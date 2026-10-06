ముఖ్యమంత్రి, మంత్రుల నియోజకవర్గాల్లో భారీ బహిరంగ సభలు! - కాంగ్రెస్కు బీఆర్ఎస్ కౌంటర్ ప్లాన్
కాంగ్రెస్ విమర్శలకు దీటుగా బీఆర్ఎస్ కార్యాచరణకు సిద్ధమవుతోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి లక్ష్యంగా విమర్శలు గుప్పిస్తోంది. సీఎం నిర్వహిస్తున్న సభలకు కౌంటర్గా సభలు నిర్వహించేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది. కొడంగల్లో బహిరంగ సభ నిర్వహించే యోచనలో ఉంది.
Published : October 6, 2026 at 9:00 AM IST
BRS Strategy to Counter CM : అధికార కాంగ్రెస్కు దీటుగా కార్యాచరణకు బీఆర్ఎస్ సిద్ధమవుతోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి లక్ష్యంగా ఆ పార్టీ ఇప్పటికే విమర్శలు గుప్పిస్తోంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిర్వహిస్తున్న సభలకు కౌంటర్గా కొడంగల్లో బహిరంగ సభ నిర్వహించాలన్న ఆలోచనలో గులాబీ పార్టీ ఉంది. అనంతరం మంత్రుల నియోజకవర్గాల్లో సభలు నిర్వహించాలని భావిస్తోంది.
బీఆర్ఎస్ను లక్ష్యంగా చేసుకొని కాంగ్రెస్ విమర్శలు
రాష్ట్రంలో అధికార కాంగ్రెస్, విపక్ష బీఆర్ఎస్ మధ్య రాజకీయ పోరు రోజురోజుకూ మరింత ముదురుతోంది. బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్తో పాటు మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్, హరీశ్ రావును లక్ష్యంగా చేసుకొని కాంగ్రెస్ నేతలు విమర్శలు, ఆరోపణలు చేస్తుండటంతో అదే స్థాయిలో దీటుగా బదులివ్వాలని గులాబీ పార్టీ భావిస్తోంది. ఇటీవలే కాంగ్రెస్ నేతలు బీఆర్ఎస్ నేతల వ్యవసాయ క్షేత్రాలు, ఫాంహౌస్ల వద్దకు వెళ్లి ఆరోపణలు గుప్పించారు. సిరిసిల్లలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేయడం సహా బహిరంగ సభలో కేటీఆర్ లక్ష్యంగా తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేశారు.
కాంగ్రెస్ దూకుడుకు కౌంటర్గా
మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న సిద్దిపేటలో త్వరలోనే రేవంత్ రెడ్డి పర్యటించనున్నట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఆ తర్వాత ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న గజ్వేల్లోనూ సీఎం పర్యటించే అవకాశం ఉందని ఆ పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది. ఈ తరుణంలో కాంగ్రెస్ దూకుడుకు కౌంటర్గా రాజకీయ కార్యాచరణను మరింత ఉద్ధృతం చేయాలని బీఆర్ఎస్ భావిస్తోంది.
ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేలా
కాంగ్రెస్ నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణలపై ఎప్పటికప్పుడు సమాధానం ఇస్తూనే ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, ఎన్నికల హామీల అమలులో జాప్యం, అవినీతి ఆరోపణలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని బీఆర్ఎస్ నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇకపై కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితం కాకుండా క్షేత్రస్థాయిలో కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని పార్టీ నాయకత్వం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందులో భాగంగా సీఎం సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్లో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించడంపై బీఆర్ఎస్లో చర్చ సాగుతోంది.
రాజకీయంగా దీటైన సమాధానమివ్వాలని
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సభలకు ప్రతిగా కొడంగల్లోనే సభ నిర్వహించి రాజకీయంగా దీటైన సమాధానమివ్వాలన్న ఆలోచనలో గులాబీ పార్టీ నేతలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. సీఎం సొంత నియోజకవర్గంలోనే భారీ సభ నిర్వహిస్తే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారుతుందని పార్టీ నేతలు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. సీఎం నియోజకవర్గంలో సభ నిర్వహించడం ద్వారా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తమ వైఖరిని స్పష్టంగా ప్రజల ముందుంచడంతో పాటు ముఖ్యమంత్రి విమర్శలకు దీటైన సమాధానమిచ్చినట్లు అవుతుందని బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.
బహిరంగ సభలు నిర్వహించే అంశంపై చర్చ
పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ కొంతమంది ముఖ్య నేతలతో ఆ అంశంపై ఇప్పటికే చర్చించినట్లు సమాచారం. ముందుగా కొడంగల్లో సభ నిర్వహించి, ఆ తర్వాత రాష్ట్రంలోని మంత్రుల నియోజకవర్గాల్లోనూ బహిరంగ సభలు నిర్వహించే అంశంపై గులాబీ పార్టీలో చర్చ జరుగుతోంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని లక్ష్యంగా ప్రజా క్షేత్రంలో పోరాటాన్ని ఉద్ధృతం చేయాలని బీఆర్ఎస్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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