రైతు డిస్కమ్ వల్ల తాగునీటి ప్రాజెక్టులకు కూడా కరెంట్ కోతలు వస్తాయి: హరీశ్రావు
రైతు డిస్కమ్ వల్ల తాగునీటి ప్రాజెక్టులకు కూడా కరెంట్ కోతలు వస్తాయన్న మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు - ప్రస్తుతం రైతులకు 13 గంటలకు మించి కరెంట్ ఇవ్వట్లేదని ఆరోపణ
Published : May 31, 2026 at 4:42 PM IST
BRS Leader Harish Rao on Rythu DISCOM : రైతు డిస్కమ్ రైతుల పాలిట శాపంగా మారనుందని బీఆర్ఎస్ నేత, మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రైతు డిస్కమ్ వల్ల తాగునీటి ప్రాజెక్టులకు కూడా కరెంట్ కోతలు వస్తాయని ఆరోపించారు. రైతులకు 3 గంటల విద్యుత్ చాలు అని కాంగ్రెస్ నేతలు ఎప్పటినుంచో అంటున్నారన్నారు. రైతులకు 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తేనే ఓట్లు అడుగుతానని రేవంత్రెడ్డి చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
ప్రస్తుతం రైతులకు 13 గంటలకు మించి కరెంట్ ఇవ్వట్లేదని హరీశ్రావు ఆరోపించారు. రైతు డిస్కమ్ ఏర్పాటుతో 7 - 8 గంటలే ఇచ్చేందుకు కుట్రలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. గుజరాత్లో రైతులకు 7 గంటల విద్యుత్ మాత్రమే ఇస్తున్నారని అన్నారు. బడే భాయి మోదీ విధానాలనే రాష్ట్రంలో అమలు చేసేందుకు చోటా భాయి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. రైతు డిస్కమ్కు సౌర విద్యుత్ మాత్రమే ఇస్తామని జీవోలో పేర్కొన్నారని తెలిపారు. కేవలం సౌరవిద్యుత్తో ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టుల మోటార్లు ఎలా నడుస్తాయని హరీశ్రావు ప్రశ్నించారు.