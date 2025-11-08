అప్పుడు కాంగ్రెస్ పాలన బాగుంటే - విమర్శలు ఎలా చేశారు : హరీశ్రావు
తెలంగాణ భవన్లో హరీశ్రావు మీడియా సమావేశం - ఈ రెండేళ్లలో ఏం చేశారో సీఎం రేవంత్ చెప్పలేదు - అప్పుడు కేసీఆర్ నిర్మించిన వాటిలోనే ముఖ్యమంత్రి ఉంటున్నారన్న హరీశ్రావు
Published : November 8, 2025 at 5:41 PM IST
BRS Leader Harish Rao Press Meet : బీఆర్ఎస్ హయాంలో రాష్ట్ర ఆదాయ వృద్ధిరేటు 15 శాతంగా ఉండగా, ఇప్పుడు రాష్ట్ర ఆదాయ వృద్ధిరేటు -2కు పడిపోయిందని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీశ్రావు అన్నారు. అప్పుల విషయంలో సీఎం, మంత్రులు రోజుకో మాట మాట్లాడుతున్నారని విమర్శించారు. 2024 నాటికి తెలంగాణ అప్పులు రూ.3.50 లక్షల కోట్లు అని పార్లమెంటులో కేంద్రం చెప్పిందని గుర్తు చేశారు. హైదరాబాద్ని తెలంగాణ భవన్లో హరీశ్రావు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా హరీశ్రావు మాట్లాడుతూ, ఈ రెండేళ్లలో ఏం చేశారో శుక్రవారం(నిన్న) రేవంత్రెడ్డి చెప్పలేదని చెప్పారు. 2004-2014 కాలంలో రేవంత్రెడ్డి కాంగ్రెస్లో ఉన్నారా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. అప్పుడు కాంగ్రెస్ పాలన బాగా ఉంటే అప్పుడు టీడీపీలో ఉంటూ విమర్శలు ఎలా చేశారన్నారు. ఈ రెండేళ్లలో ఏం చేయనందునే పాత కాంగ్రెస్ పాలన చూసి ఓటు వేయాలని అడుగుతున్నారని పేర్కొన్నారు. అయినా కేసీఆర్ నిర్మించిన సచివాలయంలోనే ఇప్పుడు రేవంత్రెడ్డి ఉంటున్నారన్నారు. కేసీఆర్ నిర్మించిన కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లోనే ముఖ్యమంత్రి సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారని హరీశ్రావు వివరించారు.