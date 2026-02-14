Municipal Results : మూడో వంతూ సాధించలేకపోయిన బీఆర్ఎస్ - కార్పొరేషన్లలో గుండు సున్నా!
Municipal Results: పురపాలికల్లో 28 శాతం వార్డులను గెలుచుకున్న గులాబీ పార్టీ- కార్పొరేషన్లలో ఏ మాత్రం ప్రభావం చూపలేకపోయిన ప్రధాన ప్రతిపక్షం - 13 మున్సిపాలిటీలు కైవసం, 12 పురపాలికల్లో ఆధిక్యంలో నిలిచిన బీఆర్ఎస్
Published : February 14, 2026 at 8:48 AM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : మెరుగైన స్థానాలను సాధిస్తామన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మూడో వంతు కూడా సాధించలేకపోయింది. పురపాలికల్లో 28 శాతం వార్డులను గెలుచుకున్న గులాబీ పార్టీ, కార్పొరేషన్లలోని డివిజన్లలో మాత్రం అంత ప్రభావం చూపలేకపోయింది. 13 మున్సిపాలిటీలను కైవసం చేసుకున్న భారత రాష్ట్ర సమితి, మరో 12 చోట్ల ఆధిక్యంలో నిలిచింది. నాలుగు చోట్ల కనీసం ఖాతా సైతం తెరవలేదు. ఉమ్మడి మెదక్లో మరోమారు తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది.
మూడో వంతు స్థానాలనూ అందుకోలేక : పంచాయతీ ఎన్నికల స్ఫూర్తితో మున్సిపల్ ఎన్నికలను ఎదుర్కొన్న భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ ఈ ఎన్నికల్లోనూ అదే తరహా ఫలితాలను సాధించింది. ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా రెండో స్థానంలో నిలిచింది. మొత్తం వార్డుల్లో మాత్రం మూడో వంతు స్థానాలను కూడా అందుకోలేకపోయింది. 116 మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికలు జరిగిన 2,581 వార్డులకు గానూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ 716 వార్డుల్లో జయకేతనం ఎగురవేసింది. గులాబీ పార్టీ 28 శాతం వార్డుల్లో సత్తా చాటింది. 13 మున్సిపాలిటీలను కారు పార్టీ కైవసం చేసుకొంది. హంగ్ వచ్చిన 12 చోట్ల బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధిక్యంలో ఉంది. నాలుగు మున్సిపాలిటీల్లో గులాబీ పార్టీ కనీసం ఖాతా తెరవలేదు. కోస్గి, మక్తల్, ధర్మపురి, భైంసాలో ఆ పార్టీ ఒక్క వార్డునూ గెలుచుకోలేదు. 13 మున్సిపాలిటీల్లో సింగిల్ వార్డుకు మాత్రమే పరిమితమైంది. ఎల్లారెడ్డి, యాదగిరిగుట్ట, వడ్డేపల్లి, సుల్తానాబాద్, పెద్దపల్లి, నందికొండ, మంథని, మధిర, కొడంగల్, హాలియా, చొప్పదండి, భూత్పూర్, ఆత్మకూరులో గులాబీ అభ్యర్థులు ఒక్కో వార్డులో మాత్రమే విజయం సాధించారు.
15 శాతం డివిజన్లకే పరిమితం : కార్పొరేషన్లలోనూ బీఆర్ఎస్ ఏ మాత్రం ప్రభావం చూపలేకపోయింది. ఏడు కార్పొరేషన్లలో 15 శాతం డివిజన్లకు మాత్రమే పరిమితమైంది. కరీంనగర్, నిజామాబాద్, కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్లలో కనీసం రెండో స్థానంలోనూ లేదు. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లానే మరోమారు బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఆదరించింది. జిల్లాలోనే గులాబీ పార్టీకి ఎక్కువ మున్సిపాలిటీలు, వార్డులు దక్కాయి. పార్టీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలోని రెండింటినీ కైవసం చేసుకుంది. మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు ఉమ్మడి జిల్లాపై పూర్తిగా దృష్టి సారించి ఎక్కువ స్థానాలు వచ్చేలా బాధ్యత తీసుకొని సఫలమయ్యారు. పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ నియోజకవర్గం సిరిసిల్లను గెలిపించుకొని ఆధిపత్యాన్ని చాటుకున్నారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోనూ పార్టీ మెరుగైన స్థానాలను సాధించింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, ఉమ్మడి రంగారెడ్డితో పాటు అలంపూర్ నియోజకవర్గంలో మంచి ఫలితాలు వచ్చాయి.
కష్టపడిన చోట మెరుగైన ఫలితాలు : స్థానిక నాయకులు మొదటి నుంచీ దృష్టి సారించి, పూర్తి స్థాయిలో కష్టపడిన చోట మెరుగైన ఫలితాలు వచ్చాయని పార్టీ వర్గాలు అంటున్నాయి. పార్టీ నాయకత్వం మున్సిపల్ ఎన్నికలను పూర్తిగా స్థానిక నాయకత్వానికే వదిలేశారు. సమన్వయకర్తలను నియమించి, వారి ద్వారా పర్యవేక్షించారు. ప్రచారం పూర్తిగా స్థానికంగానే చేశారు. చివర్లో వ్యూహం మార్చుకొని కేటీఆర్, హరీశ్ రావు కొన్నిచోట్ల ప్రచారం చేశారు. వాటిలో కొన్నిచోట్ల పార్టీ విజయం సాధించింది. అలా కాకుండా విస్తృతస్థాయిలో ప్రచారం చేసి ఉంటే ఇంకా మంచి ఫలితాలు వచ్చి ఉండేవన్న అభిప్రాయం గులాబీ శ్రేణుల్లో ఉంది. అధినేత కేసీఆర్ కనీసం మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం చేసినా లేదా మాట్లాడినా పరిస్థితి ఇంకా మెరుగ్గా ఉండేదన్న అభిప్రాయం పార్టీ వర్గాల్లో ఉంది.
ఛైర్పర్సన్ స్థానాలను దక్కించుకునేందుకు : అవకాశం ఉన్న అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో ఛైర్పర్సన్ స్థానాలను దక్కించుకునే విషయమై భారత రాష్ట్ర సమితి దృష్టి సారించింది. స్పష్టమైన ఆధిక్యం ఉన్న వాటితో పాటు స్వల్ప తేడా ఉన్న వాటిని కైవసం చేసుకునే దిశగా పావులు కదుపుతోంది. పార్టీ వద్ద ఉన్న ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యుల సర్దుబాటుపై కసరత్తు చేస్తోంది.
ఈ ప్రాంతాల్లో స్పష్టమైన ఆధిక్యం : ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ 13 మున్సిపాలిటీలను స్పష్టమైన ఆధిక్యంతో గెలుచుకుంది. గడ్డపోతారం, గుమ్మడిదల, దుబ్బాక, గజ్వేల్, తూప్రాన్, సిరిసిల్ల, మూడు చింతలపల్లి, చేర్యాల, తొర్రూరు, తిరుమలగిరి, ఇబ్రహీంపట్నం, ఆమన్గల్, అయిజ మున్సిపాలిటీల్లో పాగా వేసింది. ఆయా మున్సిపాలిటీల్లో పార్టీ ఛైర్పర్సన్, వైస్ ఛైర్ పర్సన్లను గెలిపించుకునేందుకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 36 పురపాలికల్లో ఎవరికీ స్పష్టమైన ఆధిక్యం రాకపోవడంతో హంగ్ అనివార్యమైంది. హంగ్ వచ్చిన 12 చోట్ల బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధిక్యంలో ఉంది. ఆసిఫాబాద్, కాగజ్నగర్, క్యాతన్పల్లి, జమ్మికుంట, ఇంద్రేశం, ఇస్నాపూర్, జిన్నారం, జహీరాబాద్, మెదక్, జనగామ, వర్ధన్నపేట, ఎల్లంపేట ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.
అధికార పీఠాలను దక్కించుకునేలా : బెల్లంపల్లి, అలంపూర్, పరిగి, కేసముద్రం మున్సిపాలిటీల్లో బీఆర్ఎస్కు కాంగ్రెస్తో సమానంగా వార్డులు వచ్చాయి. నర్సాపూర్, మహబూబాబాద్, పోచంపల్లి, అలియాబాద్లో తేడా చాలా తక్కువగా ఉంది. దీంతో ఆయా మున్సిపాలిటీల్లోనూ ఛైర్పర్సన్, వైస్ ఛైర్ పర్సన్ స్థానాలను కైవసం చేసుకునేలా బీఆర్ఎస్ దృష్టి సారించింది. ఇప్పటికే కొన్నిచోట్ల మిత్రపక్షంగా ఉన్న సీపీఐతో పాటు స్వతంత్రులతో కలిపి అధికార పీఠాలను దక్కించుకునేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. దాంతో పాటు ఎక్స్ అఫీషియో ఓట్ల ద్వారా మిగతా చోట్ల కూడా పాగా వేసేలా కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఆయా మున్సిపాలిటీల్లో కొన్నిచోట్ల పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. అవసరం ఉన్న చోట వారిని ఎక్స్ అఫీషియోగా ఉపయోగించుకోనున్నారు.
ఎక్స్ అఫీషియోలను కేటాయించే పనిలో : బీఆర్ఎస్ పార్టీకి నలుగురు రాజ్యసభ సభ్యులతో పాటు నికరంగా 17 మంది శాసనమండలి సభ్యులు ఉన్నారు. స్థానిక సంస్థల కోటా నుంచి ఎన్నికైన ఎమ్మెల్సీలు ఉమ్మడి జిల్లాలో ఒక చోట ఎక్స్ అఫీషియోగా నమోదు చేసుకోవచ్చు. పట్టభద్రుల కోటా ఎమ్మెల్సీలు ఆ పరిధిలో నమోదు చేసుకోవచ్చు. శానససభ కోటా, నామినేటెడ్ ఎమ్మెల్సీలతో పాటు రాజ్యసభ సభ్యులు రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా ఎక్స్ అఫీషియోగా నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రక్రియ ఇవాళ పూర్తి కావాల్సి ఉంది. దీంతో ఆయా మున్సిపాలిటీల్లో బలాబలాలు చూసుకొని జాగ్రత్తగా ఎక్స్ అఫీషియోలను కేటాయించే పనిలో బీఆర్ఎస్ పడింది. ఎర్రవల్లిలో కేసీఆర్ వద్దకు వెళ్లిన కేటీఆర్, హరీశ్ రావు ఇందుకు సంబంధించిన అంశాలపై కసరత్తు చేశారు. అటు ఎన్నికైన కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లతో పాటు ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులకు బీఆర్ఎస్ విప్ జారీ చేయనుంది. పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు కూడా విప్ జారీ చేయనున్నారు.
