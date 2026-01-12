ETV Bharat / politics

సుప్రీంలో బలహీన రిట్ - సంక్రాంతి వేళ చంద్రబాబుకు రేవంత్‌ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ : హరీశ్‌ రావు

పోలవరం-నల్లమలసాగర్‌కు రేవంత్‌ రెడ్డి పూర్తిస్థాయిలో సహకారం ఉందన్న హరీశ్​రావు - పంచాయితీలు, కోర్టులు వద్దు, చర్చించుకుందామన్న రేవంత్ మాటల ఆంతర్యమేంటని ప్రశ్న

BRS Leader Harish Rao
BRS Leader Harish Rao (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 6:52 PM IST

3 Min Read
Harish Rao on Polavaram Nallamala Sagar Issue : పోలవరం-నల్లమలసాగర్‌కు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి పూర్తి స్థాయిలో సహకారం ఉందని, రేవంత్‌ రెడ్డి నిజస్వరూపం, ద్రోహ బుద్ధి సుప్రీంకోర్టు సాక్షిగా బట్టబయలైందని మాజీ మంత్రి, బీఆర్​ఎస్ నేత హరీశ్‌ రావు విమర్శించారు. గతంలో పాలమూరు ప్రాజెక్టుపై రైతులతో ఏపీ రిట్ వేయించి స్టే తెచ్చుకుందని, కాంగ్రెస్ సర్కార్ విచారణార్హత లేని పిటిషన్ వేసి రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసిందని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ ఎంపీ, న్యాయవాది అభిషేక్ సింఘ్వీకి విచారణార్హత తెలియదా? అని ప్రశ్నించారు.

మన నీటి హక్కులను ఏపీకి ధారాదత్తం చేస్తూ రేవంత్‌ రెడ్డి ద్రోహం చేస్తున్నారని హరీశ్‌ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రిట్ ఉపసంహరించుకుని సివిల్ సూట్ ఫైల్ చేస్తామని ప్రభుత్వం చెప్పిందని అన్నారు. 4 రాష్ట్రాల వాదనలు వినడమనేది ఏళ్లు గడిచినా ముగియని కథేనని అన్నారు. ఈలోగా ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి చేసుకుంటుందని, తెలంగాణ నీటి హక్కులను కాలరాస్తూ ఏపీ నీళ్లు తరలించుకుపోతుందని పేర్కొన్నారు.

సుప్రీంలో బలహీన రిట్ సంక్రాంతి వేళ చంద్రబాబుకు రేవంత్‌ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అని హరీశ్‌ రావు ఎద్దేవా చేశారు. పోలవరం-నల్లమలసాగర్‌పై ముందు నుంచీ ఏపీకి రేవంత్‌ రెడ్డి సహకారం అందిస్తున్నారని ఆరోపించారు. టెండర్ చివరి తేదీ తర్వాత కోర్టుకు వెళ్లి నల్లమలసాగర్‌కు పరోక్షంగా అంగీకరించారని, పసలేని రిట్ వేసి పరిపూర్ణంగా నల్లమలసాగర్‌కు మద్దతిచ్చారని తెలిపారు. పంచాయితీలు, కోర్టులు వద్దు చర్చించుకుందామన్న రేవంత్ రెడ్డి మాటల ఆంతర్యమేంటని నిలదీశారు. తెలంగాణ నీటి హక్కులను గంపగుత్తగా ఏపీకి అప్పచెప్పడమేనా చర్చల లక్ష్యం అని ప్రశ్నించారు. రేవంత్‌ రెడ్డి గురుదక్షిణ కోసం ద్రోహం చేస్తుంటే బీఆర్ఎస్ చూస్తూ ఊరుకోదని, రేవంత్‌ రెడ్డి దుర్మార్గాన్ని ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగడతామని హెచ్చరించారు. తెలంగాణ నీటి హక్కుల కోసం పోరాడతామని స్పష్టం చేశారు.

"పోలవరం-నల్లమలసాగర్‌కు రేవంత్‌ రెడ్డి పూర్తిస్థాయిలో సహకారం ఉంది. రేవంత్‌ రెడ్డి నిజస్వరూపం, ద్రోహబుద్ధి సుప్రీంకోర్టు సాక్షిగా బట్టబయలైంది. గతంలో పాలమూరు ప్రాజెక్టుపై రైతులతో ఏపీ రిట్ వేయించి స్టే తెచ్చుకుంది. కాంగ్రెస్ సర్కార్ విచారణార్హత లేని పిటిషన్ వేసి రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసింది. కాంగ్రెస్ ఎంపీ, న్యాయవాది అభిషేక్ సింఘ్వీకి విచారణార్హత తెలియదా?. మన నీటి హక్కులను ఏపీకి ధారాదత్తం చేస్తూ రేవంత్‌రెడ్డి ద్రోహం చేస్తున్నారు."- హరీశ్‌ రావు, మాజీ మంత్రి

సుప్రీంకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ ఉపసంహరించుకున్న తెలంగాణ : సుప్రీంకోర్టులో పోలవరం-నల్లమల సాగర్​ ప్రాజెక్టుపై దాఖలు చేసిన రిట్​ పిటిషన్​ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకుంది. దీంతో పిటిషన్ డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేసినట్లుగా ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రకటించారు. అంతకుముందు నల్లమల సాగర్ ప్రాజెక్టుపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ ప్రారంభం కాగా, తెలంగాణ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది అభిషేక్‌ సింఘ్వీ వాదనలు వినిపించారు. తెలంగాణ దాఖలు చేసిన రిట్ పిటిషన్ వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదని న్యాయస్థానం సూచించింది. సూట్ దాఖలు చేస్తే గోదావరి నది పరీవాహక రాష్ట్రాల అభిప్రాయాలు పరిగణనలోకి వస్తాయని ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఇంకా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాల వాదనలు కూడా వినాల్సి ఉందని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.

అసలు తెలంగాణ పిటిషన్​ ఎందుకు దాఖలు చేసింది : అనుమతులు లేకుండా పోలవరం నుంచి బనకచర్ల లేదా నల్లమల సాగర్‌కు లింక్ చేసేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న విస్తరణ పనులను తక్షణమే నిలిపివేయాలని కోరుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొద్ది రోజుల క్రితం సుప్రీంకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. తక్షణమే ఈ పనులు ఆపేలా ఆదేశించాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరింది. పోలవరం ప్రాజెక్టు విస్తరణ పనులు చేపట్టడం చట్టబద్ధం కాదని, తెలంగాణ అభ్యంతరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా ప్రీ ఫీజిబులిటీ రిపోర్టులను కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలించటం సమంజసం కాదని తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీవ్ర అభ్యంతరం తెలిపింది.

కేంద్రం ఆర్థిక సాయం చేయకుండా ఆదేశాలివ్వండి : ఈ అంశాల్లో కేంద్ర జల సంఘం, కేంద్ర జలశక్తిశాఖ, గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డు(జీఆర్​ఎంబీ)లకు స్పష్టమైన ఆదేశాలివ్వాలని తెలంగాణ సుప్రీంకోర్టును కోరింది. కేంద్ర జలసంఘం మార్గదర్శకాలకు విరుద్ధంగా ఏపీ సమగ్ర ప్రాజెక్టు రిపోర్టు తయారీకి సిద్ధపడుతోందని, వెంటనే ఈ చర్యలను ఆపాలని కోరింది. ఏపీ తలపెడుతున్న ఈ విస్తరణ ప్రాజెక్టులకు పర్యావరణ అనుమతులు ఇవ్వకుండా, కేంద్రం నుంచి ఎలాంటి ఆర్థిక సాయం అందించకుండా తగిన ఆదేశాలు ఇవ్వాలని రిట్ పిటిషన్‌లో ప్రస్తావించిన సంగతి తెలిసిందే.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

