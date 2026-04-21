ETV Bharat / politics

సీఎం పెట్టే అక్రమ కేసులను ఎదుర్కొనేందుకే దిల్లీ వెళ్లా : హరీశ్‌రావు

రైతు భరోసా నిధుల విడుదల కార్యక్రమంలో రేవంత్​రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై హరీశ్‌రావు ఆగ్రహం - సీఎం అంటే చాలా హుందాగా వ్యవహరించాలని హితవు - తన దిల్లీ పర్యటనపై చిల్లర ప్రచారం చేశారని వ్యాఖ్య

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 21, 2026 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BRS Leader Harish Rao Fire on CM Revanth Reddy : సీఎం అంటే చాలా హుందాగా వ్యవహరించాలని రేవంత్ రెడ్డికి బీఆర్ఎస్​ నేత హరీశ్‌రావు హితవు పలికారు. కేసీఆర్‌ సభ పెట్టుకున్న రోజే రేవంత్‌ రెడ్డి సభ పెట్టారని, కేసీఆర్‌ మాట్లాడటం ప్రారంభించగానే రేవంత్‌ రెడ్డి మాట్లాడారని తెలిపారు. రైతు భరోసా నిధుల విడుదల కార్యక్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై హరీశ్‌రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు.

రేవంత్‌ రెడ్డి స్ట్రీట్‌మెన్‌గా మాట్లాడారు : యూట్యూబ్‌లో కేసీఆర్‌ ప్రసంగాన్ని 36 లక్షల మంది చూశారని, రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రసంగాన్ని కేవలం 4 లక్షల మంది చూశారని ఎద్దేవా చేశారు. ఎవరి రేటింగ్‌ ఏంటి? ఎవరి స్థాయి ఏంటో నిన్న ప్రజలకు అర్థమైందని అన్నారు. కేసీఆర్‌ 50 నిమిషాల ప్రసంగంలో రేవంత్‌ రెడ్డి పేరు ఎక్కడా ఎత్తలేదని గుర్తు చేశారు. కేసీఆర్ స్టేట్‌మెన్‌గా మాట్లాడితే, రేవంత్‌ రెడ్డి స్ట్రీట్‌మెన్‌గా మాట్లాడారని, కాంగ్రెస్‌ మళ్లీ గెలవదు కానీ, మిగతా రెండున్నరేళ్లు బాగా పాలిస్తే కనీసం డిపాజిట్లు వస్తాయని సూచించారు.

అందుకే దిల్లీ వెళ్లా : తన దిల్లీ పర్యటనపై కూడా రేవంత్ రెడ్డి చిల్లర ప్రచారం చేశారన్న హరీశ్‌రావు, పార్టీ అధ్యక్షుడి సూచన మేరకే దిల్లీకి వెళ్లి లాయర్లను కలిశానని చెప్పారు. సీఎం పెట్టే అక్రమ కేసులను ఎదుర్కొనేందుకే దిల్లీకి వెళ్లి లాయర్లను కలిశానని అన్నారు. కాళేశ్వరం కేసులపై సీనియర్‌ లాయర్లతో చర్చించేందుకు వెళ్లానని గుర్తు చేశారు.

నాలుగున్నరేళ్లుగా రేవంత్‌ రెడ్డి స్టే మీద ఉన్నారు : ఓటుకు నోటు కేసు కూడా రేపు సుప్రీంకోర్టులో విచారణకు రానుందని, ఓటుకు నోటు కేసు గురించి కూడా న్యాయవాదులతో చర్చించామని, ఓటుకు నోటు కేసులో బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు ఇంప్లీడ్‌ అయ్యారని తెలిపారు. ఓటుకు నోటు కేసులో హోంశాఖ తరపున అనామక లాయర్‌ను పెట్టారని, నిందితుల తరఫున పేరు మోసిన లాయర్‌ ముకుల్‌ రోహత్గీని పెట్టుకున్నారని వెల్లడించారు. రేపటి విచారణలో ముద్దాయిగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఉన్నారని, నాలుగున్నరేళ్లుగా రేవంత్‌ రెడ్డి స్టే మీద ఉన్నారని తెలిపారు.

TAGGED:

HARISH RAO PRESS MEET
HARISH RAO DELHI TOUR
రేవంత్ రెడ్డిపై హరీశ్‌రావు ఆగ్రహం
HARISH RAO FIRE ON CM REVANTH REDDY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.