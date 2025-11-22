ETV Bharat / politics

రూ.5 లక్షల కోట్లు రావాల్సిన భూములకు కేవలం రూ.5 వేల కోట్లు ఎలా వస్తాయి? : హరీశ్‌ రావు

ప్రభుత్వ భూములను ప్రైవేట్​ వ్యక్తులకు కట్టబెట్టే కుట్ర జరుగుతోందన్న బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్‌ రావు - నిధులు వచ్చే నిర్ణయాన్ని ఏకపక్షంగా ఎలా తీసుకుంటారని ఆగ్రహం - రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పలు ప్రశ్నలు

Published : November 22, 2025 at 5:37 PM IST

Updated : November 22, 2025 at 6:27 PM IST

BRS Leader Harish Rao on Government Over Giving Lands To Corporate Companies : పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం 50 నుంచి 60 సంవత్సరాల కిందట కేటాయించిన భూములను ప్రైవేట్​ వ్యక్తులకు కట్టబెట్టే కుట్ర జరుగుతోందని మాజీ మంత్రి, భారత రాష్ట్ర సమితి ఎమ్మెల్యే హరీశ్‌ రావు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విమర్శలు చేశారు. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పలు ప్రశ్నలు సంధించారు.

నిధులు వచ్చే నిర్ణయాన్ని ఏకపక్షంగా ఎలా తీసుకుంటారు? : భారత రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వ హయాంలో వరంగల్​లోని అజామాబాద్‌ పారిశ్రామిక భూములను క్రమబద్ధీకరించినప్పుడు ఎస్‌ఆర్‌ఓ రేట్ల కంటే 100 శాతం నుంచి 200 శాతం ఎక్కువగా వసూలు చేయాలని ఒక చట్టం చేశామని హరీశ్‌ రావు గుర్తు చేశారు. కానీ, కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం కేవలం 30 శాతానికే అప్పగించాలని చూస్తోందని ఆరోపించారు. ఏడు రోజుల్లో దరఖాస్తులు? ఏడు రోజుల్లో ఆమోదాలు? 45 రోజుల్లో పూర్తి క్రమబద్ధీకరణ? ఎవరికి లాభం చేకూర్చడానికి ఈ వేగవంతమైన ప్రక్రియ? అని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాకు తీరని నష్టం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. రూ.100 విలువలో కేవలం రూ.30 తీసుకోవటం ఏమిటని, రూ.5 లక్షల కోట్లు రావాల్సిన భూములకు కేవలం రూ.5 వేల కోట్లు మాత్రమే ఎలా వస్తాయని, 2 సంవత్సరాల బడ్జెట్‌కు సరిపడా నిధులు వచ్చే నిర్ణయాన్ని ఏకపక్షంగా ఎలా తీసుకుంటారని ఆయన నిలదీశారు.

భారీ భూకుంభకోణంపై కేంద్రంలోని బీజేపీ ఎందుకు స్పందించటం లేదు? : హరీశ్‌ రావు (ETV)

కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ కుమ్మక్కు అయ్యాయి : మంత్రిమండలి, అసెంబ్లీలో చర్చించకుండా ఎలా నిర్ణయం తీసుకుంటారు? మాజీ మంత్రి ప్రశ్నించారు. రూ.లక్షల కోట్ల విలువైన భూములను ఆగమేఘాల మీద ఎలా అప్పగిస్తారని, 2 నెలల్లోనే ప్రక్రియ అంతా పూర్తి చేయటం వెనుక కుట్ర ఏమిటని అడిగారు. భూములను బహిరంగ మార్కెట్‌లో వేలం వేస్తే రూ.5 లక్షల కోట్లు వస్తాయని తెలిపారు. ప్రభుత్వ అవసరాలకు కూడా భూమి లేకుండా ఎలా విక్రయిస్తున్నారని అడిగారు. కాలుష్య కారక పరిశ్రమలను మాత్రమే ఓఆర్‌ఆర్‌ అవతలకు పంపించాలనేది పాలసీ అని అన్నారు. కానీ ఈ ప్రభుత్వం గ్రీన్‌ ఇండస్ట్రీలను కూడా బయటికి పంపిస్తోందని వివర్శించారు. 9,290 ఎకరాల భూముల ద్వారా కాంగ్రెస్‌ నేతలు జేబులు నింపుకొంటున్నారని ఆరోపించారు. పరిశ్రమల కోసం ఇచ్చిన భూములను మల్టీపర్పస్‌ అవసరాలకు ఎలా అనుమతిస్తారని, భారీ కుంభకోణంపై కేంద్రంలోని బీజేపీ ఎందుకు స్పందించటం లేదని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ కుమ్మక్కు అయ్యాయని విమర్శించారు.

"కుంభకోణాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అయిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కొత్తగా చేస్తున్న తాజా స్కామ్ హెచ్​ఐఎల్​టీపీ. పారిశ్రామికవాడల్లోని దాదాపు 10 వేల ఎకరాల భూమిని పప్పుబెల్లాలా అమ్ముకునే కుట్ర. ఈ స్కామ్​కి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెరలేపింది. 9,290 ఎకరాల భూముల విలువ రూ.5 లక్షల కోట్లు. రూ.5 వేల కొట్లకే ఎందుకు కట్టబెడుతున్నారు. 9,290 ఎకరాల భూముల ద్వారా కాంగ్రెస్‌ నేతలు జేబులు నింపుకుంటున్నారు. పరిశ్రమల కోసం ఇచ్చిన భూములను మల్టీ పర్పస్‌ అవసరాలకు ఎలా అనుమతి ఇస్తారు. భారీ భూకుంభకోణంపై కేంద్రంలోని బీజేపీ ఎందుకు స్పందించటం లేదు?. కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ కుమ్మక్కుకాకపోతే ఈ భారీ కుంభకోణం విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం." - హరీశ్‌ రావు, మాజీ మంత్రి

అప్పుడు కాంగ్రెస్​ పాలన బాగుంటే - విమర్శలు ఎలా చేశారు : హరీశ్​రావు

