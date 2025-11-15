బీఆర్ఎస్కు కలిసి రాని సెంటిమెంట్ - హ్యాట్రిక్ డిజాస్టర్స్ ఇచ్చిన 'సానుభూతి'!
గోపీనాథ్ సంస్మరణ సభల నుంచే ప్రచారానికి శ్రీకారం - డివిజన్ల వారీగా ఇన్ఛార్జీలకు ఎన్నికల బాధ్యత - బాకీ కార్డుల పేరిట కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలు చేయని పథకాలు ప్రజలకు వివరించినా దక్కని ఫలితం
Published : November 15, 2025 at 9:27 AM IST|
Updated : November 15, 2025 at 9:37 AM IST
BRS Failure in Jubilee Hills By Poll : భారత రాష్ట్ర సమితి పరాజయాల పరంపర కొనసాగుతోంది. శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఓటమి నాటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఒక్కటి మినహా ఏ ఎన్నికలోనూ గులాబీ పార్టీ గెలుపొందలేదు. విజయం ఖాయమనుకున్న ఉపఎన్నికలో ఓటమి పాలై, మరో సిట్టింగ్ అసెంబ్లీ స్థానాన్ని కోల్పోయింది. ప్రచార పర్వంలో ముందంజలో ఉన్నప్పటికీ పోల్ మేనేజ్మెంట్లో విఫలమై భారీ తేడాతో జూబ్లీహిల్స్లో ఓటమి పాలైంది.
అన్నీ తానై ఉపఎన్నిక బాధ్యత : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో ఓటమి పాలైన భారత రాష్ట్ర సమితి మరో సిట్టింగ్ స్థానాన్ని కోల్పోయింది. పార్టీ శాసనసభ్యుడు మాగంటి గోపీనాథ్ అకాల మరణంతో వచ్చిన ఉప ఎన్నికలో ఆయన భార్య సునీతను పార్టీ అభ్యర్థిగా బీఆర్ఎస్ బరిలో దింపింది. పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ అన్నీ తానై ఉపఎన్నిక బాధ్యతను భుజానికెత్తుకున్నారు. సీనియర్ నేత హరీశ్ రావు సహా మాజీ మంత్రులు, పార్టీ యంత్రాంగం అంతా ఉపఎన్నికల్లో పని చేశారు. మిగిలిన పార్టీల కన్నా ముందుగానే బీఆర్ఎస్ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది.
మాగంటి గోపీనాథ్ సంస్మరణ సభల నుంచే ఉపఎన్నిక ప్రచారానికి గులాబీ పార్టీ శ్రీకారం చుట్టింది. డివిజన్ల వారీగా ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, సీనియర్ నేతలను ఇన్ఛార్జీలుగా నియమించి ఎన్నిక బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఆ తర్వాత క్లస్టర్ల వారీగా కూడా ఇన్ఛార్జీలను నియమించారు. వారి ద్వారా ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు. బాకీ కార్డుల పేరిట కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలు చేయని ఎన్నికల హామీలు, గ్యారెంటీలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు. హైడ్రా, ఆటో డ్రైవర్లు, తదితర అంశాలను విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు.
దొంగ ఓట్లు వేయిస్తున్నారని : పదేళ్ల అభివృద్ధి, రెండేళ్ల అరాచకం మధ్య పోటీ అంటూ చెప్తూ వచ్చిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ, కేసీఆర్ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కావడానికి జూబ్లీహిల్స్ నాంది కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఓటర్లను అధికార పార్టీ ప్రలోభ పెడుతోందని, దొంగ ఓట్లు వేయిస్తున్నారని ప్రతిపక్ష పార్టీ పోలింగ్ రోజు ఆందోళన చేసింది. అవేవీ బీఆర్ఎస్ను గెలుపు తీరాలకు చేర్చలేదు. ఫలితంగా భారీ తేడాతో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో ఓటమి చవిచూసింది.
పూర్తి అనుకూలంగా సర్వేలు : జూబ్లీహిల్స్లో విజయం ఖాయమన్న ధీమాతో గులాబీ పార్టీ కనిపించింది. సర్వేలు తమకు పూర్తి అనుకూలంగా ఉన్నాయని విజయం ఖాయమన్న విశ్వాసంతో నేతలు కనిపించారు. ప్రచారపర్వం ముగిసే వరకు కాస్త పైచేయిగా ఉన్న గులాబీపార్టీ, ఆ తర్వాత డీలా పడిందని చెప్పుకోవచ్చు. పోల్ మేనేజ్మెంట్లో బీఆర్ఎస్ విఫలమైందన్న వాదన బలంగా ఉంది. నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్ ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులు బలంగా లేకపోవడం, సంస్థాగత నిర్మాణం లేని లోటు స్పష్టంగా కనిపించింది.
పోల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే వారు లేకుండా : పార్టీ తరపున ఎన్నికైన కార్పొరేటర్లలో సీఎన్ రెడ్డి శాసనసభ ఎన్నికలకు ముందు, బాబా ఫసియుద్దీన్, సంగీతా యాదవ్ ఎన్నికల తర్వాత బీఆర్ఎస్ను వీడి కాంగ్రెస్లో చేరారు. మాగంటి గోపీనాథ్తో విభేదాలతోనే పలువురు నేతలు గతంలో పార్టీని వీడినట్లు చెప్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ ప్రచార పర్వాన్ని ఇతర ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజాప్రతినిధులు, సీనియర్ నేతలు ముందుండి నడిపించారు. ప్రచార గడువు ముగిసిన అనంతరం వారు వెళ్లిపోవడంతో, ప్రభావవంతంగా పోల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే వారు లేకుండా పోయారని, ఆ లోటు కనిపించిందని పార్టీ వర్గాలు అంటున్నాయి.
అధికార పార్టీ వ్యూహాలను తగిన విధంగా ఎదుర్కోలేకపోయినట్లు చెప్తున్నారు. సైలెంట్ ఓటింగ్పై బీఆర్ఎస్ భారీగా ఆశలు పెట్టుకొంది. అందుకే కాంగ్రెస్ నేతలు ఇచ్చే డబ్బులు తీసుకొని తమకు ఓటు వేయాలని కేటీఆర్ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. కానీ గులాబీ పార్టీ నమ్ముకొన్న సైలెంట్ ఓటింగ్ అంతగా లేదని తేలిపోయింది. 2018లో జూబ్లీహిల్స్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా మాగంటి గోపీనాథ్ 16,004 ఓట్ల మెజార్టీతో, 2023లో 16,337 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు. తాజా ఉప ఎన్నికలో ఆయన భార్య సునీత 24,729 ఓట్ల తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు. సాధారణ ఎన్నికల్లో పోలైన ఓట్లలో 43.94 శాతం ఓట్లు బీఆర్ఎస్కు రాగా, తాజా ఉప ఎన్నికలో పోలైన ఓట్లలో 38.13 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. తాజా ఓటమితో బీఆర్ఎస్ మరో సిట్టింగ్ స్థానాన్ని కోల్పోయింది.
39 నుంచి 27కు! : 2023 శాసనసభ ఎన్నికల్లో గులాబీ పార్టీ 39 స్థానాలను గెల్చుకొంది. లాస్య నందిత మరణంతో జరిగిన కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నిక, తాజాగా జూబ్లీహిల్స్లో బీఆర్ఎస్ పరాజయం పాలైంది. దీంతో అసెంబ్లీలో పార్టీ బలం 37కు పడిపోయింది. పది మంది బీఆర్ఎస్ శాసనసభ్యులు పార్టీతో విభేదించి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. వారిపై దాఖలైన అనర్హతా పిటిషన్లపై విచారణ కొనసాగుతోంది. నికరంగా పార్టీ తరపున 27 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నట్లుగా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
సానుభూతి కలిసి రాలేదు : శాసనసభ ఎన్నికల అనంతరం బీఆర్ఎస్ పరాజయాల ఖాతాలో మరొకటి చేరింది. ఒక్క మహబూబ్నగర్ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలో మాత్రమే గెలుపొందిన గులాబీ పార్టీ, పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నిక, లోక్సభ ఎన్నికలు, రెండు ఉప ఎన్నికల్లోనూ ఓటమి చవిచూసింది. సిట్టింగ్ శాసనసభ్యుడు మరణిస్తే ఉప ఎన్నికలో కుటుంబసభ్యులకు టికెట్ ఇవ్వడం ద్వారా సానుభూతి కలిసి వస్తుందన్న సెంటిమెంట్ బీఆర్ఎస్కు పెద్దగా కలిసి రావడం లేదనే చెప్పుకోవచ్చు. నాగార్జునసాగర్లో నోముల నర్సింహయ్య కుమారుడు నోముల భగత్ మాత్రమే ఈ తరహాలో గెలుపొందారు. దుబ్బాక, ఇటీవలి కంటోన్మెంట్, తాజాగా జూబ్లీహిల్స్లోనూ సానుభూతి కలిసి రాలేదు.
నేను చెప్పేది రాసి పెట్టుకోండి - 2034 వరకు మాదే అధికారం : మీట్ ది ప్రెస్లో రేవంత్ రెడ్డి
ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి - పార్టీ శ్రేణులకు కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం