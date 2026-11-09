రైతు సమస్యలే అజెండా - కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే లక్ష్యం - రాజకీయ పోరాటానికి బీఆర్ఎస్ పదును
BRS Rythu Garjana Meetings : రైతుల సమస్యలే ప్రధాన అజెండాగా తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన బీఆర్ఎస్ తన రాజకీయ పోరాటాన్ని మరింత తీవ్రం చేస్తోంది.
Published : November 9, 2026 at 10:26 AM IST
రైతు సమస్యలే అజెండాగా, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే లక్ష్యంగా భారత రాష్ట్ర సమితి రాజకీయ పోరాటానికి పదును పెడుతోంది. వరుస రైతు గర్జన సభలతో ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్తోంది. ఆదిలాబాద్తో మొదలైన రైతు గర్జన నిర్మల్, నిజామాబాద్లోనూ జరగనుంది. ఎండిన పంటలను పరిశీలించడంతో పాటు బాధిత రైతు కుటుంబాలను పరామర్శిస్తూ బీఆర్ఎస్ నేతలు ముందుకు వెళ్తున్నారు.
ఈ జిల్లాలో జరగనున్న రైతు గర్జన సమావేశాలు
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శల దాడిని తీవ్రతరం చేస్తున్న బీఆర్ఎస్ రైతు గర్జనలతో ప్రజల్లోకి వెళ్తోంది. సాగునీటి సమస్యలు, పంట నష్టాలు, రైతులకు అందాల్సిన సాయం వంటి అంశాలను ప్రధాన అజెండాగా ఎంచుకొని సభలు నిర్వహిస్తోంది. ఈ నెల ఒకటో తేదీన ఆదిలాబాద్ వేదికగా జరిగిన రైతు గర్జన సభలో బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. దానికి కొనసాగింపుగా ఈ నెల 11న నిర్మల్, 18న నిజామాబాద్లోనూ రైతు గర్జన సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు.
ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు సిద్ధమైన బీఆర్ఎస్
సాగు నీరు, విద్యుత్ సమస్యలు, ఎరువుల కొరత, రైతు భరోసా నిధులు, పంట నష్టాల పరిహారం వంటి అంశాలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని బీఆర్ఎస్ నిర్ణయించింది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నీటి వినియోగం, ఎండిపోతున్న పంటలు, రైతులకు అందుతున్న సాయం వంటి అంశాలను సభల్లో ప్రస్తావిస్తూ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు సిద్ధమవుతోంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా నీటిని ఎత్తిపోసి, పంటలను కాపాడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.
మరణించిన రైతు కుటుంబాలకు బీఆర్ఎస్ ఆర్థిక సాయం
రైతు గర్జన సభలతో పాటు పంట నష్టాలు, అప్పుల సమస్యలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న రైతు కుటుంబాలను పరామర్శించడంపైనా బీఆర్ఎస్ దృష్టి పెట్టింది. మరణించిన రైతుల ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లి కుటుంబాలను పరామర్శించి పార్టీ తరపున ఆర్థిక సాయం కూడా అందిస్తున్నారు. రైతుల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకోవడం, వారికి పార్టీ తరఫున అండగా ఉంటామని భరోసా ఇవ్వడం ద్వారా ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని భావిస్తోంది. అటు ఎల్నినో ప్రభావంతో నీరు, విద్యుత్ లేక ఎండిపోతున్న పంటలను బీఆర్ఎస్ నేతలు పరిశీలిస్తున్నారు.
రైతు సమస్యలే ప్రధాన అజెండాగా బీఆర్ఎస్
మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఇటీవల వనపర్తి, నర్సాపూర్ నియోజకవర్గాల్లో ఎండిన పంటలను పరిశీలించారు. రైతులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు. జిల్లాల వారీగా పార్టీ ముఖ్య నేతలు, ప్రజా ప్రతినిధులు, మాజీలు రైతుల సమస్యలు అజెండాగా చేసుకొని ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు.
కొందరు నేతలు స్థానికంగా పాదయాత్రలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. రైతు సమస్యలే ప్రధాన అజెండాగా రానున్న రోజుల్లో మరింత విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి వెళ్లేందుకు బీఆర్ఎస్ కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తోంది. రైతు సమస్యలను ప్రభుత్వ వైఫల్యాలుగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంతో పాటు క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీని బలోపేతం చేయడమే పార్టీ వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది.
వరుస సభలు, సమావేశాలతో బీఆర్ఎస్ జోరు - బీజేపీ పట్టున్న ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి