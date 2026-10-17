తెలంగాణ ప్రాజెక్టుల్లో నీళ్లు లేకుండా చేసేందుకు కుట్ర జరుగుతోంది : హరీశ్రావు
Harish Rao Slams CM Revanth Reddy : నీళ్ల విషయంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తీరని ద్రోహం చేస్తున్నారని మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీశ్రావు విమర్శించారు.
Published : October 17, 2026 at 4:49 PM IST
Harish Rao Slams CM Revanth Reddy : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టుల్లో నీళ్లు లేకుండా చేసేందుకు కుట్రలు జరుగుతున్నాయని మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీశ్రావు ఆక్షేపించారు. కేసీఆర్ సీఎంగా ఉన్నంత కాలం ఏపీ పాలకులు ఏమీ మాట్లదలేదని, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చాకే వారు కొత్త ప్రతిపాదనలు తెచ్చారన్నారు. తెలంగాణ భవన్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో హరీశ్రావు మాట్లాడుతూ రేవంత్ సర్కారుపై పలు విమర్శలు గుప్పించారు. నీళ్ల విషయంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తీరని ద్రోహం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డి నీటిని విడిచిపెడితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు ఒడిసి పట్టారని హరీశ్రావు అన్నారు.
కావేరి పేరుతో కుట్రకు శ్రీకారం
అత్యంత ముఖ్యమైన నీళ్ల విషయంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని హరీశ్రావు ప్రశ్నించారు. ఎల్నినో పేరు చెప్పి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తప్పించుకుంటుందని ఆక్షేపించారు. దేవాదుల ప్రాజెక్టులో 10 మోటార్లు ఉన్నా మూడింటిని మాత్రమే ఆన్ చేశారని, అన్నింటిని నడిపిస్తే వరంగల్కు కరవు వచ్చేది కాదని హరీశ్రావు అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కన్నా తెలంగాణలో ఎక్కువ వర్షాలు పడినప్పటికీ కరవు ఎందుకు వచ్చిందని ప్రశ్నించారు. గోదావరి-కావేరి పేరుతో తెలంగాణకు అన్యాయం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. బనకచర్ల, నల్లమలసాగర్ ఫెయిల్ కావడంతో కావేరి పేరుతో కుట్ర జరుగుతోందని హరీశ్రావు విమర్శించారు. ఏపీ ఏం చేస్తున్నా రేవంత్రెడ్డి ప్రభుత్వం మౌనం వహిస్తోందని హరీశ్రావు ఆక్షేపించారు. రేవంత్రెడ్డి వచ్చాక పోలవరం ద్వారా అనుసంధానించేందుకు కుట్ర జరుగుతోందని ఆరోపించారు.
రేవంత్ నీటిని విడిచిపెడితే చంద్రబాబు ఒడిసిపట్టారు
సీఎం రేవంత్రెడ్డి నీటిని విడిచిపెడితే చంద్రబాబు ఒడిసిపట్టారని హరీశ్రావు అన్నారు. ఎల్నినోపై హెచ్చరికలు చేస్తున్నా ముందుజాగ్రత్తలు తీసుకోలేదన్నారు. దేవాదుల, కల్వకుర్తి పంపులు నడపలేక కరవు తీసుకొచ్చారని ఆక్షేపించారు. కన్నెపల్లి మోటార్లు నడమపంటే కాలయాపన చేశారన్నారు. రాజకీయాల కోసం మోటార్లు నడపకుండా లేని కరవును మనపై రుద్దారని ఆరోపించారు. చంద్రబాబు లేఖ తెలంగాణ హక్కులకు మరణశాసనం లాంటిదని హరీశ్రావు అన్నారు. పోలవరం నుంచి తరలించాలని లేఖలో చంద్రబాబు స్పష్టంగా చెప్పారని హరీశ్రావు అన్నారు. అనుసంధానంలో తెలంగాణకు లబ్ధి ఉండకూడదని అంటున్నారన్నారు. బొల్లాపల్లిలో 150 టీఎంసీలు నింపుకుంటే తెలంగాణ ఏం కావాలని హరీశ్రావు ప్రశ్నించారు.
"గోదావరి, కావేరి అనే ముసుగులో మొత్తం గోదావరి నదిని కబలించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నదీ జాలలను తెలంగాణ నోరు కొట్టి ఏపీకి తరలించే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పూర్తిగా పెదవులు మూసుకుని దాసోహమైంది. కల్వకుర్తిలో 35 టీఎంసీలు ఎత్తే అవకాశం ఉంటే కేవలం 13 టీఎంసీలు ఎత్తిపోసి మిగతా నీళ్లు ఇవాళ ఏపీకి దారాదత్తం చేశారు. ప్రతిపక్షంపై బురదజల్లి మీరు చేసిన తప్పుల నుంచి తప్పించుకోలేరు" -హరీశ్రావు, మాజీ మంత్రి
అలా చేస్తే హక్కులను కాలరాసినట్లే
పోలవరం నుంచి నీరు తీసుకెళ్తామంటే రేవంత్ ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదని హరీశ్రావు ఆక్షేపించారు. పోలవరం ద్వారా అనుసంధానిస్తే మన హక్కులు, నీళ్లు కోల్పోతామన్నారు. తెలంగాణకు అదనంగా నీళ్లు రావాల్సింది పోయి.. ఉన్న నీళ్లు పోతాయన్నారు. ఆ విధంగా చేయడం రాష్ట్రానికి ఎలా లాభమో చంద్రబాబు, రేవంత్, కేంద్రం చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. ఈ ప్రతిపాదనకు కేంద్రం ఒప్పుకుంటే మన హక్కులను శాశ్వతంగా కాలరాసినట్లేనని హరీశ్రావు అన్నారు. పెద్దన్న పాత్ర పోషించాల్సిన కేంద్రం.. ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదని ప్రశ్నించారు. ఇద్దరు కేంద్రమంత్రులు, బీజేపీ ఎంపీలున్నారు వారికేమీ పట్టదా? అని ప్రశ్నించారు. ఎంపీల మద్దతు కోసం తెలంగాణ ప్రయోజనాలను విస్మరిస్తే ఊరుకోమని చెప్పారు. కేంద్రం ముందుకెళ్తే తెలంగాణ ప్రజలు క్షమించరని హరీశ్ హెచ్చరించారు.
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