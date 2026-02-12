'ప్రజల నుంచి స్పందన బాగుంది - మెరుగైన స్థానాలే వస్తాయి' : ఆశాజనక ఫలితాలపై బీఆర్ఎస్ ధీమా
ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన కనిపించిందని అంచనా - మెరుగైన స్థానాలు వస్తాయనే విశ్వాసంలో గులాబీ నేతలు - ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో అగ్రతాంబూలం తమకేనని ధీమా
Published : February 12, 2026 at 10:29 AM IST
BRS Party on Municipal Elections : పురపోరులో వచ్చే ఫలితాలపై బీఆర్ఎస్ ఆశాభావంగా కనిపిస్తోంది. ఎన్నికల్లో ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన కనిపించిందని, మెరుగైన స్థానాలు వస్తాయనే అంచనాతో ఉంది. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో మెరుగైన స్థానాలు వస్తాయని వరంగల్, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లోనూ ఆశాజనకమైన ఫలితాలు వస్తాయని గులాబీ నేతలు తమకున్న అంచనాల ప్రకారం లెక్కలు వేస్తున్నారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగియడంతో రాజకీయ పార్టీలు తమ పనితీరును అంచనా వేసుకుంటున్నాయి. పుర పోరులో మెరుగైన స్థానాలే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న భారత రాష్ట్ర సమితి, ఫలితాల విషయంలో ఆశావహంగా కనిపిస్తోంది. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు సంబంధించి పెద్దగా అంచనాలు లేనప్పటికీ, మున్సిపాలిటీల్లో మాత్రం మెరుగైన స్థానాలు వస్తాయని ధీమాగా ఉన్నారు.
మెదక్ జిల్లాలో పూర్తి విశ్వాసం : ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో మెజార్టీ మున్సిపాలిటీల్లో పార్టీ విజయం సాధిస్తుందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తి విశ్వాసంతో ఉంది. ఉమ్మడి వరంగల్, కరీంనగర్ జిల్లాల్లోనూ మెరుగైన స్థానాలు వస్తాయని భావిస్తున్నారు. మహబూబ్నగర్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లోనూ కొన్ని పురపాలికల్లో పాగా వేస్తామని నమ్మకంగా చెబుతున్నారు. రంగారెడ్డి, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో కొన్నింటిని ఒడిసిపట్టే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బాకీ కార్డుల ద్వారా హామీల అమలులో కాంగ్రెస్ వైఫల్యాల్ని ఇంటింటికీ తీసుకెళ్లామని, ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన కనిపించిందని బీఆర్ఎస్ నాయకులు అంటున్నారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు సంబంధించి ప్రజలు కేసీఆర్ పాలనతో పోల్చుకుంటున్నారని చెబుతున్నారు. గడిచిన రెండేళ్లుగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో నెలకొన్న పరిస్థితుల వల్ల ప్రజలు నాటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ పాలనను గుర్తు చేసుకున్నారని ఆ పార్టీ నాయకులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
ఓట్ల శాతం చూస్తే మెరుగ్గానే ఉంది : క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వ్యూహం మార్చుకొని కేటీఆర్, హరీశ్రావు చేసిన ప్రచారం కొన్నిచోట్ల కలిసి వచ్చిందని గులాబీ నాయకులు చెబుతున్నారు. స్థానికంగా సీపీఐ, సీపీఎంతో పెట్టుకున్న పొత్తు ప్రభావం ఉందని అంటున్నారు. వార్డులు, ఓట్ల శాతం వారీగా చూస్తే పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుందని పార్టీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
"గత తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల్లో ప్రజలు ముఖ్యంగా మున్సిపాలిటీల్లో జరిగిన అభివృద్ధిని, రెండున్నర ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన పనులను పోల్చి చూస్తున్నారు. పట్టణాల పురపాలికల మౌలిక సౌకర్యాల ఆధునికీకరణ కోసం ఏ ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టలేదనే భావన చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అందుకే మేం మా ఎన్నికల ప్రచారంలో పట్టణాల సంక్షేమం, అభివృద్ధి అనే విషయాలపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాం. కేటీఆర్, హరీశ్ రావుల మార్గనిర్దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు, 13 డిక్లరేషన్లు, 420 హామీలు అమలు చేయకుండా ప్రజలను ఎలా మోసం చేశారనే విషయాన్ని గడప గడపకూ సమర్థవంతంగా తీసుకుపోయాం. సమస్యలను డైవర్ట్ చేయడానికి మా నాయకుల మీద అవాక్కులు, చెవాక్కులు పేలడం, పురపాలికల్లో ఉన్న సమస్యలను చర్చకు తేకుండా చేశారు. ఇలా డైవర్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే మేం మా ఏకాగ్రతతో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలను సరైన రీతిలో ప్రజల వద్దకు తీసుకువెళ్లాం " దేవీ ప్రసాద్, బీఆర్ఎస్ నేత
2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓటమి అనంతరం బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్రమైన ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొంటుంది. దాని ప్రభావం ఎంతంటే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 8 సిట్టింగ్ స్థానాలను కోల్పోయి ఏకంగా సున్నాకు పడిపోయింది. అనంతరం వచ్చిన కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నిక, పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ, జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లోనూ ఓటమి పాలైంది. గత డిసెంబర్ నెలలో జరిగిన గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మాత్రం కొంత ఉపశమనం లభించినట్లయింది. దీంతో అదే రీతిలో వ్యవహరించాలని మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోనూ ఉద్ధృతంగా ప్రచారం చేశారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో గెలిచి మళ్లీ గాడిన పడేందుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యూహాలు
'క్షేత్రస్థాయిలో వాతావరణం బాగుంది - రెబెల్స్ లేకుండా చూసుకోండి' : పార్టీ ముఖ్య నేతలతో కేసీఆర్