ప్రజాధనంతో ఇతర రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ దొంగ ప్రచారాలు - ప్రకటనల కోసం రూ.వందల కోట్ల ఖర్చు : హరీశ్రావు
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కేరళలో పత్రికా ప్రకటనలు ఇవ్వడంపై హరీశ్రావు ఆగ్రహం - రాష్ట్ర సొమ్ముతో కేరళలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార ఆర్భాటమన్న హరీశ్రావు - నగదు ప్రభుత్వానికి తిరిగి చెల్లించాలని డిమాండ్
Published : March 6, 2026 at 5:00 PM IST
Telangana Government Ads In Kerala : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఖజానా ఖాళీ అయిందని కల్లబొల్లి మాటలు చెబుతున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, పక్క రాష్ట్రమైన కేరళలో మాత్రం రూ.వందల కోట్ల తెలంగాణ ప్రజాధనాన్ని మంచి నీళ్లలా పారబోస్తున్నారని మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్ రావు ఆక్షేపించారు. కేరళ ఎన్నికల కోసం అక్కడి మలయాళ పత్రికల్లో ముఖ్యమంత్రి, డిప్యూటీ సీఎంల ఫొటోలతో ఇస్తున్న ఫుల్ పేజీ యాడ్స్ చూస్తుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలంగాణ ఖజానా ఒక ఏటీఎంలా మారిందని అర్థమవుతోందని ఆరోపించారు.
యువత భవిష్యత్తు అంధకారం : ఆరు గ్యారంటీలు, 420 హామీలు అంటూ నమ్మించి అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ఇక్కడ ప్రజల గొంతు కోసి, కేరళలో కలర్ పేజ్ యాడ్స్ ఇస్తోందని హరీశ్రావు మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ మోసాలు ప్రతి ఇంటి గడప నుంచి మొదలయ్యాయని, తెలంగాణ ఆడబిడ్డల కంట్లో మట్టి కొట్టి కేరళ పత్రికల్లో మాత్రం కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేశామని దొంగ ప్రచారం చేసుకుంటున్నారని ఆయన ఆక్షేపించారు. బడుల్లో చదువుకునే పిల్లలకు కనీస వసతులు లేవు కానీ ముఖ్యమంత్రి అమెరికా టూర్లు, ఆయన విమాన ఖర్చులకు మాత్రం విద్యాశాఖ ఖాతాల్లోంచి రూ.కోట్లు మళ్లించుకుంటారని హరీశ్ రావు విమర్శించారు. ఇక్కడ యువత భవిష్యత్తును అంధకారం చేసి, కేరళలో మాత్రం తెలంగాణలో యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగాలు సృష్టించినట్లు పచ్చి అబద్ధాలతో ప్రచారం చేసుకుంటున్నారని విమర్శించారు.
ఇతర రాష్ట్రాల్లో డబ్బా కొట్టుకుంటున్నారు : కేసీఆర్ పండుగలా ఇచ్చిన రైతుబంధును ఆపేసి, రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినప్పటి నుంచి రెండు సీజన్ల పెట్టుబడి సాయాన్ని ఎగ్గొట్టి, మరో సీజన్లో అరకొరగా ఇచ్చారని హారీశ్ రావు ఆరోపించారు. సన్నాలకు కూడా పోయిన పంటల బోనస్ ఇంకా విడుదల చేయలేదని, కనీసం యూరియా సరఫరా చేసే తెలివి లేదని, కానీ రైతులను ఉద్ధరించామని ఇతర రాష్ట్రాల్లో డబ్బా కొట్టుకుంటున్నారని దుయ్యబట్టారు. ఇక్కడ ఆసరా కోసం ఎదురుచూసే అభాగ్యులు, వికలాంగులకు పెంచిన పింఛన్ ఇవ్వడానికి చేతులు రాని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ఇక్కడి డబ్బును తీసుకెళ్లి కేరళ మలయాళ పత్రికల్లో తెలంగాణలో సంక్షేమ పండుగ అని అబద్ధపు యాడ్స్ ఇచ్చుకోవడానికి చేతులు ఎలా వచ్చాయని ప్రశ్నించారు.
తెలంగాణ ఖజానా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అక్షయ పాత్ర : రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు బెనిఫిట్స్ను చెల్లించడం చేతగాని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, కేరళలో మాత్రం అద్భుత పాలన అని ప్రచారం చేసుకుంటోందని మాజీ మంత్రి తప్పుబట్టారు. ప్రజాధనం దోపిడీ కేవలం ఒక్క కేరళకే పరిమితం కాలేదన్న హరీశ్ రావు మహారాష్ట్ర, దిల్లీ, బిహార్, హర్యానా ఇలా ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరిగినా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫేక్ పబ్లిసిటీ కోసం తెలంగాణ ప్రజల సొమ్మునే వాడుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. ఇక్కడ కమీషన్ల రూపంలో దండుకుంటున్న రూ.వేలాది కోట్లను ఇతర రాష్ట్రాల ఎన్నికలకు మళ్లిస్తున్నారనేది బహిరంగ రహస్యమని, అధిష్టానాన్ని మెప్పించడానికి తెలంగాణ ఖజానాను కాంగ్రెస్ పార్టీకి అక్షయ పాత్రగా మార్చారని మండిపడ్డారు. ఇక్కడ అమలు కాని పథకాలను కేరళలో అమలవుతున్నట్లు యాడ్స్ ఇవ్వడం వారి మోసపూరిత ధోరణికి నిదర్శనమని అన్నారు.
కేరళ ప్రజలకు హరీశ్ రావు విజ్ఞప్తి : తెలంగాణ ప్రజాధనాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారం కోసం ఇతర రాష్ట్రాల్లో తగలెయ్యడానికి ఏం హక్కు ఉందని హరీశ్ రావు నిలదీశారు. స్వరాష్ట్ర ప్రజల కన్నీళ్లు తుడవలేని రేవంత్ రెడ్డి, పరాయి రాష్ట్రాల్లో ఫేక్ పబ్లిసిటీ కోసం రూ.వందల కోట్లు ఖర్చు చేయడం శోచనీయమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అబద్ధపు హామీలతో తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ట్రాప్లో పడొద్దని కేరళ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ముఖ్యమంత్రికి ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉన్నా, కాస్త నైతికత మిగిలి ఉన్నా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ప్రజాధనంతో చేసే దొంగ ప్రచారాలు తక్షణమే ఆపాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రకటనల కోసం ఖర్చు చేసిన రూ.వందల కోట్ల ప్రజాధనాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖాతా నుంచి ప్రభుత్వానికి తిరిగి చెల్లించాలని బీఆర్ఎస్ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు.
