యోగులను మోసగించారు. అందుకు వారికి సీఎం క్షమాపణ చెప్పాలి" -హరీశ్రావు, బీఆర్ఎస్ నేత
రేవంత్ రెడ్డికి నిరుద్యోగులే బుద్ది చెబుతారు : అసత్యాలు చెబుతున్న రేవంత్ రెడ్డికి నిరుద్యోగులే బుద్ధి చెబుతారని హరీశ్రావు అన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి మోసగించారని ఆరోపించారు. హామీని నెరవేర్చనందుకు రేవంత్ రెడ్డి క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. 'మీరు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారో లేదో తెలియాలంటే నిరుద్యోగుల దగ్గరకు వెళ్తే చెబుతారు' అని హరీశ్రావు సీఎంను ఉద్దేశించి అన్నారు.
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