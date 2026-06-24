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ఆధార్-ఓటర్ ఐడీ అనుసంధానం చేయండి - ఈసీకి బీఆర్‌ఎస్ విజ్ఞప్తి

ఆధార్-ఓటర్ ఐడీ అనుసంధానం చేయాలని కోరిన బీఆర్‌ఎస్ బృందం​ - డూప్లికేట్ ఓట్లతో ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రభావితమవుతాయంటున్న బీఆర్​ఎస్​ - తెలంగాణ, ఏపీ ఓటర్ల జాబితాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ఎన్నికల సంఘానికి విజ్ఞప్తి

BRS Letter to ECI On Fake Voters Issue
BRS Letter to ECI On Fake Voters Issue (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 24, 2026 at 6:22 PM IST

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BRS Letter to ECI On Fake Voters Issue : డూప్లికేట్ ఓట్లరు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో నమోదైన ఓటర్లను గుర్తించి ఎస్ఐఆర్ సందర్భంగా తొలగించాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని బీఆర్​ఎస్​ బృందం కోరింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారిని కలిసిన బీఆర్ఎస్ బృందం ఈ విషయమై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి, సీఈఓ సుదర్శన్ రెడ్డికి లేఖను సమర్పించింది.

'ఒక వ్యక్తి – ఒక ఓటు' కచ్చితంగా అమలు : డూప్లికేట్ ఓట్ల సమస్యను పరిష్కరించకుండా ఎస్ఐఆర్ లక్ష్యం నెరవేరదని, ఎన్నికల కమిషన్ తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. "ఒక వ్యక్తి – ఒక ఓటు" సూత్రాన్ని కచ్చితంగా అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. డూప్లికేట్ ఓట్లు ఎన్నికల ఫలితాలను ప్రభావితం చేసి, నిజమైన ఓటర్ల ఓటు విలువను తగ్గిస్తాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తర్వాత రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ పేర్లు ఉండే అవకాశం ఉన్నందున తెలంగాణ, ఏపీ ఓటర్ల జాబితాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని కోరారు.

వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి : తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఈఓలు ఉమ్మడి ధృవీకరణ వ్యవస్థ రూపొందించాలని బీఆర్ఎస్ నేతలు సూచించారు. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, సికింద్రాబాద్ ప్రాంతాలకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి భారీగా వలసలు రావడంతో ఒకే వ్యక్తి రెండు రాష్ట్రాల్లో ఓటరుగా ఉండే అవకాశాలను పరిశీలించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆధార్–ఓటర్ ఐడీ అనుసంధానం, డీ-డూప్లికేషన్ సాఫ్ట్‌వేర్, ఫోటో మ్యాచింగ్, టెక్స్ట్ మ్యాచింగ్ వంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించాలని కోరారు. బీఎల్ఓ, ఈఆర్ఓలు ఇంటింటి సర్వేలు నిర్వహించి అనుమానాస్పద నమోదులను ధృవీకరించాలని అన్నారు. డూప్లికేట్ ఓట్లు కొనసాగించే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని బీఆర్ఎస్ నేతలు కోరారు.

బోగస్​ ఓట్ల విషయం గతంలోనే ప్రస్తావన : కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఎలక్టోరల్​ ఆఫీసర్​కు వినతి పత్రాన్ని రెండో రోజు, రెండో సారి అందించామని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రవణ్ పేర్కొన్నారు. బోగస్​ ఓట్ల విషయంలో గతంలో జూబ్లీహిల్స్​ ఎన్నికల సందర్భంలోనూ, నిన్న, నేడు చెప్పుకొచ్చామని పునరుద్ఘాటించారు. వివిధ రాష్ట్రాల్లో బోగస్​ ఓట్లను తొలగించే విధానం ఎన్నికల సంఘం వద్ద లేదని ఆయన వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్​ గ్లోబల్ సిటీగా మారిందని ఆయన ప్రస్తావించారు. ఇక్కడ దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రజలంతా నివసిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

ఆ లక్ష్యం నెరవేరడం లేదు : వీరిలో అనేక మంది వారి సొంత రాష్ట్రంలో ఓటు హక్కు ఉంటుందని అన్నారు. అనేక సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్​లో ఉండటంతో వారికి ఇక్కడ కూడా ఓటు హక్కు వస్తోందని చెప్పుకొచ్చారు. అలాంటి ఓట్లను తొలగించకపోయే సర్​ను ఏర్పాటు చేశారో ఆ లక్ష్యం నెరవేరదన్నారు. డూప్లికేట్ ఓటర్లను తొలగించే ప్రక్రియ తమ వద్దని సీఈసీ చెప్పడంపై వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసమే కేసీఆర్​ ఆదేశాల మేరకు బీఆర్​ఎస్​ తరఫున ఈ రిప్రజెంటేషన్​ను ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించామని వెల్లడించారు.

"ప్రజాస్వామ్య పునాదులను విధ్వంసం చేసేది. రాజ్యాంగ స్పూర్తిని సర్వ నాశనం చేసేది. పవిత్రమైన ఎన్నికల ప్రక్రియను బ్రస్టు పట్టించేదే డూప్లికేట్​ ఓట్లు. వీరంతా ఎన్నిల ప్రక్రియను సర్వనాశనం చేస్తున్నారు. దీన్ని సరిచేయడానికి ముందుకొచ్చామని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సర్ ప్రక్రియను తీసుకొచ్చింది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉంటున్న వ్యక్తులకు సంబంధించిన డూప్లికేట్ ఓటర్లను తీసివేసే ప్రక్రియ తమ వద్ద లేదని కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్​ చెబుతోంది. రెండు రాష్ట్రాల వారు కలిసి ప్యూరిఫై చేయాలని ఎన్నికల సంఘానికి సూచించాం. డూప్లికేట్ ఓట్లను రద్దు చేయాలనేదే ఈ రిప్రజెంటేషన్ సారాంశం" - దాసోజు శ్రవణ్, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ

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సర్​ విషయంలో బీఆర్‌ఎస్ లేఖ
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