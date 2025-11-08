ETV Bharat / politics

అప్పుడు కాంగ్రెస్​ పాలన బాగుంటే - విమర్శలు ఎలా చేశారు : హరీశ్​రావు

తెలంగాణ భవన్​లో హరీశ్​రావు మీడియా సమావేశం - ఈ రెండేళ్లలో ఏం చేశారో సీఎం రేవంత్​ చెప్పలేదు - అప్పుడు కేసీఆర్​ నిర్మించిన వాటిలోనే ముఖ్యమంత్రి ఉంటున్నారన్న హరీశ్​రావు

Published : November 8, 2025 at 5:41 PM IST

BRS Leader Harish Rao Press Meet : బీఆర్​ఎస్​ హయాంలో రాష్ట్ర ఆదాయ వృద్ధిరేటు 15 శాతంగా ఉండగా, ఇప్పుడు రాష్ట్ర ఆదాయ వృద్ధిరేటు -2కు పడిపోయిందని బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యే హరీశ్​రావు అన్నారు. అప్పుల విషయంలో సీఎం, మంత్రులు రోజుకో మాట మాట్లాడుతున్నారని విమర్శించారు. 2024 నాటికి తెలంగాణ అప్పులు రూ.3.50 లక్షల కోట్లు అని పార్లమెంటులో కేంద్రం చెప్పిందని గుర్తు చేశారు. హైదరాబాద్​ని తెలంగాణ భవన్​లో హరీశ్​రావు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా హరీశ్​రావు మాట్లాడుతూ, ఈ రెండేళ్లలో ఏం చేశారో శుక్రవారం(నిన్న) రేవంత్​రెడ్డి చెప్పలేదని చెప్పారు. 2004-2014 కాలంలో రేవంత్​రెడ్డి కాంగ్రెస్​లో ఉన్నారా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. అప్పుడు కాంగ్రెస్​ పాలన బాగా ఉంటే అప్పుడు టీడీపీలో ఉంటూ విమర్శలు ఎలా చేశారన్నారు. ఈ రెండేళ్లలో ఏం చేయనందునే పాత కాంగ్రెస్​ పాలన చూసి ఓటు వేయాలని అడుగుతున్నారని పేర్కొన్నారు. అయినా కేసీఆర్​ నిర్మించిన సచివాలయంలోనే ఇప్పుడు రేవంత్​రెడ్డి ఉంటున్నారన్నారు. కేసీఆర్​ నిర్మించిన కమాండ్​ కంట్రోల్​ సెంటర్​లోనే ముఖ్యమంత్రి సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారని హరీశ్​రావు వివరించారు.

