గులాబీ పార్టీ 'జిల్లా దశాబ్ది ఉత్సవాలు' - 2 రోజుల పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా వేడుకలు
BRS District 'Decade' Celebrations : తెలంగాణలో కొత్త జిల్లాలు ఏర్పడి పదేళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా అక్టోబరు 10, 11 తేదీల్లో 'జిల్లా దశాబ్ది' కార్యక్రమాలను ఘనంగా నిర్వహించాలని భారత రాష్ట్ర సమితి నిర్ణయించింది.
Published : October 9, 2026 at 10:45 AM IST
BRS District 'Decade' Celebrations : జిల్లాల పండుగకు గులాబీ పార్టీ సిద్ధమైంది. కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుకు దశాబ్దం అయిన సందర్భంగా ఘనంగా వేడుకలు నిర్వహించాలని బీఆర్ఎస్ నిర్ణయించింది. కేసీఆర్ తీసుకున్న నిర్ణయంతో కలిగిన లబ్ధి, ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చిన సౌకర్యాలు, సేవలతో పాటు పదేళ్ల అభివృద్ధి వివరించేలా కార్యక్రమాలు చేసేందుకు బీఆర్ఎస్ నేతలు సన్నద్ధమవుతున్నారు.
ప్రజల ముంగిటికే పరిపాలన తీసుకువచ్చిన కేసీఆర్
కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుకు పదేళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా ఈ నెల 10, 11 తేదీల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జిల్లా దశాబ్ది ఉత్సవాలు నిర్వహించాలని బీఆర్ఎస్ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు బీఆర్ఎస్ శ్రేణులకు పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ సూచించారు. తెలంగాణ సాధనలో అధికార వికేంద్రీకరణ ఒక ప్రధాన ఆశయమని, ప్రజల ముంగిటికే పరిపాలన తీసుకు రావాలన్న లక్ష్యంతో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కొత్త జిల్లాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు కేటీఆర్ తెలిపారు. గతంలో ఉన్న 10 జిల్లాల స్థానంలో 33 జిల్లాలను ఏర్పాటు చేసి పరిపాలనను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
ప్రతి జిల్లాలో దశాబ్ది ఉత్సవాలు
జిల్లాల ఏర్పాటు కేవలం పరిపాలనా పునర్ వ్యవస్థీకరణ మాత్రమే కాదన్న కేటీఆర్, ప్రాంతీయ అవసరాలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి, సంక్షేమం, మౌలిక వసతులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, వైద్య, విద్యా సదుపాయాలను ప్రజలకు చేరువ చేసే ప్రక్రియలో భాగమన్నారు. అధికార వికేంద్రీకరణ, పరిపాలనా సంస్కరణల అమలుతో వచ్చిన మార్పులను ప్రజలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత బీఆర్ఎస్పై ఉందని కేటీఆర్ సూచించారు. ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో దశాబ్ది ఉత్సవాలు నిర్వహించాలని, జిల్లాల కోసం ఉద్యమించిన జేఏసీలు, ఉద్యమకారులను సన్మానించాలన్నారు. ప్రతి జిల్లా పదేళ్లలో సాధించిన అభివృద్ధిపై ప్రజలకు అప్పుడు, ఇప్పుడు విధానంలో వివరించాలని పార్టీ నేతలకు కేటీఆర్ దిశానిర్దేశం చేశారు.
ఎన్నో ప్రభుత్వాలు మారినప్పటికీ కేసీఆర్ సిద్దిపేటను జిల్లా చేశారు. 2016 అక్టోబర్ 11న దసరా పండుగకు కేసీఆర్ సిద్దిపేటకు వచ్చి కొత్త జిల్లాగా ప్రారంభించారు. 2026 అక్టోబర్ 11 నాటికి కొత్త జిల్లాలు ఏర్పడి 10 సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది. ఈ సందర్భంగా అందరూ ఈ కార్యక్రమాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొనాలి. - హరీశ్రావు
కొత్త జిల్లాలతో పాటు పాత జిల్లాల్లోనూ వేడుకలు
ఇప్పటికే సిద్దిపేటలో 'జిల్లా పదేళ్ల పండుగ' పేరుతో 3 రోజుల కార్యక్రమాలకు మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు రూపకల్పన చేశారు. అక్టోబర్ 9, 10, 11 తేదీల్లో వివిధ కార్యక్రమాలతో వేడుకలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. సిద్దిపేట తరహాలోనే రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లోనూ దశాబ్ది వేడుకలు నిర్వహించాలని కేటీఆర్ పార్టీ నేతలను ఆదేశించారు.
స్థానిక పరిస్థితులు, జిల్లాకు ఉన్న ప్రత్యేకతలు, అవకాశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని కార్యక్రమాలను రూపొందించుకోవాలని సూచించారు. జిల్లాల కోసం ఉద్యమించిన జేఏసీలు, ఉద్యమకారులను సన్మానించాలన్నారు. లాయర్లు, జర్నలిస్టులు, ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, మహిళా సంఘాలు, యువజన సంఘాలు, కవులు, కళాకారులు, సామాజిక కార్యకర్తలను కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములను చేయాలన్నారు. కొత్త జిల్లా కేంద్రాలతో పాటు పాత జిల్లా కేంద్రాల్లోనూ వేడుకలు నిర్వహించాలని స్పష్టం చేశారు.
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